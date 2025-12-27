焦點

宏福苑大火一個月　我城的眼淚與道別

日本跨年2026: 東京定關西？終極懶人包：倒數活動、慳錢攻略、5日4夜行程一篇搞掂！

日本跨年行程推介
日本跨年行程推介

睇慣維港煙花，玩厭萬人倒數派對？如果你想告別2025年嘅方式係多一份儀式感，少一份喧鬧，咁日本絕對係你嘅New Year Trip首選！日本嘅新年（お正月）氣氛同香港截然不同，少咗狂歡嘅嘈雜，多咗一份莊重、靜謐同傳統韻味。

諗住去日本跨年？你最想知嘅問題，例如東京同關西（大阪、京都）跨年有咩分別？幾時訂機票酒店最抵？有咩地道活動必玩？有冇舖頭會開？呢份 Trip.com 為你準備嘅 2026 日本跨年終極懶人包，將會一次過解答晒你所有疑問，由東京嘅現代派對，到京都嘅古寺鐘聲，再到大阪嘅搶福袋熱潮，一篇睇晒，包你plan個完美行程，迎接一個充滿祝福嘅2026年！

出發前必備：上網 & 交通優惠

🔥eSIM：4G 高速流量無限制 👍 HK$6～
🔥WiFi 蛋：不限流量 4G 網 ✨ HK$8.9/天 ✨
🔥SIM 卡：4G 高速上網/免運郵寄 💪 HK$21 💪
平價機票：優惠低至 😍 45 折
💥 日韓台泰機酒食玩 立享優惠 💥
JR 玩轉日本鐵路周遊券🎉
日本跨年搶先部署：機票、交通點樣最抵玩？

【機票酒店預訂攻略】

聖誕連住新年係日本旅遊嘅「超級旺季」，機票酒店唔早啲訂，真係等到天價都冇房！醒目嘅你，梗係要早啲plan啦！

  • 最佳預訂時機： 強烈建議香港旅客至少 提前6至9個月（即係3月到6月）開始睇定同預訂機票。

  • 主要航空公司： 香港直飛東京（成田/羽田）同大阪（關西）嘅航空公司選擇好多，包括國泰航空、香港快運、日本航空、全日空等。

  • 慳錢小貼士： 記得上 Trip.com App 設定機票價格提醒，一有平飛就即刻通知你，隨時執到平貨！

【交通票券攻略】

  • 跨城市長途移動： 如果你打算由東京玩到大阪，買張全國版 JR Pass 就最抵。

  • 單一地區遊玩： 如果你只係集中喺關東（東京及周邊）或關西（大阪、京都），買地區性周遊券（如JR關西地區鐵路周遊券、東京地鐵乘車券）或者直接用 IC 卡（Suica、ICOCA）嘟卡仲方便同划算。

  • ⚠️ 溫馨提示： 日本新年係當地人嘅返鄉潮，新幹線指定席非常搶手！買咗JR Pass之後，一到埗日本就要即刻去JR站「綠色窗口 (みどりの窓口)」劃定所有長途車程嘅位，唔係分分鐘冇位坐，打亂晒成個行程！


【官方票】 JR PASS日本關西地區1/2/3/4天 鐵路周遊券-電子兌換券(含HARUKA，京阪電車，阪急電鐵，京都地鐵)，低至HK$139(11442人已購)

【官方票】JR東京廣域周遊券3日 （電子兌換券），低至HK$828(293人已購)

【官方票】 東京地鐵Metro 24/48/72小時乘車券，低至HK$40(72186人已購)

【東京跨年2026】現代與傳統嘅完美融合

如果你鍾意大都會嘅活力同多元化，東京絕對係你嘅首選！

一、現代狂歡路線

  • 澀谷十字路口倒數： 全球最知名嘅戶外倒數地點之一！雖然冇官方煙花，但幾萬人一齊倒數嘅氣氛真係無得頂！

日本跨年行程 | 澀谷十字路口倒數
日本跨年行程 | 澀谷十字路口倒數

圖片來源：Jasumo

  • 貼士： 免費參加。近年因人流太多，警方會實施交通管制同禁酒令。建議夜晚10點前到場霸個靚位。

  • SHIBUYA SKY 展望台： 喺229米高嘅戶外展望台迎接「初日の出」，360度無死角睇住東京由黑夜變日出，超震撼！

日本跨年行程 | SHIBUYA SKY 展望台
日本跨年行程 | SHIBUYA SKY 展望台

  • 貼士： 門票極度搶手，要提前幾個月上官網抽籤或搶購，記得mark實日子！

  • 東京灣跨年倒數遊船： 喺船上享受豪華晚餐，聽住Live music，由海上欣賞東京鐵塔同彩虹橋夜景，浪漫跨年。

日本跨年行程 | 東京灣跨年遊輪
日本跨年行程 | 東京灣跨年遊輪

  • 貼士： 同樣係熱門活動，一定要提早預訂！

二、傳統文化路線

  • 增上寺「除夜の鐘」： 以東京鐵塔做背景，聆聽108下莊嚴鐘聲，呢個畫面可以話係東京跨年嘅Iconic scene。

日本跨年行程 | 增上寺 除夜の鐘
日本跨年行程 | 增上寺 除夜の鐘

  • 貼士： 寺方會派「整理券」俾幸運兒親手敲鐘，想拎券就要下午早早去排隊！

  • 明治神宮「初詣」： 全日本新年參拜人數最多嘅神社！由除夕夜到元旦凌晨都人山人海，場面非常壯觀。

日本跨年行程 | 明治神宮 初詣
日本跨年行程 | 明治神宮 初詣

圖片來源：ACTIVITY JAPAN

  • 貼士： 想避開人潮，可以揀凌晨2點後或者1月2、3日再去。


三、家庭親子路線

  • 東京迪士尼度假區新年活動： 雖然跨年倒數派對門票極難抽中，但由1月1日起，園區會換上日式新年裝飾，米奇米妮仲會着和服同大家拜年，充滿歡樂氣氛！

日本跨年行程 | 東京迪士尼度假區新春慶典
日本跨年行程 | 東京迪士尼度假區新春慶典

  • 相模湖度假村 Pleasure Forest： 有關東最大規模嘅燈光騷，加埋遊樂設施同跨年煙花，最啱一家大細温馨過節。

日本跨年行程 | 相模湖度假村 Pleasure Forest
日本跨年行程 | 相模湖度假村 Pleasure Forest

圖片來源：Fun！ Japan

【京都跨年2026】沉浸喺古都嘅莊嚴與靜謐

如果你追求一場洗滌心靈、充滿禪意嘅跨年體驗，古都京都就係不二之選。

  • 知恩院「除夜の鐘」： 擁有日本最大嘅梵鐘，要17個僧人合力先敲得響，場面超級壯觀，係京都跨年嘅靈魂所在。

日本跨年行程 | 靈魂體驗：除夜の鐘
日本跨年行程 | 靈魂體驗：除夜の鐘

圖片來源：LuckyOnePong

  • 貼士： 觀禮位置有限，建議提早幾個鐘去霸位！

  • 八坂神社「白朮祭」： 除夕夜到元旦，神社內會點燃神聖嘅「白朮火」，信眾會用繩仔取火種返屋企，用嚟煮新年第一餐飯，祈求一年無病無痛，係非常獨特嘅文化體驗。

日本跨年行程 | 八坂神社
日本跨年行程 | 八坂神社

  • 伏見稻荷大社「初詣」： 以「千本鳥居」聞名，新年期間24小時開放。喺燈籠照亮嘅鳥居隧道中參拜，感覺奇幻又莊嚴。

日本跨年行程 | 伏見稻荷大社
日本跨年行程 | 伏見稻荷大社

  • 和服跨年體驗： 喺京都租套靚靚和服去參拜，儀式感即刻拉滿！

    • 貼士： 記得揀有「翌日返却」（第二日還）plan嘅店家，咁就唔使趕頭趕命還衫啦！


【大阪跨年2026】熱情滿載嘅關西跨年夜

大阪嘅跨年氣氛介乎東京同京都之間，充滿關西人獨有嘅熱情同活力，美食同娛樂係呢度嘅關鍵詞！

  • 日本環球影城 (USJ)「NO LIMIT! Countdown」： 關西最盛大嘅跨年派對！樂園通宵開放、限定表演加埋超過4,000發煙花，保證你High爆全場！

日本跨年行程 | 日本環球影城 (USJ)
日本跨年行程 | 日本環球影城 (USJ)

圖片來源：大阪環球影城官方網站

  • 貼士： 要買特別嘅「派對入場券」，通常9-10月開賣，手快有手慢冇！記得mark實官網消息！

  • 道頓堀 & 心齋橋倒數： 雖然冇官方活動，但喺固力果跑跑人廣告牌下嘅戎橋，依然會聚集大量市民同遊客一齊倒數，周邊食店林立，充滿庶民節日氣氛。

日本跨年行程 | 道頓堀
日本跨年行程 | 道頓堀

  • 住吉大社「初詣」： 大阪參拜人數最多嘅神社，以獨特嘅建築同紅色反橋聞名，值得一去。

日本跨年行程 | 住吉大社
日本跨年行程 | 住吉大社

  • 大阪灣 Santa Maria 聖瑪麗亞號倒數遊船： 喺海上迎接新年，船上有Live band同抽獎，仲有機會望到USJ嘅煙花，夠晒浪漫！

日本跨年行程 | Santa Maria 聖瑪麗亞號倒數遊輪
日本跨年行程 | Santa Maria 聖瑪麗亞號倒數遊輪

破解日本跨年3大迷思

第一次去日本跨年，好多人心入面都有啲迷思。了解清楚當地文化，調整好心態，先可以玩得更地道、更盡興！

日本跨年行程 | 行前必讀
日本跨年行程 | 行前必讀

1. 日本跨年係咪好悶？

好多香港人去到可能會覺得：「咦？點解條街咁靜嘅？」其實係因為日本嘅「正月」等於我哋嘅農曆新年，係家人團聚、靜心祈福嘅大日子。氣氛偏向寧靜莊重，同我哋習慣嘅熱鬧派對完全係兩種玩法，而呢份寧靜正正係佢嘅獨特之處。

2. 點樣先可以玩得唔悶？

關鍵在於「轉channel」！將心態由「搵Party」轉為「體驗文化」，你會發現另一片新天地！

  • 擁抱傳統： 強烈推薦你去親身參與「除夜の鐘」（寺廟敲108下鐘）同「初詣」（新年第一次參拜），感受嗰份洗滌心靈嘅莊嚴儀式感，為新一年祈福。

  • 尋找熱點： 如果你都係想感受熱鬧氣氛，絕對有選擇！好似東京澀谷十字路口嘅自發性倒數、各大主題樂園（USJ、東京迪士尼）嘅跨年派對，或者神社寺廟周邊嘅新年市集（屋台），一樣可以俾你感受到人山人海嘅活力！

3. 【重要】好多舖头收爐？年末年始營業時間懶人包

呢個係最多人關心嘅問題！無錯，大部分商店同餐廳都會休息，你一定要有心理準備同Plan B。

  • 休息高峰期： 12月31日傍晚至1月2日係休息高峰。好多私人小店、餐廳、部分景點都會閂門。大型百貨公司通常1月1日都會休息。

  • 「唔打烊」場所清單：

    • 便利店： 7-Eleven、FamilyMart、Lawson 係你嘅救星，全年無休，買嘢食嘢飲超方便。

    • 連鎖快餐店： 麥當勞、松屋、すき家呢啲通常會照常營業。

    • 大型商場： 好似 AEON Mall 呢啲大型購物中心有機會照開。百貨公司多數會喺1月2日或3日開返，仲會推出新年必搶嘅「福袋」

    • 神社與寺廟： 新年期間最熱鬧嘅地方！周邊會有大量小食攤檔「屋台」，炒麵、章魚燒、串燒應有盡有，參拜完可以掃街醫肚！

    • 酒店餐廳： 跨年夜晚餐同元旦早餐最穩陣嘅選擇。

  • Plan B 攻略：

    • 提前預訂： 如果你想喺12月31日或1月1日食餐好嘅，一定要預早訂位！

    • 出發前Double Check： 臨出發前，記得上返你想去嘅景點、餐廳、商店嘅官網，查清楚佢哋「年末年始」嘅特別營業時間，唔好摸門釘！

唔止係倒數！地道日本新年文化體驗

想真正感受日本新年嘅精髓？以下呢啲充滿儀式感嘅傳統活動，絕對係你行程中不可或缺嘅部分！

1. 除夕夜 (大晦日 – 12月31日)

  • 跨年蕎麥麵 (年越しそば): 喺除夕夜食一碗熱辣辣嘅蕎麥麵，寓意切斷一年嘅厄運，迎接健康長壽。不妨喺酒店附近搵間麵店，感受呢份溫暖嘅傳統。

日本跨年行程 | 跨年蕎麥麵
日本跨年行程 | 跨年蕎麥麵

圖片來源：巨匠東大日語

  • 除夜の鐘: 午夜時分，各地佛寺會敲響108下鐘聲，象徵驅除108種煩惱。場面莊嚴震撼，係最有代表性嘅跨年文化體驗。京都嘅知恩院就係其中一個最經典嘅地點。

日本跨年行程 | 除夜の鐘
日本跨年行程 | 除夜の鐘

圖片來源：ことりっぷ

  • 現代倒數派對: 想感受現代氣氛？大阪環球影城(USJ) 同 東京迪士尼 都有盛大嘅倒數派對同煙花匯演（注意：要買特別門票，非常搶手！）。而東京澀谷十字路口雖然冇官方活動，但依然會聚集大量人群一齊倒數，氣氛超High！

日本跨年行程 | 現代跨年倒數活動
日本跨年行程 | 現代跨年倒數活動

圖片來源：東京迪士尼樂園官方網站

2. 日本跨年煙火2026精選

雖然規模唔及維港，但日本都有幾個地方嘅跨年煙火非常值得一睇！

  • 橫濱八景島海島樂園: 首都圈年度盛事，通常會放超過3,000發煙花，配合音樂超有feel，係東京近郊跨年嘅熱門之選。

日本跨年行程 | 橫濱港未來21
日本跨年行程 | 橫濱港未來21

圖片來源：Trip.com用戶@子子在地球

  • 神奈川相模湖度假村: 關東最大規模嘅燈光騷，跨年夜仲有倒數同煙花，光影交織，夢幻又溫馨。

日本跨年行程 | 神奈川相模湖度假村
日本跨年行程 | 神奈川相模湖度假村

  • 長崎豪斯登堡: 號稱全日本最大型嘅跨年煙火！喺充滿歐洲風情嘅城堡同燈飾下睇煙花，浪漫到暈，啱晒情侶同家庭。

日本跨年行程 | 長崎豪斯登堡
日本跨年行程 | 長崎豪斯登堡

3. 元旦 (1月1日)

  • 初詣 (Hatsumōde): 日本人新年最重要嘅活動！元旦當日或新年頭幾日，大家會去神社或寺廟進行第一次參拜，祈求一年順利。你可以喺度求籤、買御守（護身符），體驗地道文化。

  • 初日の出 (Hatsu Hinode): 同你嘅摯愛一齊迎接新年第一道曙光，充滿希望同浪漫！東京晴空塔、富士山周邊都係熱門觀賞點。

  • 搶福袋 (Fukubukuro): 1月1日或2日，各大百貨公司同品牌店會推出超值福袋，簡直係日本新年嘅「全民運動」！想參與就要早啲去排隊，體驗搶購嘅刺激感！

  • 御節料理 (Osechi Ryori): 日本傳統新年菜，放喺精美嘅漆器盒入面，每道菜都有吉祥寓意。雖然唔易食到家庭版，但部分酒店或高級餐廳會提供限定套餐，值得一試。

5日4夜日本跨年行程懶人包

以下提供兩個唔同風格嘅行程範本，跟住玩就冇錯！

路線一：東京進出（都市派對型）

日本跨年行程 | 新宿思出橫丁
日本跨年行程 | 新宿思出橫丁

  • Day 2 (12/30): 美食藝術與璀璨夜景

    • 上午去豐洲市場食最新鮮嘅壽司（要有早起排隊嘅覺悟！）。下午去 TeamLab Planets 打卡。晚上登上六本木Hills展望台睇夜景。

日本跨年行程 | 六本木Hills展望台
日本跨年行程 | 六本木Hills展望台

  • Day 3 (12/31): 傳統文化與跨年倒數

    • 上午參觀淺草寺，感受江戶風情。下午喺澀谷、原宿Shopping。晚上直落澀谷十字路口倒數，迎接2026！

日本跨年行程 | 淺草寺
日本跨年行程 | 淺草寺

  • Day 4 (1/1): 新年初詣與搶福袋

    • 瞓到自然醒，去明治神宮進行「初詣」。下午去新宿或銀座百貨公司加入搶福袋大軍！

    • 午餐推介: 一蘭拉麵（24小時營業，元旦最穩陣嘅選擇）。

日本跨年行程 | 明治神宮
日本跨年行程 | 明治神宮

路線二：關西進出（文化體驗型）

  • Day 1 (12/29): 抵達關西，夜訪古都

日本跨年行程 | 木屋町通
日本跨年行程 | 木屋町通

  • Day 2 (12/30): 和服體驗與古都風華

    • 租套和服，遊覽清水寺二年坂、三年坂，再行去八坂神社祇園花見小路，打卡影靚相。

    • 午餐推介: 祇園人氣店葫蘆親子丼 (ひさご)

日本跨年行程 | 三年坂（產寧坂）
日本跨年行程 | 三年坂（產寧坂）

  • Day 3 (12/31): 千本鳥居與除夜の鐘

    • 上午去伏見稻荷大社穿越千本鳥居。下午快閃錦市場掃街。晚上去知恩院感受「除夜の鐘」，或到八坂神社參與「白朮祭」。

日本跨年行程 | 錦市場
日本跨年行程 | 錦市場

  • Day 4 (1/1): 告別古都，轉戰大阪

    • 上午喺京都作最後參拜。下午搭車去大阪，直奔心齋橋、道頓堀感受熱鬧氣氛同Shopping。

    • 晚餐推介: 蟹道樂（道頓堀本店），記得預訂！

    • 住宿推介: 大阪日航酒店(Hotel Nikko Osaka) - 心齋橋地鐵站上蓋，購物美食零距離。

日本跨年行程 | 心齋橋
日本跨年行程 | 心齋橋

  • Day 5 (1/2): 大阪福袋，滿載而歸

    • 上午去大阪各大百貨公司（如大丸、高島屋）搶福袋。下午去機場，結束呢個文化美食之旅。

日本跨年行程 | 住宿策略

  • 東京：建議選擇 澀谷、新宿、品川 等大型交通樞紐附近的酒店，方便利用通宵運行的JR山手線。

  • 大阪：若您的日本跨年行程以日本環球影城(USJ)跨年派對為主要目標，建議選擇樂園周邊的官方或合作酒店，方便步行或短程接駁。若以購物美食為主，則可考慮市中心交通便利的區域。難波、心齋橋 區域是最佳選擇。

  • 京都京都車站 附近酒店交通最方便。若想體驗和服跨年，可選擇 祇園 或 四条河原町 附近能提供隔日歸還和服方案的住宿。

  • 溫泉旅館：若您的日本跨年行程嚮往在跨年夜享受溫泉，如箱根、有馬溫泉、北海道定山溪等地的溫泉旅館，務必提前至少3-6個月預訂，因為這些熱門地點的房源極度稀缺。同時，跨年夜的特別料理套餐價格亦會較高，請提前做好預算。

東京熱門酒店推介

👉安縵東京(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.4/10.0, 150條推薦評價。
👉東京寶格麗酒店(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.8/10.0, 87條推薦評價。
👉東京柏悦大酒店(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.6/10.0, 77條推薦評價。

大阪熱門酒店推介

👉大阪四季酒店(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.5/10.0, 177條推薦評價。
👉大阪華爾道夫(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.7/10.0, 55條推薦評價。
👉大阪麗思卡爾頓酒店(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.3/10.0, 469條推薦評價。

港人專屬貼士

  • 上網SIM卡： 出發前喺Trip.com訂定 eSIM 最方便，一落地掃QR code即刻上到網，打卡搵路冇難度。

  • 善用宅急便： 如果要轉酒店或城市，一定要用「宅急便」服務，將大件行李由A酒店寄去B酒店，自己就可以輕鬆兩手揈fěng去玩。

  • 提早辦理退稅： 新年期間百貨公司退稅櫃檯勁多人，分分鐘提早閂門。建議12月30日前就搞掂大額購物同退稅手續。

  • 初詣禮儀： 新年參拜人山人海，記得要耐心排隊，保持安靜，唔好打尖或大聲喧嘩。

  • 自備垃圾袋： 日本街頭同好多活動現場都冇垃圾桶，記得自備垃圾袋，將垃圾帶返酒店處理。

後記

Plan一個完美嘅日本跨年之旅，關鍵在於理解同擁抱佢獨特嘅文化。無論你揀東京嘅現代狂歡，定係京都嘅古都靜謐，呢次旅程都將會係一次告別煩囂、淨化心靈嘅難忘體驗。日本新年嘅真正魅力，可能唔係煙花，而係悠遠嘅鐘声、虔誠嘅祈福，同埋迎接第一道曙光嘅希望。

心動不如行動！即刻上 Trip.com 比較機票酒店價格，為你嘅2026日本跨年之旅踏出第一步，創造一個專屬於你嘅新年回憶啦！

【溫馨提示】出發前，請務必再次查證所有景點、店家嘅官網，獲取最準確嘅「年末年始」開放時間，確保行程萬無一失！

