日本跨年2026: 東京定關西？終極懶人包：倒數活動、慳錢攻略、5日4夜行程一篇搞掂！
睇慣維港煙花，玩厭萬人倒數派對？如果你想告別2025年嘅方式係多一份儀式感，少一份喧鬧，咁日本絕對係你嘅New Year Trip首選！日本嘅新年（お正月）氣氛同香港截然不同，少咗狂歡嘅嘈雜，多咗一份莊重、靜謐同傳統韻味。
諗住去日本跨年？你最想知嘅問題，例如東京同關西（大阪、京都）跨年有咩分別？幾時訂機票酒店最抵？有咩地道活動必玩？有冇舖頭會開？呢份 Trip.com 為你準備嘅 2026 日本跨年終極懶人包，將會一次過解答晒你所有疑問，由東京嘅現代派對，到京都嘅古寺鐘聲，再到大阪嘅搶福袋熱潮，一篇睇晒，包你plan個完美行程，迎接一個充滿祝福嘅2026年！
出發前必備：上網 & 交通優惠
日本跨年搶先部署：機票、交通點樣最抵玩？
【機票酒店預訂攻略】
聖誕連住新年係日本旅遊嘅「超級旺季」，機票酒店唔早啲訂，真係等到天價都冇房！醒目嘅你，梗係要早啲plan啦！
最佳預訂時機： 強烈建議香港旅客至少 提前6至9個月（即係3月到6月）開始睇定同預訂機票。
主要航空公司： 香港直飛東京（成田/羽田）同大阪（關西）嘅航空公司選擇好多，包括國泰航空、香港快運、日本航空、全日空等。
慳錢小貼士： 記得上 Trip.com App 設定機票價格提醒，一有平飛就即刻通知你，隨時執到平貨！
【交通票券攻略】
跨城市長途移動： 如果你打算由東京玩到大阪，買張全國版 JR Pass 就最抵。
單一地區遊玩： 如果你只係集中喺關東（東京及周邊）或關西（大阪、京都），買地區性周遊券（如JR關西地區鐵路周遊券、東京地鐵乘車券）或者直接用 IC 卡（Suica、ICOCA）嘟卡仲方便同划算。
⚠️ 溫馨提示： 日本新年係當地人嘅返鄉潮，新幹線指定席非常搶手！買咗JR Pass之後，一到埗日本就要即刻去JR站「綠色窗口 (みどりの窓口)」劃定所有長途車程嘅位，唔係分分鐘冇位坐，打亂晒成個行程！
更多熱門日本交通券推介
【官方票】 JR PASS日本關西地區1/2/3/4天 鐵路周遊券-電子兌換券(含HARUKA，京阪電車，阪急電鐵，京都地鐵)，低至HK$139(11442人已購)
【官方票】JR東京廣域周遊券3日 （電子兌換券），低至HK$828(293人已購)
【官方票】 東京地鐵Metro 24/48/72小時乘車券，低至HK$40(72186人已購)
【東京跨年2026】現代與傳統嘅完美融合
如果你鍾意大都會嘅活力同多元化，東京絕對係你嘅首選！
一、現代狂歡路線
澀谷十字路口倒數： 全球最知名嘅戶外倒數地點之一！雖然冇官方煙花，但幾萬人一齊倒數嘅氣氛真係無得頂！
圖片來源：Jasumo
貼士： 免費參加。近年因人流太多，警方會實施交通管制同禁酒令。建議夜晚10點前到場霸個靚位。
SHIBUYA SKY 展望台： 喺229米高嘅戶外展望台迎接「初日の出」，360度無死角睇住東京由黑夜變日出，超震撼！
貼士： 門票極度搶手，要提前幾個月上官網抽籤或搶購，記得mark實日子！
東京灣跨年倒數遊船： 喺船上享受豪華晚餐，聽住Live music，由海上欣賞東京鐵塔同彩虹橋夜景，浪漫跨年。
貼士： 同樣係熱門活動，一定要提早預訂！
二、傳統文化路線
增上寺「除夜の鐘」： 以東京鐵塔做背景，聆聽108下莊嚴鐘聲，呢個畫面可以話係東京跨年嘅Iconic scene。
貼士： 寺方會派「整理券」俾幸運兒親手敲鐘，想拎券就要下午早早去排隊！
明治神宮「初詣」： 全日本新年參拜人數最多嘅神社！由除夕夜到元旦凌晨都人山人海，場面非常壯觀。
圖片來源：ACTIVITY JAPAN
貼士： 想避開人潮，可以揀凌晨2點後或者1月2、3日再去。
三、家庭親子路線
東京迪士尼度假區新年活動： 雖然跨年倒數派對門票極難抽中，但由1月1日起，園區會換上日式新年裝飾，米奇米妮仲會着和服同大家拜年，充滿歡樂氣氛！
相模湖度假村 Pleasure Forest： 有關東最大規模嘅燈光騷，加埋遊樂設施同跨年煙花，最啱一家大細温馨過節。
圖片來源：Fun！ Japan
【京都跨年2026】沉浸喺古都嘅莊嚴與靜謐
如果你追求一場洗滌心靈、充滿禪意嘅跨年體驗，古都京都就係不二之選。
知恩院「除夜の鐘」： 擁有日本最大嘅梵鐘，要17個僧人合力先敲得響，場面超級壯觀，係京都跨年嘅靈魂所在。
圖片來源：LuckyOnePong
貼士： 觀禮位置有限，建議提早幾個鐘去霸位！
八坂神社「白朮祭」： 除夕夜到元旦，神社內會點燃神聖嘅「白朮火」，信眾會用繩仔取火種返屋企，用嚟煮新年第一餐飯，祈求一年無病無痛，係非常獨特嘅文化體驗。
伏見稻荷大社「初詣」： 以「千本鳥居」聞名，新年期間24小時開放。喺燈籠照亮嘅鳥居隧道中參拜，感覺奇幻又莊嚴。
和服跨年體驗： 喺京都租套靚靚和服去參拜，儀式感即刻拉滿！
貼士： 記得揀有「翌日返却」（第二日還）plan嘅店家，咁就唔使趕頭趕命還衫啦！
更多和服體驗推介
日本京都祇園麗和服租賃東京淺草寺和服體驗旅拍預約清水寺專業攝影師跟拍攝影拍照寫真，低至HK$75(71人已購)
日本京都first和服體驗跟拍清水寺東京淺草寺和服預約攝影祇園中文服務多套裝可選，低至HK$75(356人已購)
日本京都櫻京和服體驗租賃 【OKimono屋 下單即可確認 京都清水寺網紅店 和服浴衣復古蕾絲 精美髮型髮飾 可購旅拍 中文服務】，低至HK$220(763人已購)
【大阪跨年2026】熱情滿載嘅關西跨年夜
大阪嘅跨年氣氛介乎東京同京都之間，充滿關西人獨有嘅熱情同活力，美食同娛樂係呢度嘅關鍵詞！
日本環球影城 (USJ)「NO LIMIT! Countdown」： 關西最盛大嘅跨年派對！樂園通宵開放、限定表演加埋超過4,000發煙花，保證你High爆全場！
圖片來源：大阪環球影城官方網站
貼士： 要買特別嘅「派對入場券」，通常9-10月開賣，手快有手慢冇！記得mark實官網消息！
道頓堀 & 心齋橋倒數： 雖然冇官方活動，但喺固力果跑跑人廣告牌下嘅戎橋，依然會聚集大量市民同遊客一齊倒數，周邊食店林立，充滿庶民節日氣氛。
住吉大社「初詣」： 大阪參拜人數最多嘅神社，以獨特嘅建築同紅色反橋聞名，值得一去。
大阪灣 Santa Maria 聖瑪麗亞號倒數遊船： 喺海上迎接新年，船上有Live band同抽獎，仲有機會望到USJ嘅煙花，夠晒浪漫！
破解日本跨年3大迷思
第一次去日本跨年，好多人心入面都有啲迷思。了解清楚當地文化，調整好心態，先可以玩得更地道、更盡興！
1. 日本跨年係咪好悶？
好多香港人去到可能會覺得：「咦？點解條街咁靜嘅？」其實係因為日本嘅「正月」等於我哋嘅農曆新年，係家人團聚、靜心祈福嘅大日子。氣氛偏向寧靜莊重，同我哋習慣嘅熱鬧派對完全係兩種玩法，而呢份寧靜正正係佢嘅獨特之處。
2. 點樣先可以玩得唔悶？
關鍵在於「轉channel」！將心態由「搵Party」轉為「體驗文化」，你會發現另一片新天地！
擁抱傳統： 強烈推薦你去親身參與「除夜の鐘」（寺廟敲108下鐘）同「初詣」（新年第一次參拜），感受嗰份洗滌心靈嘅莊嚴儀式感，為新一年祈福。
尋找熱點： 如果你都係想感受熱鬧氣氛，絕對有選擇！好似東京澀谷十字路口嘅自發性倒數、各大主題樂園（USJ、東京迪士尼）嘅跨年派對，或者神社寺廟周邊嘅新年市集（屋台），一樣可以俾你感受到人山人海嘅活力！
3. 【重要】好多舖头收爐？年末年始營業時間懶人包
呢個係最多人關心嘅問題！無錯，大部分商店同餐廳都會休息，你一定要有心理準備同Plan B。
休息高峰期： 12月31日傍晚至1月2日係休息高峰。好多私人小店、餐廳、部分景點都會閂門。大型百貨公司通常1月1日都會休息。
「唔打烊」場所清單：
便利店： 7-Eleven、FamilyMart、Lawson 係你嘅救星，全年無休，買嘢食嘢飲超方便。
連鎖快餐店： 麥當勞、松屋、すき家呢啲通常會照常營業。
大型商場： 好似 AEON Mall 呢啲大型購物中心有機會照開。百貨公司多數會喺1月2日或3日開返，仲會推出新年必搶嘅「福袋」！
神社與寺廟： 新年期間最熱鬧嘅地方！周邊會有大量小食攤檔「屋台」，炒麵、章魚燒、串燒應有盡有，參拜完可以掃街醫肚！
酒店餐廳： 跨年夜晚餐同元旦早餐最穩陣嘅選擇。
Plan B 攻略：
提前預訂： 如果你想喺12月31日或1月1日食餐好嘅，一定要預早訂位！
出發前Double Check： 臨出發前，記得上返你想去嘅景點、餐廳、商店嘅官網，查清楚佢哋「年末年始」嘅特別營業時間，唔好摸門釘！
唔止係倒數！地道日本新年文化體驗
想真正感受日本新年嘅精髓？以下呢啲充滿儀式感嘅傳統活動，絕對係你行程中不可或缺嘅部分！
1. 除夕夜 (大晦日 – 12月31日)
跨年蕎麥麵 (年越しそば): 喺除夕夜食一碗熱辣辣嘅蕎麥麵，寓意切斷一年嘅厄運，迎接健康長壽。不妨喺酒店附近搵間麵店，感受呢份溫暖嘅傳統。
圖片來源：巨匠東大日語
除夜の鐘: 午夜時分，各地佛寺會敲響108下鐘聲，象徵驅除108種煩惱。場面莊嚴震撼，係最有代表性嘅跨年文化體驗。京都嘅知恩院就係其中一個最經典嘅地點。
圖片來源：ことりっぷ
現代倒數派對: 想感受現代氣氛？大阪環球影城(USJ) 同 東京迪士尼 都有盛大嘅倒數派對同煙花匯演（注意：要買特別門票，非常搶手！）。而東京澀谷十字路口雖然冇官方活動，但依然會聚集大量人群一齊倒數，氣氛超High！
圖片來源：東京迪士尼樂園官方網站
2. 日本跨年煙火2026精選
雖然規模唔及維港，但日本都有幾個地方嘅跨年煙火非常值得一睇！
橫濱八景島海島樂園: 首都圈年度盛事，通常會放超過3,000發煙花，配合音樂超有feel，係東京近郊跨年嘅熱門之選。
圖片來源：Trip.com用戶@子子在地球
神奈川相模湖度假村: 關東最大規模嘅燈光騷，跨年夜仲有倒數同煙花，光影交織，夢幻又溫馨。
長崎豪斯登堡: 號稱全日本最大型嘅跨年煙火！喺充滿歐洲風情嘅城堡同燈飾下睇煙花，浪漫到暈，啱晒情侶同家庭。
3. 元旦 (1月1日)
初詣 (Hatsumōde): 日本人新年最重要嘅活動！元旦當日或新年頭幾日，大家會去神社或寺廟進行第一次參拜，祈求一年順利。你可以喺度求籤、買御守（護身符），體驗地道文化。
初日の出 (Hatsu Hinode): 同你嘅摯愛一齊迎接新年第一道曙光，充滿希望同浪漫！東京晴空塔、富士山周邊都係熱門觀賞點。
搶福袋 (Fukubukuro): 1月1日或2日，各大百貨公司同品牌店會推出超值福袋，簡直係日本新年嘅「全民運動」！想參與就要早啲去排隊，體驗搶購嘅刺激感！
御節料理 (Osechi Ryori): 日本傳統新年菜，放喺精美嘅漆器盒入面，每道菜都有吉祥寓意。雖然唔易食到家庭版，但部分酒店或高級餐廳會提供限定套餐，值得一試。
5日4夜日本跨年行程懶人包
以下提供兩個唔同風格嘅行程範本，跟住玩就冇錯！
路線一：東京進出（都市派對型）
Day 1 (12/29): 抵達東京，感受都會夜色
晚上到新宿思出橫丁感受居酒屋氣氛，或去東京車站一番街食碗六厘舍沾麵。
住宿推介: JR 東日本澀谷 METS 酒店(JR-EAST HOTEL METS SHIBUYA) - 直通澀谷站，去倒數超方便。
Day 2 (12/30): 美食藝術與璀璨夜景
上午去豐洲市場食最新鮮嘅壽司（要有早起排隊嘅覺悟！）。下午去 TeamLab Planets 打卡。晚上登上六本木Hills展望台睇夜景。
Day 3 (12/31): 傳統文化與跨年倒數
上午參觀淺草寺，感受江戶風情。下午喺澀谷、原宿Shopping。晚上直落澀谷十字路口倒數，迎接2026！
Day 4 (1/1): 新年初詣與搶福袋
瞓到自然醒，去明治神宮進行「初詣」。下午去新宿或銀座百貨公司加入搶福袋大軍！
午餐推介: 一蘭拉麵（24小時營業，元旦最穩陣嘅選擇）。
路線二：關西進出（文化體驗型）
Day 1 (12/29): 抵達關西，夜訪古都
由關西機場(KIX)搭 Haruka 直達京都。晚上漫步先斗町或木屋町通，體驗京都夜生活。
住宿推介: 京都八條 都酒店(Miyako Hotel Kyoto Hachijo) - 京都站對面，交通無敵。
Day 2 (12/30): 和服體驗與古都風華
租套和服，遊覽清水寺、二年坂、三年坂，再行去八坂神社同祇園花見小路，打卡影靚相。
午餐推介: 祇園人氣店葫蘆親子丼 (ひさご)。
Day 3 (12/31): 千本鳥居與除夜の鐘
上午去伏見稻荷大社穿越千本鳥居。下午快閃錦市場掃街。晚上去知恩院感受「除夜の鐘」，或到八坂神社參與「白朮祭」。
Day 4 (1/1): 告別古都，轉戰大阪
上午喺京都作最後參拜。下午搭車去大阪，直奔心齋橋、道頓堀感受熱鬧氣氛同Shopping。
晚餐推介: 蟹道樂（道頓堀本店），記得預訂！
住宿推介: 大阪日航酒店(Hotel Nikko Osaka) - 心齋橋地鐵站上蓋，購物美食零距離。
Day 5 (1/2): 大阪福袋，滿載而歸
上午去大阪各大百貨公司（如大丸、高島屋）搶福袋。下午去機場，結束呢個文化美食之旅。
日本跨年行程 | 住宿策略
東京：建議選擇 澀谷、新宿、品川 等大型交通樞紐附近的酒店，方便利用通宵運行的JR山手線。
大阪：若您的日本跨年行程以日本環球影城(USJ)跨年派對為主要目標，建議選擇樂園周邊的官方或合作酒店，方便步行或短程接駁。若以購物美食為主，則可考慮市中心交通便利的區域。難波、心齋橋 區域是最佳選擇。
京都：京都車站 附近酒店交通最方便。若想體驗和服跨年，可選擇 祇園 或 四条河原町 附近能提供隔日歸還和服方案的住宿。
溫泉旅館：若您的日本跨年行程嚮往在跨年夜享受溫泉，如箱根、有馬溫泉、北海道定山溪等地的溫泉旅館，務必提前至少3-6個月預訂，因為這些熱門地點的房源極度稀缺。同時，跨年夜的特別料理套餐價格亦會較高，請提前做好預算。
東京熱門酒店推介
👉安縵東京(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.4/10.0, 150條推薦評價。
👉東京寶格麗酒店(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.8/10.0, 87條推薦評價。
👉東京柏悦大酒店(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.6/10.0, 77條推薦評價。
大阪熱門酒店推介
👉大阪四季酒店(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.5/10.0, 177條推薦評價。
👉大阪華爾道夫(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.7/10.0, 55條推薦評價。
👉大阪麗思卡爾頓酒店(含早餐、游泳池), Trip.com評分9.3/10.0, 469條推薦評價。
港人專屬貼士
上網SIM卡： 出發前喺Trip.com訂定 eSIM 最方便，一落地掃QR code即刻上到網，打卡搵路冇難度。
善用宅急便： 如果要轉酒店或城市，一定要用「宅急便」服務，將大件行李由A酒店寄去B酒店，自己就可以輕鬆兩手揈fěng去玩。
提早辦理退稅： 新年期間百貨公司退稅櫃檯勁多人，分分鐘提早閂門。建議12月30日前就搞掂大額購物同退稅手續。
初詣禮儀： 新年參拜人山人海，記得要耐心排隊，保持安靜，唔好打尖或大聲喧嘩。
自備垃圾袋： 日本街頭同好多活動現場都冇垃圾桶，記得自備垃圾袋，將垃圾帶返酒店處理。
後記
Plan一個完美嘅日本跨年之旅，關鍵在於理解同擁抱佢獨特嘅文化。無論你揀東京嘅現代狂歡，定係京都嘅古都靜謐，呢次旅程都將會係一次告別煩囂、淨化心靈嘅難忘體驗。日本新年嘅真正魅力，可能唔係煙花，而係悠遠嘅鐘声、虔誠嘅祈福，同埋迎接第一道曙光嘅希望。
心動不如行動！即刻上 Trip.com 比較機票酒店價格，為你嘅2026日本跨年之旅踏出第一步，創造一個專屬於你嘅新年回憶啦！
【溫馨提示】出發前，請務必再次查證所有景點、店家嘅官網，獲取最準確嘅「年末年始」開放時間，確保行程萬無一失！
更多日本聖誕&跨年遊玩攻略
東京聖誕市集懶人包2025：精選7大必去Christmas Market！
東京迪士尼聖誕節終極攻略2025：門票、限定商品、活動懶人包
大阪聖誕市集推介2025：盤點5大必逛Christmas Market！
