日本辣妹穿內衣逛迪士尼掀熱議 園方說重話

[NOWnews今日新聞] 日本一名年輕女子近日到東京迪士尼海洋園區遊玩，但她曬出的照片卻引發網路熱議，因為她僅穿著內衣、外搭白色長袖罩衫和熱褲，不少網友直呼：「這裡有很多小孩，怎麼能穿成這樣」，東京迪士尼營運官方也回應，若遊客有不合規穿著，必要時將會被拒絕入園、甚至請對方離場。

這位女子「uta」23、24日在X平台發文，貼出在東京迪士尼海洋園區遊玩的照片，頭上帶著米妮髮箍，笑容十分甜美，但她僅穿著黃色內衣、外搭白色罩衫，甚至搭配「迪士尼海洋」標籤發布，有網友批評：「這違反服裝規定」、「在迪士尼可以這樣嗎」，但也有網友稱讚可愛、身材很好，一度引發「內衣迪士尼」一詞登上熱門趨勢。

據日媒報導，uta的照片引起大量批評聲浪，不少網友批評：「這裡有許多小孩，這樣不合適」、「公共場合應顧及場合氛圍」、「不要用你髒亂的穿著污染小孩在迪士尼玩的眼睛」、「已經通報了」、「如果被告了也活該」。

東京迪士尼海洋園區運營公司東方樂園表示，對該事件已有掌握，不對個別情況提供細節。園方也重申服裝規範，若遊客服裝可能干擾其他遊客，或違反公共秩序及善良風俗，將拒絕入園，若在園區內遇到類似服裝，工作人員將會提醒，必要時可能請其離園。呼籲所有來園遊客理解並遵守園區服裝規範，以確保每位遊客都能愉快、安全地享受園區。

據uta社群平台的自我介紹，她今年3月從大學畢業，曾短暫就職於房地產公司，剛好透過熟人接觸到寫真攝影邀約，決定追隨自己一直以來對表現活動的興趣，現在一邊從事房地產相關的兼職工作，一邊積極準備新的挑戰。

