日本退稅新制「先付後退」明年11月上路！退稅步驟、重點變動一次睇清
前往日本購物掃貨，最吸引之處莫過於即場退還10%消費稅（一般情況），然而這個購物優惠即將迎來重大改變。日本政府宣布由2026年11月1日起實施全新退稅制度，將現行「即買即退」模式改為「先付後退」制度。換言之，往後購物需要先支付含稅價格，然後掃描QR Code進行網上登記，最後抵達機場經稅關確認後才能取得退稅款項。新制度如何運作？有哪些注意事項？以下為大家詳細解說。
即買即退將成歷史
日本政府實施退稅新制，主要目的是為堵塞現行制度的漏洞，防止部分旅客將免稅商品在日本國內轉售圖利。過往的「即買即退」雖然方便，卻難以追蹤商品是否真正被攜帶出境。新制度參考歐洲國家做法，確保免稅商品確實離開日本後才退還稅款。
現行制度下，只要在標示「Japan Tax-Free Shop」的店舖消費滿5,500日圓（含稅價），出示護照便可即時扣減消費稅。店員便會即時扣除10%消費稅，以未稅價格結帳。商品分為「一般物品」（如電器、衣物）和「消耗品」（如食品、藥妝），兩者有不同的免稅條件和包裝規定。2026年11月1日起，所有商品都需先支付含稅價格，取消一般物品與消耗品的分類，消耗品無需再進行密封包裝，購買上限50萬日圓的限制也將廢除。最重要的是，退稅程序需要等到出境時才能辦理。
從2026年11月1日起，新制將全面生效，變動包括：
先買後退：購物時須先支付含稅價格，退稅款項在離境機場統一退回。
取消商品分類：不再區分「一般物品」和「消耗品」，所有商品一同計算免稅門檻。
取消特殊包裝：購買零食、藥妝等消耗品將不再需要放入專用密封袋。
取消金額上限：廢除消耗品50萬日圓的購買金額上限。
統一離境期限：購物後須於90天內接受海關查驗並攜帶出境。
從購物到退稅要注意什麼
根據日本官方退稅網站「J-Tax Free System」公布，新退稅流程分為三個步驟。首先是購物時支付全額，然後再自行上退稅官網註冊，登記護照資料、退款方式，最後在機場辦理退稅。整個過程比以前複雜，但取消了許多購物限制。需要注意的是，購買日起計90日內必須接受海關檢查，並攜帶出境，否則將無法退稅。如果購買總額超過100萬日圓，需要登記更多詳細資訊，例如商品序號等。船舶觀光上陸的旅客，需要同時出示上陸許可證及護照才能辦理。另外，「別送」制度（將商品由郵局寄出國外）已於今年年3月31日終止。這表示免稅商品必須親自攜帶離開日本，不能透過郵寄方式處理。
明年退稅流程STEP 1.購物支付全額
店員會照常進行免稅手續登記，但結帳金額包含消費稅，達到免稅門檻5,000日圓（未稅價）即可退稅。購物完成後，店舖會提供一個QR Code，可能印在收據上，或者另外提供紙本。請務必妥善保存這個QR Code，因為這是退稅的關鍵憑證。
明年退稅流程STEP 2. 掃描QR Code網上登記
取得QR Code後，需要使用手機掃描，連接至「J-TaxRefund」退稅網站。首次使用需要輸入護照資料、聯絡方式及退款方式。退款可以選擇信用卡、銀行戶口、QR支付或現金等方式。
優點是只需要首次登記，之後再購物會自動加入退稅紀錄，無需重複輸入資料。透過這個網站，還可以隨時查看購買紀錄，確保所有免稅商品都已登記妥當。
明年退稅流程STEP 3. 機場海關確認退款
抵達機場或其他出境地點後，需要前往海關檢查櫃枱確認免稅商品。將護照放在KIOSK自助機台掃描，系統或海關會判斷是否符合退稅條件。如果確認成功，退稅金額會根據登記的方式退還。
J-Tax Free
網址：按這裏
日本財務省
網址： 按這裏
