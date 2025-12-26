日本通過創紀錄預算案 國防支出近9兆日圓

（法新社東京26日電） 日本政府今天批准了下一會計年度創紀錄的預算案，以應對從國防開支擴大到社會安全成本飆升等各項支出，同時通膨問題依然持續。

這份自2026年4月起算的122.3兆日圓（約新台幣24.5兆元）預算案，將包含近9兆日圓的國防支出。在與中國關係惡化的背景下，首相高市早苗旨在加速東京對其軍事力量的全面升級。

日本防衛省在一份簡報文件中表示，「日本面臨著自二戰結束以來最嚴峻、最複雜的安全環境」，並強調有必要「從根本上加強」防衛能力。

其要求的核心是為所謂的SHIELD多層沿岸防衛體制提供1000億日圓，該系統將調動無人機以阻止外國軍隊的任何入侵。

這份122兆日圓的預算總額，與截至今年3月的現行財年所尋求的115兆日圓相比有所增加，當時的金額也創下了歷史紀錄。

不斷擴大的預算，正值市場擔憂高市早苗的大規模支出政策將進一步加重日本的公共債務。根據國際貨幣基金（IMF）的數據，日本已是主要經濟體中債務佔國內生產毛額（GDP）比率最高的國家。