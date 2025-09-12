日本逾百歲老年人口9.9萬 連續55年創新高

（法新社東京12日電） 日本政府厚生勞動省（相當於衛福部）今天發布的數據顯示，日本逾100歲的老年人，截至本月1日，攀升到9萬9763人，比去年多4644人，且連續55年創新高。

厚生勞動省的統計顯示，日本目前近10萬名老年人之中，女性高達8萬7784人，占日本全體百歲人瑞約88%。

日本截至明年3月底的2025年度，預計會有5萬2310人滿100歲

日本逾100歲的老年人口，在1963年開始統計時僅有153人，1981年增至1000人，到了1998年突破1萬人。接著，2012年增加到5萬人，大約為目前百歲人瑞數量的一半。到了2022年，超越9萬人。

而今年百歲人瑞人口逼近10萬人，這個數字相當於日本每10萬人就有80.58名百歲人瑞，

若以各地區來看的話，島根縣每10萬人就有168.69名百歲人瑞，連續13年高居「榜首」，人數最多，第2多為高知縣157.16人、鳥取縣144.63人排在第3。

而百歲人瑞平均最少的地區，前3名為埼玉縣48.5人、愛知縣53人、大阪府55.44人。

日本國內最長壽的女性為114歲的賀川滋子，她住在奈良縣大和郡山市；日本國內最長壽的男性則為111歲的水野清隆，他住在靜岡縣磐田市。