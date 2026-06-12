日本遊戲大獎2026「年度最佳作品獎」投票現已開始！究竟哪款遊戲能夠獲得大獎？
一般社團法人計算機娛樂供應商協會宣布，目的在表揚並獎勵能夠代表當年的遊戲作品的日本遊戲大獎2026「年度最佳作品獎」的公眾投票已於 2026年6月12日(五) 開放。
投票截止日期為 2026年7月17日(五)23:59 。
日本遊戲大獎2026「年度最佳作品獎」的公眾投票已開放！
日本ゲーム大賞2026「年間作品部門」一般投票受付中！
抽選で最新ゲーム機など豪華賞品が約350名様に当たる！
投票はこちらから→ https://t.co/cvqWFZ6Gq0#日本ゲーム大賞
— 日本ゲーム大賞／Japan Game Awards (@JGA_official_JP) June 12, 2026
由一般社團法人計算機娛樂供應商協會所主辦的日本遊戲大獎2026「年度最佳作品獎」的公眾投票已於2026年6月12日(五)開放。
選出指定時期內在日本發售的最令人興奮、最令人難忘的遊戲作品的日本遊戲大獎「年度作品獎」
本次的 投票作品對象為2025年6月1日(日)至2026年5月31日(日)期間所發行之作品 。
投票截止日期為2026年7月17日(五)23:59。
請查看以下投票指南並投下您的一票！
投票指南
2025年6月1日(日)至2026年5月31日(日)期間在日本發行的所有電腦娛樂軟體
2026年6月12日(五)13:00至2026年7月17日(五)23:59
不論性別、年齡、國籍、所在地，也無論是否有遊戲經驗或擁有遊戲設備。
投票方式
上日本遊戲大獎官方網站進行投票
1. 姓名
投票就有機會抽中遊戲機！
今年，獲獎者也將透過抽獎的方式從投票者中選出，獎品包括 PlayStation 5 Pro、Nintendo Switch 2、Xbox Series X 和其他遊戲機，以及「年度最佳作品獎」類別的獲獎軟體與相關商品！
獎項為以下五種。
A獎: PlayStation 5 Pro 3位、Nintendo Switch 2(日語・日本國內專用) 3位、Xbox Series X 3位
B獎: Apple Gift Card 或是 Google Play 禮品卡各價值1萬日圓 總計20位
C獎: 日本遊戲大獎 2026年度最佳作品獎得獎軟體或是相關周邊商品 總計100位
D獎: 東京電玩展 2026入場券 ※可於一般開放9月19日(六)・20日(日)・21日(一・假)之一入場
E獎: 特別邀請參加日本遊戲大獎2026「經濟產業大臣獎」和「年度作品獎」頒獎典禮
有關本活動與獎項的詳細資訊，請上日本遊戲大獎官方網站確認。
日本遊戲大獎2026「經濟產業大臣獎」「年度作品獎」頒獎典禮 舉行概要
日本遊戲大獎2026「經濟產業大臣獎」「年度作品獎」頒獎典禮
一般社團法人計算機娛樂供應商協會(CESA)
2026年9月15日(二)
Hulic Hall Tokyo(東京都千代田區有樂町2-5-1有樂町Marion 11樓)
© 2026 CESA, All Rights Reserved.
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Hyperscreener 【彭博】-- 影子市場預示SpaceX股票上市表現強勁，預期股價至少上漲35%。該公司是埃隆·馬斯克的火箭、衛星和人工智能業務。線上經紀商IG國際提供的衍生品新加坡周五上午指向市值2.4萬億美元，這意味著較首次公開招股(IPO)時每股135美元的價格和1.
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