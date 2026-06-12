日本遊戲大獎2026「年度最佳作品獎」投票現已開始！究竟哪款遊戲能夠獲得大獎？

一般社團法人計算機娛樂供應商協會宣布，目的在表揚並獎勵能夠代表當年的遊戲作品的日本遊戲大獎2026「年度最佳作品獎」的公眾投票已於 2026年6月12日(五) 開放。

投票截止日期為 2026年7月17日(五)23:59 。

日本遊戲大獎2026「年度最佳作品獎」的公眾投票已開放！

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由一般社團法人計算機娛樂供應商協會所主辦的日本遊戲大獎2026「年度最佳作品獎」的公眾投票已於2026年6月12日(五)開放。

選出指定時期內在日本發售的最令人興奮、最令人難忘的遊戲作品的日本遊戲大獎「年度作品獎」

本次的 投票作品對象為2025年6月1日(日)至2026年5月31日(日)期間所發行之作品 。

投票截止日期為2026年7月17日(五)23:59。

請查看以下投票指南並投下您的一票！

投票指南 2025年6月1日(日)至2026年5月31日(日)期間在日本發行的所有電腦娛樂軟體

※不論平台如何，包括家用遊戲機、掌上型遊戲機、PC、智慧型手機等。

※也包括海外遊戲的日本移植版。 2026年6月12日(五)13:00至2026年7月17日(五)23:59 不論性別、年齡、國籍、所在地，也無論是否有遊戲經驗或擁有遊戲設備。

※但是，每人只限投一票，每件作品只限一次有效票。

※本次投票活動的抽獎活動僅針對居住日本者開放。

投票方式 上日本遊戲大獎官方網站進行投票

透過智慧型手機或電腦訪問，輸入所需資訊並提交。 1. 姓名

2. 性別

3. 年齡

4. 地址

5. 電話號碼

6. 職業

7. 電子郵件(若有)

8. 軟體名稱

9. 遊戲主機(與投票軟體標題對應的硬體名稱)

10. 投票理由

11. 請指定希望贏得的獎項名稱(A類與B類課程均包含所期望的獎項)

投票就有機會抽中遊戲機！

今年，獲獎者也將透過抽獎的方式從投票者中選出，獎品包括 PlayStation 5 Pro、Nintendo Switch 2、Xbox Series X 和其他遊戲機，以及「年度最佳作品獎」類別的獲獎軟體與相關商品！

獎項為以下五種。

A獎: PlayStation 5 Pro 3位、Nintendo Switch 2(日語・日本國內專用) 3位、Xbox Series X 3位

B獎: Apple Gift Card 或是 Google Play 禮品卡各價值1萬日圓 總計20位

C獎: 日本遊戲大獎 2026年度最佳作品獎得獎軟體或是相關周邊商品 總計100位

D獎: 東京電玩展 2026入場券 ※可於一般開放9月19日(六)・20日(日)・21日(一・假)之一入場

E獎: 特別邀請參加日本遊戲大獎2026「經濟產業大臣獎」和「年度作品獎」頒獎典禮

有關本活動與獎項的詳細資訊，請上日本遊戲大獎官方網站確認。

日本遊戲大獎2026「經濟產業大臣獎」「年度作品獎」頒獎典禮 舉行概要 日本遊戲大獎2026「經濟產業大臣獎」「年度作品獎」頒獎典禮 一般社團法人計算機娛樂供應商協會(CESA) 2026年9月15日(二) Hulic Hall Tokyo(東京都千代田區有樂町2-5-1有樂町Marion 11樓)

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