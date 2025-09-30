日本遊戲產業迎來「AI大航海時代」，調查發現超過一半公司擁抱AI技術

隨著歐美遊戲產業對於 AI 相關技術的接受度越來越高，就連日本遊戲界都迎來一股 AI 浪潮。根據東京電玩展主辦單位 CESA（電腦娛樂供應商協會）的最新調查報告，日本超過一半的遊戲公司，約 51%，已經在遊戲開發流程中導入生成式AI技術。

日本遊戲公司使用 AI 的越來越多。（示意圖，圖源：Getty Images）

根據 CESA 公開的部分報告，該調查涵蓋了日本 54 間遊戲開發商，其中有 51% 在開發遊戲時使用了 AI 或生成式 AI，並且經常被用在角色相關的影像和圖片居多，甚至在故事、文章和程式設計方面的支援也同樣不少。還有 32% 的公司會使用 AI 來開發自家的遊戲引擎。

當然這也並不奇怪，先前日本遊戲大廠像是 SEGA、Square Enix，就曾公開表示將在未來項目中使用生成式 AI，但也強調只是輔助，不會完全取代人力創作。除此之外，該報告中還提到，目前日本的遊戲相關產業人員，數量估算約為 20 萬人，平均年齡 37 歲，工作年資則為 7 年，平均月薪則是 25.9 萬日圓，比起 2024 年增加了 2.3 萬日圓，可見遊戲產業仍然在持續成長當中。

