日本過江龍｜挽肉と米姊妹店「山本漢堡扒」進駐將軍澳 香港首店選址將軍澳Popcorn

挽肉と米姊妹店攻港？日本知名漢堡排品牌挽肉と米同系列店「山本漢堡扒」進駐將軍澳Popcorn，有網民近日在Facebook群組上分享相片，可見位於Popcorn的山本漢堡扒香港1號店已圍板裝修，但開幕日期還沒有公布，大家一起期待吧。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

日本過江龍｜挽肉と米姊妹店「山本漢堡扒」進駐將軍澳 香港首店選址將軍澳Popcorn

日本東京知名人氣漢堡排

近日有網民在Facebook群組「將軍澳主場」分享，從照片可見Popcorn商場一鋪位圍板裝修，並印上山本漢堡扒香港1號店。山本漢堡扒是日本東京知名漢堡排品牌「山本のハンバーグ」，亦是日本人氣漢堡排店「挽肉と米」的姊妹店。山本漢堡排2005年於惠比壽創立本店，目前在日本擁有12間分店，在台北亦有分店，如今登陸香港，香港朋友也可以試到他們的人氣漢堡扒。

廣告 廣告

日本過江龍｜挽肉と米姊妹店「山本漢堡扒」進駐將軍澳 香港首店選址將軍澳Popcorn

日本過江龍｜挽肉と米姊妹店「山本漢堡扒」進駐將軍澳 香港首店選址將軍澳Popcorn

日本過江龍｜挽肉と米姊妹店「山本漢堡扒」進駐將軍澳 香港首店選址將軍澳Popcorn

圖片來源：Facebook@將軍澳主場、Openrice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu

食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識

Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？