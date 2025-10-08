日本郵局國際包裹最新攻略：EAD電子報關、新制運費、寄件限制與流程詳解

2025日本郵局國際包裹最新攻略：EAD電子報關、新制運費、寄件限制與流程詳解

到日本玩東西太多，想先寄點回家，或是想把當地明信片寄給遠方的親朋好友？這時找日本郵局準沒錯～然而國際郵件規定不斷更新，如寄送包裹必填的「EAD電子報關」，以及最新的運費調整，搞懂這些眉角變得前所未有的重要！

LIVE JAPAN整理了2025年日本郵局國際寄件的最新、最實用攻略！從信件、明信片到各種包裹的詳細費用、尺寸限制，到如何操作電腦版／手機版的「國際郵件我的頁面服務」進行電子報關，甚至連郵局內常見的實用單字和會話都一次掌握。從此告別包裹卡關的窘境，輕鬆將心意與戰利品寄回台灣或其他國家！

郵件包裹的日文詞彙介紹

◆郵便物：郵件

◆手紙、はがき：信件、明信片，分為「定形郵便物（一般郵件）」與「定形外郵便物（非一般郵件）」。

◆ミニレター（郵便書簡）：迷你信件（郵件書信）

◆切手：郵票。日本國內寄送明信片需張貼62日圓郵票，寄送明信片至日本以外的國家則是70日圓郵票。但若是特殊明信片的話屬於「定型外明信片」，寄送至日本國內需120日圓，至日本以外國家則是220日圓。

◆書留：掛號，可詳細追蹤貨物受理、配送、收取的歷程記錄，若是貨物未能送達或是有損壞也能要求部分賠償。又分為「一般書留（一般掛號）」、「現金書留（現金掛號）」、僅記錄受理與配送紀錄的「簡易書留（簡易掛號）」，以及寄送至日本以外國家的「国際書留（國際掛號）」。

◆速達：速件。

◆追跡：追蹤，若寄送方始有提供追蹤查詢服務的話，在郵件包裹寄出時可以獲得一組稱作「追跡番号」的序號讓寄件、收件人查詢貨物目前的配送狀況。

◆ゆうパック：類似於台灣郵局的便利箱、便利袋的服務，為日本國內郵寄包裹，又另有重量ゆうパック（重包裹）、空港ゆうパック（機場包裹）、チルドゆうパック（冷藏包裹）、当日配達ゆうパック（當日送達包裹）等特殊貨運服務可選擇。

◆空港ゆうパック（機場包裹）：可從日本國內的郵局、超商等地方寄送至日本國內指定機場櫃檯，並於機場櫃檯提領包裹。

◆チルドゆうパック（冷藏包裹）：可冷藏寄送貨物，適合用來寄送生鮮食品。

◆当日配達ゆうパック（當日送達包裹）：在東京都、大阪府部分區域之內只要中午前將包裹至郵局寄出，並配送地點也在同一區域範圍內的話當天就能收到貨物。

日本國內郵寄書信、貨物限制與費用

◇手紙、はがき（信件、明信片）：

「定形郵便物」是指大小在9㎝x14㎝～12㎝x1㎝x23.5㎝、重量在50g以內的信件，費用為110日圓。

「定形外郵便物」有「規格內」與「規格外」兩種，「規格內」為1㎏以內並且尺寸在25㎝x3㎝x34㎝以內的信件，費用在140日圓~750日圓之間。「規格外」則是重量4㎏以內、長邊小於60㎝並且長寬高總和不超過90㎝的信件。費用大約在260日圓~1,750日圓之間。此外長度在14㎝以內且直徑小於3㎝的圓筒狀物品及小於9㎝x14㎝的物品也算是定形外郵便物的範疇內。

◇ミニレター／郵便書簡（迷你信件／郵件書信）：重量25g以內85日圓。

◇ゆうパック（郵寄包裹）：可寄長寬高三邊合計170㎝以下、重量在25㎏以內的貨物，費用會按照貨物大小及重量有所不同，若知道貨物重量及尺寸的話可至日本郵便局官網線上試算運費。

◇重量ゆうパック（重包裹）：重量在25㎏～30㎏之間的貨物則可寄「重量ゆうパック」，費用則是一般郵寄包裹再加560日圓。

◇空港ゆうパック（機場包裹）：可從日本國內的郵局、超商等地方寄送至日本國內指定機場櫃檯的貨運服務計費方式為一般郵寄包裹費用再加800日圓，如果是140尺寸以上的包裹，則以160尺寸的費用再加800日圓計算，但長度超過150公分的貨物無法寄送。

◇チルドゆうパック（冷藏包裹）：可冷藏寄送重量在25㎏以內、長邊小於100㎝並且長寬高總和不超過150㎝的貨物，費用則按尺寸大小有所不同，大致為一般郵寄貨運費用再加225～2,100日圓。

◇当日配達ゆうパック（當日送達包裹）：長寬高總和不超過170㎝、重量需在25㎏以內。費用比照一般郵寄包裹計算，並加收速遞費，為300～690日圓。

寄送至「日本以外國家」時的尺寸限制、運送方式與價格

◆国際郵便（國際郵便）：只要收件地址在日本以外的地方都屬此類。信件、書信等郵件屬於「通常郵便物」，非信件類的包裹的話則有「小形包裝物」、「小形包装物（国際書留付き）」、「国際小包」等分類。

◆通常郵便物：書信等紙張郵件。

◆國際郵便はがき：日本國內寄送為85日圓，國外為100日圓（航空郵件）。如果是特殊造型、材質的明信片，通常會被視為「定形外郵便物」，費用也會不一樣了。選擇空運的話是100日圓，船運則是90日圓，但要注意並非所有國家都提供海運服務，且時效較慢，通常建議選擇航空郵件。

◆小形包裝物：尺寸大於9㎝x14㎝、長邊小於60㎝並且長寬高總和不超過90㎝、重量2㎏以內的包裹，分為航空郵件（空運） 約 750日圓 (不含掛號)、航空郵件（國際掛號付き）: 約 1,160日圓 (小形包裝物加掛號費)、海運（船便）: 約 430日圓

◆国際小包：長邊小於150㎝、長+(寬+高x2)在300㎝、重量在3㎏以內的包裹。

※寄送方式：最快的是「EMS／国際スピード郵便（EMS／國際快速郵便）」，可按自己的需求選擇「航空便（空運）」、「SAL（標準航空件）」或「船便（海運）」。

◆EMS／国際スピード郵便（EMS／國際快速郵便）：寄送速度最快但價格也相對較高，一般可在二～四天內送達。以東京寄台灣收、重量500g為例的話價格是1,450日圓，約兩天可送達。

◆航空便（空運）：速度僅次於EMS，六天之內可送達。以東京寄台灣收、重量500g為例的話「小形包裝物」750日圓、「小形包装物（国際書留付き）」1160日圓、「国際小包」1700日圓。

◆SAL（標準航空件）：使用空運運輸、但在地面視為海運郵務處理的郵寄服務。須注意台灣並未在SAL的服務國家之中。

◆船便（海運）：速度最慢但價格最便宜的運輸方式，分為「小形包裝物」及「国際小包」兩種規格，運輸時間最短兩周，最長則可能需要1～3個月才能送達。以東京寄台灣收、重量500g為例的話「小形包裝物」430日圓、「国際小包」1600日圓。

[必看]要事先在網路填單！日本郵局國際包裹「通關表單EAD」全面義務化

日本郵局為了提升安全性，於2021年1月1日開始實施「通関電子データ／Electronic Advance Data（EAD）義務化」制度。

簡單來說就是在日本郵局寄包裹到其它國家時，無論是寄EMS／国際小包／小形包装物／国際eパケット（國際ePacket）／国際eパケットライト（國际ePacket Light），都必須要事先用網路幫包裹填寫通關表單才行。以後從日本寄國際包裹就會有以下4個步驟：

step1. 整理好包裹、封箱、秤重

step2. 在日本郵政「國際郵件我的頁面服務（国際郵便マイページサービス）」填寫通關表單EAD

日本郵政「國際郵件我的頁面服務」（簡體中文）

step3. 填妥後將列印出的表單自行黏貼在包裹上，或是將表單和包裹一同交予郵局的郵務窗口

step4. 將包裹從郵局寄出

貼心的是郵局有製作英文及簡體中文的通關表單EAD填寫教學，雖然感覺很麻煩，但只要照著做基本上應該不會有太大的問題。另外下一段也有簡單整理了一下大家的疑問，使用前可以先過去看看。

日本郵政「國際郵件我的頁面服務 電腦版使用方法」（簡體中文）

日本郵政「國際郵件我的頁面服務 手機版使用方法」（簡體中文）

日本郵政「通關表單EAD」常見Q&A

●「國際郵件我的頁面服務」電腦版與手機版的差異？

使用電腦版系統需要註冊會員，並且要自備列印機列印表單。並帶著表單和包裹到郵局櫃台遞件。

手機版則是不需註冊會員也可使用。在填寫完畢後會寄送表單的QR Code到電子信箱中，在親自至郵局利用郵局內的列印機掃描該QR Code列印表單。

值得注意的是電腦版和手機版的系統是無法共用的，即使兩個系統都有會員，資料也不會被彙整成一個帳戶。

●一定要申請「國際郵件我的頁面服務」會員嗎？

使用電腦版系統需要註冊會員才能使用，每一次使用後的資訊都會同步到會員帳戶之中，之後若再次填寫就會方便得多。

手機版有會員和非會員按鈕，雖然非會員也能用，但會員註冊後資料也會同步到帳戶中，下次可以直接沿用，頗為方便，建議常常使用郵局寄國際包裹的人註冊會員。

●「通關表單EAD」會需填寫哪些資訊？

包含收件人及寄件人雙方的姓名、地址、電話，以及包裹内容物、重量等基本資訊。需要注意的是填寫內容必須全為英文，所以剛剛提到的所有填寫項目一定要以英文輸入才行。不知道日本跟台灣地址的英文的話，可以利用中華郵政及工具網站的地址英譯來解決。

中華郵政－台灣地址英譯

JuDress－日本地址英譯

●沒有網路或手機，可以手寫或不寫「通關表單EAD」嗎？

沒有填寫通關表單的包裹可能會被海關攔下退回，所以基本上凡是寄包裹到別的國家都規定要寫通關表單EAD。如果想寄國際包裹又不想填通關表單，那寄件者必須要自行負擔包裹延遲、退回的成本及損失，否則郵局有權不受理。

※美國目前對國內進口物品有所管制，強制規定所有寄往美國的貨物都須填寫EAD，因此使用日本郵政寄送往美國的國際包裹，若是沒有填寫EAD郵局將不予受理寄件服務。

而通關表單EAD因為是將包裹資訊利用網路同步到其他國家的海關單位，如果使用手寫的話將會大大降低業務效率，基本上等同於沒寫，包裹可能會沒辦法順利送達，因此絕對建議用網路系統來填寫通關表單。

●包裹被退回或是延遲了，可以退運費嗎？

若是因沒有填寫或是手寫通關表單，使得包裹在其他國家海關遭扣抵，導致包裹出現延遲送達、退回等狀況，運費必須由寄件者自行承擔，郵局將不負任何相關責任。

另外要是有其他問題，郵局也有更詳細的Q＆A可以參閱，有疑慮的話不妨直接到郵局網站上查看。

※「通關表單EAD」資料來源：

日本郵便局-國際郵政－關於Electronic Advance Data（EAD）發送義務化（簡體中文）

https://www.post.japanpost.jp/int/ead/index_cn.html

https://www.post.japanpost.jp/int/ead/index.html

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/1208_01_01.pdf

日本郵便局-國際郵政：EAD常見問題（簡體中文）

日本郵務相關單字

日本郵務單字

ラベル（raberu）郵寄包裹表格差出（sasidasu）投遞、寄件受取（uketori）收取、收件配達（haitatsu）投遞手紙（tegami）信件はがき（hagaki）明信片切手（kitte）郵票書留（kakitome）掛號速達（sokutatsu）速件追跡（tsuiseki）追蹤查詢ゆうパック（yuupakku）國內包裹国際小包（kokusaikodutsumi）國際包裹

日本郵局會用到的實用會話範例

那麼就來實際演練一下，在日本郵局寄件時，可能會用到的會話吧！

（◇：顧客 ◆：郵局人員）

◇70円のはがきを三枚お願いします。（70ennnohagakiwo 3maiwo onegaishimasu／我想要買三張70日圓的郵票）

◆かしこまりました。210円です。（kashikomarimashita／好的，總共是210日圓）

◇すみません、この小包の重さを計ってもらえますか？（sumimasen、konokozutsuminoomosawo hakatte moraemasuka／不好意思，請問能幫我秤一下這個包裹的重量嗎？）

◆もちろんです。こちらに置いてお願いします。（mochirondesu。kochirani oite onegaishimasu。／沒問題，請將包裹放在這裡）

◇この箱を台湾まで送りたいです。（konohakowo taiwanmade okuritaidesu／我想將這個箱子寄到台灣）

◆台湾宛ならば、EMSと航空便と船便をご利用できます。どちらになさいますか？（taiwanatenaraba EMSto koukuubinto hunabinnwo goriyoudekimasu。dochirani nasaimasuka？／寄到台灣的話可以選擇EMS、空運或是船運寄送。您要使用哪一種方式呢？）

◇一番早く着くのはどれですか？（ichiban hayaku tsukunowa doredesuka？／哪一種方式最快呢？

◆一番早いのはEMSです。（ichiban hayainowa EMSdesu／最快抵達的寄送方式是EMS）

◇台湾に船便を使えばいつ着きますか？（taiwannni hunabinnwo tsukaeba itsu tsukimasuka？／使用船運寄往台灣的話什麼時候會到呢？）

◆台湾に送る場合は大体一ヶ月くらいかかります。（taiwannni okurubaaiwa datai ikkagestukurai kakarimasu／寄到台灣的話大概要花一個月左右的時間）

◇この手紙を＿＿に送りたいです。運賃はいくらですか？（konotegamiwo＿＿niokuritaidesu。unnchinnwa ikuradesuka？／我想將這封信寄到＿＿。請問運費多少錢呢？）

◆780円でございます。（780enndegozaimasu／運費是780日圓。）

