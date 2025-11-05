日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本聖誕2025｜星野OMO系列 東京/大阪/京都/北海道五間住宿推介！ 平安夜+聖誕節最平人均$291.3起

今個聖誕節，計劃遊日的港人諗好住宿未呢？Yahoo購物專員深知大家鐘情於日本連鎖酒店品牌星野集團的出品，今次精選了最便利、最親民的「OMO」系列進行格價，揀選5間分別位於東京、大阪、京都及北海道的OMO酒店，並睇埋平安夜及聖誕節當日的最平房價，人均每晚只需$291.3起，就能於黃金檔期入住滿有口碑的靚酒店，要訂趁快！

星野集團6大品牌+OMO系列數字秘密

星野集團旗下擁有6個定位不同品牌，包括高級的「虹夕諾雅度假村」、結合傳統溫泉文化的「界（Kai）」、主打城市便利的都市觀光品牌「OMO」、適合家庭與長住的「RISONARE」、青年旅館「BEB」，以及最新的山岳旅宿品牌「LUCY」，各有特色。當中主打都市觀光酒店的「OMO」系列，憑住位置便利、價錢親民大受旅客歡迎。OMO後的數字代表其規模與服務，OMO1為膠囊酒店、OMO3為基本酒店、OMO5屬精品酒店，最高級的OMO7則為全方位服酒店，暫時只有北海道旭川和大阪兩間有達OMO7等級。

OMO後的數字代表其規模與服務，OMO1為膠囊酒店、OMO3為基本酒店、OMO5屬精品酒店，最高級的OMO7則為全方位服酒店。（相片來源：官方照片）

日本酒店聖誕節推介1. 東京：OMO 3 淺草by 星野集團

2023年開業，最大特色為館內每個地方都能遠眺淺草寺或東京晴空塔，其中13樓最高層的「OMO Base」，設有一整片巨大落地窗，西邊睇到淺草寺、東邊見到東京晴空塔，景色壯觀。酒店以「風雅的淺草行家」為概念，讓住客感受到猶如江戶人般內行的深度淺草體驗，其中「寄席」主題房融入江戶遊藝元素，布置了紅色地毯和紫色坐墊，就像坐上落語、漫才等大眾表演藝術的舞台高座一樣。酒店距離淺草站只有4分鐘，前往東京晴空塔的冬季盛典「夢幻聖誕2025」只需3分鐘車程。

OMO 3 淺草by 星野集團

最平房價：12月24日及12月25日入住均為每晚$1,624起，人均$812起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂 按此經Agoda預訂

距離淺草站只有4分鐘，前往東京晴空塔的冬季盛典「夢幻聖誕2025」只需3分鐘車程。（相片來源：KKday）

13樓最高層的「OMO Base」，設有一整片巨大落地窗，西邊睇到淺草寺、東邊見到東京晴空塔，景色壯觀。（相片來源：KKday）

2023年開業，最大特色為館內每個地方都能遠眺淺草寺或東京晴空塔。（相片來源：KKday）

OMO 3 淺草by 星野集團

地址：東京都台東區花川戶1丁目15-5（地圖按此）

交通：淺草站（東京Metro銀座線、都營淺草線、東武晴空塔線）步行4分鐘

日本酒店聖誕節推介2. 京都：OMO 3 京都東寺by 星野集團

酒店鄰近世界遺產「東寺」，步行至近鐵「東寺站」約2分鐘、京都站只需13分鐘，前往京都景點如東本願寺、梅小路公園、京都塔，以至最新的「teamLab Biovortex Kyoto」等都能步行到達！酒店為了呈現在地魅力，門口設有「曼陀羅藝術」作品、電梯前有「微笑之牆」作品，公共空間OMO base中間設有抄經桌，可動手體驗或打造桌上枯山水，而長條形「Go-KINJO」地圖標示著員工的真心推介店子或景點，能將「口袋名單」一網打盡。客房以溫暖的木材作裝潢為主，設計簡約舒適、帶有日式風情，最細都有170呎，部份更看見五重塔。

OMO 3 京都東寺by 星野集團

最平房價：12月24日及12月25日入住均為每晚$582.6起，人均$291.3起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

酒店為了呈現在地魅力，門口設有「曼陀羅藝術」作品、電梯前有「微笑之牆」作品。（相片來源：KKday）

客房以溫暖的木材作裝潢為主，設計簡約舒適、帶有日式風情，最細都有170呎，部份更看見五重塔。（相片來源：KKday）

OMO 3 京都東寺by 星野集團

地址：京都府京都市南區西九条蔵王町11番地6（地圖按此）

交通：JR京都站八條口步行約13分鐘/ 近鐵東寺站步行約2分鐘

日本酒店聖誕節推介3. 京都：OMO 5 京都三條by 星野集團

距離京阪本線「三條京阪」只有五分鐘，步行數分鐘即達寺町京極商店街或鴨川，吃喝玩樂一應俱全。酒店以「京都爛漫河邊漫步」為概念，「Go-KINJO」地圖揭示周邊景點及商店資訊，亦提供兩大嚮導活動：了解京都城市起源的「京都爛漫河邊散步」，以及造訪特色老店的「京都爛漫老店散步」，而公共空間「OMO Base」亦呈現過去在高瀨川用人力搬運小船場景，務求讓住客深度了解三條地區的「前世今生」。客房面積由172至473呎不等，可入住1-4人，親子客也適合。

OMO 5 京都三條by 星野集團

最平房價：12月24日及12月25日入住均為每晚$716起，人均$358起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

距離京阪本線「三條京阪」只有五分鐘，步行數分鐘即達寺町京極商店街或鴨川，吃喝玩樂一應俱全。（相片來源：KKday）

提供兩大嚮導活動：了解京都城市起源的「京都爛漫河邊散步」，以及造訪特色老店的「京都爛漫老店散步」。（相片來源：KKday）

客房面積由172至473呎不等，可入住1-4人，親子客也適合。（相片來源：KKday）

OMO 5 京都三條by 星野集團

地址：京都市中京區河原町通三条上る恵比須町434-1（地圖按此）

交通：京都市營地下鐵「京都市役所前」站3號出口步行約2分/ 京阪本線「三條京阪」站7號出口步行約5分鐘

日本酒店聖誕節推介4. 大阪：OMO 7 大阪by 星野集團

酒店以「歡笑與美食之都」為概念，內裡滿佈大阪獨特文化，如有客房內標記大阪著名觀光景點的地圖、湯屋外觀設計參考大阪的澡堂文化、餐廳提供以大阪美食為基底的創意料理等，甚至推出「日本環球影城認證 OMO Ranger」，嚮導均為通過日本環球影城的研修及取得認證的OMO7大阪工作人員，能解答旅客們對USJ的疑問。交通便利是另一賣點之一，距離動物園前站或新今宮駅前駅只有3分鐘步程，更提供免費穿梭巴士前往日本環球影城，方便旅客參加USJ的聖誕慶典。

OMO 7 大阪by 星野集團

最平房價：12月24日入住每晚$1,384.3起，人均$692.2起；12月25日每晚$1,400起，人均$700起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

酒店以「歡笑與美食之都」為概念，內裡滿佈大阪獨特文化。（相片來源：KKday）

提供免費穿梭巴士前往日本環球影城，方便旅客參加USJ的聖誕慶典。（相片來源：KKday）

有客房內標記大阪著名觀光景點的地圖。（相片來源：Trip.com）

OMO 7 大阪by 星野集團

地址：大阪市浪速區恵美須西3丁目16番30號（地圖按此）

交通：JR/南海電鐵「新今宮」站步行約4分鐘

日本酒店聖誕節推介5. 北海道：OMO 5 小樽by 星野集團

冬日的小樽，覆蓋著厚厚的白雪，是享受白色聖誕節的好地方。距離小樽運河只有3分鐘步程的OMO 5 小樽，以富當地特色的漁歌「SORAN（ソーラン）」為主題，分為南館及北館，其中樓高3層的南館更是由市內指定歷史建築「舊小樽商工會議所」翻新而成，提供復古的Superior Room以及簡約的Twin Room等，滿足不同喜好的住客。

OMO 5 小樽by 星野集團

最平房價：12月24日入住每晚$1,511.1起，人均$755.6起；12月25日每晚$3,030.3起，人均$1,515.2起

按此經Agoda預訂 按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

提供復古的Superior Room以及簡約的Twin Room等，滿足不同喜好的住客。（相片來源：Trip.com）

以富當地特色的漁歌「SORAN（ソーラン）」為主題。（相片來源：Trip.com）

OMO 5 小樽by 星野集團

地址：北海道小樽市色内1丁目6-31（地圖按此）

交通：JR「小樽」站步行約9分鐘/ 從小樽運河步行約3分鐘

