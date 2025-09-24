這、這也太小？日本飯店的這一點最讓人感到不可思議

《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
出國旅行除了吃美食、看風景之外，其中一個樂趣就是體驗當地的住宿設施啦。在日本當地有飯店、旅館、民宿等各式各樣的住宿據點，也有不少外資飯店集團在日本當地設點，但令人驚訝的是這日本的飯店有許多與其它國家不同的特色與，讓來自世界各國的旅人為之驚艷。這一次我們蒐集了4位外國人對於日本住宿設施感到驚訝的地方，來看看究竟日本旅宿有什麼事情讓外國人感到特別印象深刻的吧！ （本文內容為受訪者的個人意見）
日本飯店工作人員超親切又和藹！讓人揪甘心
第一位來自馬來西亞的女性與我們分享他入住日本飯店時，最感到驚訝的就是工作人員親切又周到的服務態度。
「日本的飯店無論顧客來自何方都很和藹又親切，且無論是貴的還是便宜的都一樣，不會因為你的外觀而有態度有所改變。我曾去過歐亞各國，但像日本飯店這樣親切周到的真的很少，覺得超感動的。」（馬來西亞／女性／三十多歲）
這位馬來西亞女孩在日本無論是高級飯店還是評價商務旅館都有住過，並且都獲得飯店工作人員充滿善意的微笑及對應態度，讓他覺得非常驚訝，雖然在國外的飯店當然也是有態度友善的服務人員，但似乎會視旅客所投宿的飯店等級而有所差異就是了。而當旅客在日本住宿期間若是遇到問題，飯店人員也會積極地幫忙處裡或是提供協助，讓她留下深刻美好的印象。
「在國外飯店碰到問題去向飯店人員詢問時，常常會碰到對方笑著說沒問題但卻什麼都沒做，或者是從房內播電話到櫃檯求助結果根本沒半個人來之類的也很常發生。但是在日本旅宿完全不會碰到這種事情，讓人安心許多」（馬來西亞／女性／三十多歲）
雖然也有人覺得日本飯店就是因為太過於親切謹慎待客，造成辦理入住退房手續花上更多時間，但普遍來說外國旅客到日本旅遊時都會相當驚艷日本飯店人員友善且和藹親切的服務態度。
日本飯店的乾淨程度世界第一！
EQRoy / Shutterstock.com
來自中國的女性表示，日本飯店的乾淨程度能稱得上是世界冠軍，且就算是全世界規模的連鎖飯店，在日本的就是會比其它國家的還要整潔。
「我曾住過日本和其它國家的一些外資飯店，像是希爾頓、喜來登、凱悅之類的，雖然都是屬於同個企業的飯店，但不知道是日本人的做事風格還是其它原因，無論是服務人員的態度還是整潔度日本的都特別優秀，讓我頗為吃驚呢」
在國外的飯店或許會遇到房間只是簡略清潔，沒有仔細打掃，但是在日本的飯店無論是顧客看得到還是看不到的地方都會徹底清潔，讓人相當感動，再加上親切的服務態度，難怪日本的飯店住起來就是特別安心舒適呢。
「很多國家的住宿設施客房整潔度會反映在價格上，但日本就算是平價飯店也很乾淨，讓我很驚訝，尤其是大城市的住宿設施，無論是高級外資企業飯店還是一般商務旅館、民宿之類的平價旅宿，全都一樣乾淨整潔」
這位中國女性發現日本無論是便宜的還是貴的飯店都很乾淨，讓她覺得非常驚喜，甚至還表示日本的住宿體驗已經成為她下次再度踏足日本的理由了呢。看來對於日本人來說再普通不過的基本條件在外國人眼中果然還是一件令人格外開心愉快的事呀。
每個人都驚呆啦！日本飯店房間有夠小！
cowardlion / Shutterstock.com
這次受訪的4位外國人全體一致通過表示的讓他們為之震驚的事情，就是日本飯店的房間很小！
「日本就算是外資飯店的房間也好小啊，而且可能是因為房間太小了，所以熱水壺之類的東西很常會收在抽屜或是櫃子裡，每次要用都還要找一下」（馬來西亞／女性／三十多歲）
「我之前就有聽說日本飯店的房間很小，但是實際看到時還是很驚訝，完全沒想到可以小成這樣」（中國／女性／三十多歲）
「日本飯店不管是哪一種房型和歐洲的飯店比起來都很小，從來沒看過這麼小的飯店房間！」（荷蘭／男性／四十多歲）
「除了房間很小之外，連浴室也很小！洗個澡感覺會撞來撞去的」（美國／二十多歲／男性）
雖然很多外國人在行前都有聽說日本飯店的房間很小，但是到了現場之後還是一樣難掩震驚，畢竟實際的大小比他們腦內想像的更加狹小。在日本有些飯店的房間裡放一間浴室跟床就滿了，連可以通行的地方都沒有，完全是小到極致，外國人會吃驚也是正常的。
此外這次訪問的4位來自不同國家的外國人對於日本飯店的價格似乎都不是很驚訝，因為日本的飯店很多都不是案房計費，而是照人頭來收取住宿費的，對於獨自一人或是少人數旅行的旅客來說會更加划算。
飯店能夠反映一個地區甚至國家的文化與風情，對於外國人來說可是種最棒的一種體驗，推薦下次大家到日本玩的時候也多觀察與注意日本飯店的特色，說不定能夠收穫意想不到的樂趣與回憶哦！
