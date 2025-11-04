低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表
每次旅行回程前，總會為了行李箱塞不下戰利品而煩惱？現在到日本住酒店，這個問題或許有解決方法了。有網民近日分享，入住APA酒店時發現設有「壓縮機」服務，能將衣物、毛公仔等物品壓縮至原來體積的一半，讓行李箱瞬間變得寬敞，方便又實用，引起不少網民關注。
Smart Pack 壓縮服務 行李多出空間
這項名為「Smart Pack（スマートパック）」的壓縮服務，主要透過專用機器將放入膠袋內的物品進行真空壓縮，適合用來處理衣物或毛公仔等。壓縮後的物品體積大幅縮小，方便旅客整理行李，為回程預留更多空間裝載手信。使用方法亦相當簡單，只需將物品放入附設的指定膠袋，投入所需費用後，將膠袋放上機器並蓋上蓋子，壓縮程序便會自動開始。完成後，蓋子會自動打開，整個過程快捷方便。
哪些酒店設有壓縮機？
目前已知提供此服務的酒店包括大阪的APA Hotel〈大阪肥後橋駅前〉及APA Hotel & Resort〈大阪なんば駅前タワー〉，每次使用費用為300日圓。另外，東京的變なホテル淺草田原町分店及京都的變なホテル五条烏丸分店亦設有類似壓縮機，收費為每3分鐘200日圓。雖然目前提供此服務的酒店仍屬少數，但隨著旅客需求增加，相信未來會有更多酒店引入這項貼心設施。下次旅行時，不妨留意一下酒店是否設有壓縮機。
設有壓縮機Smart Pack服務酒店
APA Hotel〈大阪肥後橋駅前〉
APA Hotel & Resort〈大阪なんば駅前タワー〉
變なホテル淺草田原町分店
變なホテル五条烏丸分店
