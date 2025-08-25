港大 AI 模型辨識精子受精能力
日本酒店《鬼滅之刃》主題房懶人包！送限定周邊贈品、炭治郎／善逸AR語音導覽
超人氣動漫《鬼滅之刃》熱潮直捲全球，就連日本知名連鎖酒店集團Relo Hotels&Resorts旗下11間酒店，宣布與《鬼滅之刃》合作，以｢鬼殺隊成員們的度假之旅｣為主題，推出《鬼滅之刃》主題客房！房間不但有《鬼滅之刃》獨家裝飾，房客還能體驗到炭治郎及善逸的AR語音導覽，以及獲贈限定周邊商品！主題房一向相當搶手，粉絲們想沉醉於鬼滅世界，現已可於官網進行預約，最快9月中有得入住，想知更多詳情，即看下文！
日本酒店推《鬼滅之刃》主題房！送限定周邊贈品、炭治郎／善逸AR語音
下半年打算去日本玩的鬼滅之刃粉絲們，有福了！日本連鎖酒店集團Relo Hotels & Resorts早前宣布與《鬼滅之刃》聯手，於東北、關東、中部、關西、四國、中國、九州、沖繩及北海道地區，共11間酒店推出《鬼滅之刃》主題客房住宿方案！住客不但可入住以ufotable全新繪製插圖及獨家裝飾打造的鬼滅之刃主題客房外，方案還包含早、晚餐，更可體驗到炭治郎及善逸的AR語音導覽，以及獲贈限定周邊商品，包括環保袋、化妝包、行李吊牌及迎賓卡等，體驗感滿滿，粉絲們可在房間內盡情打卡！
9.19起入住、人均$1641.5起
Yahoo購物專員幫大家睇過房價，不同地區會因房型及配備而有所不同，以9月底入住栃木縣utorelo那須鹽原酒店為參考，入住主題客房1晚、含早晚餐的《鬼滅之刃》主題住宿方案，會員價約港幣3,283元，人均約港幣1641.5元起。粉絲們現可到Relo Hotels＆Resorts旗下11間酒店官網進行預約，入住期由今年9月19日起至12月18日，快book定心儀主題房！
推限定原創周邊商品、享原創周邊／住宿券抽獎
特別一提的是，凡在活動期間註冊成為Relo Hotels＆Resorts官網會員，即可參加抽獎，有機會獲得獨家《鬼滅之刃》全員Q版壓克力立牌，名額1,000名；或Relo Hotels＆Resorts 平日雙人住宿券，名額50組。就算抽不中獎亦無需灰心，活動期間在指定合作酒店內，將獨家販售以全新繪製插畫為設計的原創周邊商品，包括壓克力立牌、徽章、資料夾及貼紙等多款商品，粉絲又點可以錯過！
Relo Hotels&Resorts ×《鬼滅之刃》主題房
預訂期間：即日起至2025年12月18日
住宿期間：2025年9月19日至12月18日
9-10月最抵房價：$3,283起，人均$1641.5起
官網：按此
日本11間酒店名單
1/ 北海道：強羅洞爺湖町傳統日式旅館 Yutorelo Toyako（ゆとりろ洞爺湖）
地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉78（地圖）
交通：由JR洞爺站搭乘「道南巴士」約15分鐘即可抵達
官網：按此
2/ 宮城縣：那魯庫福加酒店 Naruko Fuga（鳴子風雅）
地址：宮城縣大崎市鳴子溫泉湯元55號（地圖）
交通：搭乘新幹線到大崎站，再轉乘JR東北本線至鳴子站，鳴子風雅就位於鳴子站附近
官網：按此
3/ 栃木縣：那須鹽原悠然庵酒店 Yutorelo Nasushiobara（ゆとりろ那須塩原）
地址：日本栃木縣那須鹽原市1115-2（地圖）
交通：從JR那須鹽原站搭乘酒店接駁巴士約45分鐘
官網：按此
4/ 栃木縣：日光 - 旅舍 Yutorelo Nikko（ゆとりろ日光）
地址：日本栃木縣日光市湯之湖2484（地圖）
交通：由東京站轉乘新幹線到日光站，再乘坐巴士或計程車前往Yutorelo Nikko，車程約30分鐘
官網：按此
5/ 神奈川縣：麥爾維爾箱根強羅酒店 Merveille Hakone Gora（メルヴェール箱根強羅）
地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-70（地圖）
交通：箱根登山鐵道強羅站步行5分鐘
官網：按此
6/ 神奈川縣：湯河原風雅 Yugawara Fuga（ゆがわら風雅）
地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上631-1（地圖）
交通：從JR東海道線湯河原站搭乘計程車約10分鐘到酒店
官網：按此
7/ 靜岡縣：熱海風雅酒店 Atami Fuga（熱海風雅）
地址：日本熱海市的梅園町16-8（地圖）
交通：搭乘至JR熱海站，再乘搭接駁車約10分鐘到酒店
官網：按此
8/ 島根縣：悠閑津和野 Yutorelo Tsuwano（ゆとりろ津和野）
地址：島根縣鹿足郡津和野町19-5（地圖）
交通：從JR津和野站搭乘石見交通巴士前往，或從JR津和野站開車約5分鐘抵達纜車搭乘處
官網：按此
9/ 鳥取縣：凱克風格旅館 Kaike Fuga（皆生風雅）
地址：鳥取県米子市皆生温泉3-16-1（地圖）
交通：從JR米子站搭乘計程車約15分鐘，或搭乘路線巴士約20分鐘
官網：按此
10/ 大分縣：別府風雅旅館 Beppu Fuga（別府風雅）
地址：日本大分縣別府市堀田7-1（地圖）
交通：從別府站搭乘計程車前往別府風雅，車程約10分鐘
官網：按此
11/ 熊本縣：山鹿優託睿羅酒店 Yutorelo Yamaga（ゆとりろ山鹿）
地址：熊本縣山鹿市宗方通702號（地圖）
交通：從福岡機場乘搭高速巴士至植木IC，乘搭九州產交巴士前往山鹿巴士中心的班次次，在溫泉PLAZA前下車
官網：按此
