百名日本醫師選【10大最健康壽司】排行榜！第一名可強骨骼防疲勞

不同的壽司其營養成分也各有不同，注重健康的你，平常喜歡吃什麼壽司呢？

日本朝日電視台節目《林修の今でしょ!講座》邀請了100名醫生，

從日本一般迴轉壽司店的餐牌中，選出認為對人體最有益的10大壽司。

讓我們看看有哪些壽司上榜了吧~

第十名 イカオクラ納豆 魷魚秋葵納豆

抑制血壓及血糖上升，可防止血管老化

第九名 こはだ 小鯽魚

對骨骼有益，含有大量的鈣

第八名 ねぎとろ 香蔥吞拿魚

有助身體疲勞恢復

第七名 大トロ 大拖羅

含有大量EPA/DHA，改善花粉症狀

第六名 赤身

高蛋白質，可以提高肌肉力

第五名 メさば 醋醃青花魚

強化膝蓋、臀部和心臟的營養成分，對健康長壽十分有幫助

第四名 中トロ 中拖羅

EPA / DHA 的營養結合，有助疲勞恢復

第三名 納豆巻き 納豆卷

強化血管，除壞膽固醇，防止血栓的形成

第二名 あじ 竹筴魚

蛋白質和脂肪均勻，可增強肌肉，預防肌肉老化

第一名 いわし 沙甸魚

營養極豐富，可強化骨骼，對骨質疏鬆症十分有效