日本醫療欠費1萬日圓黑幕！ 20萬降1萬後1846萬單案！

厚勞省的欠款門檻調整

哎喲，日本的機場本該是遊客帶伴手禮的快樂起點，誰知厚生勞動省26日宣布，2026年起將訪日外國人醫療欠款審查門檻從20萬日圓降到1萬日圓（約500港幣），

超標者入境時直接卡關！小編刷到日經新聞頭條時心想，這不就是「欠費版入境日劇」的續集嗎？來，咱們邊買旅行保險邊聊聊這新政，保證不慌，只添點遊日小撇步～🛂

數據庫共享的嚴格升級

現行系統，欠20萬以上資訊登厚勞省數據庫，與出入國在留管理廳共享，審查入境許可。共同社報導，這次調整讓1萬日圓以上欠款都入黑名單，2027年起擴大到中長期在留者，

欠國民健康保險費也影響居留證。日經新聞指出，高市首相4日外國人政策會議指示嚴格化，訪日遊客醫療不付案從2021年8千件漲到2024年1.7萬件，最高單案1846萬日圓。

網友在X調侃：「1萬欠費黑名單，伴手禮變欠費禮。」這種升級，這共享總讓人警覺加倍。💳

遊客銳減的經濟衝擊

新政預計2026年4月施行，遊日醫療欠費案漲65%，政府推預防App和保險義務。產經新聞報導，2025年訪日遊客醫療欠費損失數十億日圓，醫院2成有未收金，遊客銳減32%，

上海東京大阪航班重災。網友在PTT旅遊板po：「日本欠費紅線，遊日加保險。」香港LIHKG笑說：「1萬拒絕，台灣遊客怕怕。」這種衝擊，這經濟總讓機場多點冷清。🛫

網友的欠費自保熱議

事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「日本醫療欠費1萬拒入，遊日買保險！」香港讀者笑：「系統升級，欠費變黑戶。」有人怒：「醫院2成未收，政府早該嚴！」；

有人嘆：「遊客銳減，櫻花季冷清。」日經預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「新政會不會推義務保險」。這種熱議，這自保總讓人邊笑邊嘆：遊日美，欠費更貴。📱

Japhub小編有話說

哇，這日本欠費新政瓜寫完，小編的旅行保險都續費了！從1萬紅線到遊客銳減，這機場太戲劇。

如果你有遊日醫療撇步，或保險趣聞，留言區分享～下次挖個不欠的日本遊客趣事，暢通點哦！