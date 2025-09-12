Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
日本關東破紀錄暴雨 港旅客東京坐 JR 滯留隧道 氣象廳預告強雨襲東西部︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本關東地區昨（11日）遭遇破紀錄暴雨，東京都及周邊地區多處嚴重水浸，交通網絡陷入混亂。這場突如其來的暴雨造成鐵路、航空服務大受影響，羽田機場一度暫停所有航班升降，JR品川站大量雨水湧入月台，多條河川水位急升，並導致數千戶停電。有港人接受《Yahoo新聞》訪問時指，暴雨令JR東海道線大幅延誤，原約一小時的車程延長至近三小時。日本氣象廳今（12日）警告，東部和西部地區將有強降雨，呼籲民眾警惕雷電、龍捲風、強風及冰雹等惡劣天氣。
氣象廳續指，強降雨可能引發山體滑坡、低窪地區積水，西日本廣島一帶或因天氣不穩定而出現河川氾濫；氣象廳預測今天至明早，中部東海地區的降雨量可達200毫米，廣島等中國地區則可能達100毫米。
據日本氣象廳數據，東京都目黑區綠丘昨一小時內錄得134毫米雨量，刷新當地觀測紀錄；品川區及世田谷區亦錄得逾100毫米的猛烈降雨。Facebook專頁「Knock-off Journal 」創辦人接受《Yahoo新聞》訪問時指，昨本由鐮倉乘至東京信濃町，車程原約一小時，但因遇上暴雨，列車延誤，下午3時56分出發的列車延至5時10分仍未開出，最終他歷經3小時亦只能到達新橋站，未能到達東京站。
他指乘車時，品川站至新橋站一段，列車在隧道停止近半小時，「大家都困住，不過大家都好乖，無鼓譟」。他到達新橋站後，車站逼滿乘客，「但好乖咁排隊等上車」，而他亦因為未能追趕本身行程而決定打道回府，「山手線死晒，基本上我出到新橋就算想轉其他火車、的士，都塞死，無出閘，因為都無意思」，最終乘1.5小時車程返回鐮倉。
暴雨對東京的交通造成嚴重衝擊。羽田機場因雷擊影響，一度暫停所有地勤作業及航班升降，導致超過50個國內航班取消，影響逾萬名旅客。JR東海道線、南武線及部分區間的新幹線一度停駛，多個車站因積水而被迫關閉或限制人流，市民和遊客出行受阻。
有網上影片拍攝到品川站暴雨湧入JR山手線月台，品川站逼滿乘客，暴雨所致積水亦湧至品川站商舖外。另有網民拍攝到神奈川縣武蔵小杉站，水深淹至小腿；銀座亦有街道因暴雨而嚴重水浸，街上雜物亦被沖走。
