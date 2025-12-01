日本關西機場披露12月第二周中國航班減34%

中國遊客避赴日本令航班大量減少，影響遊客消費收益。(路透社)

踏入12月旅遊旺季，日本關西機場財務報告披露，受中國民眾避免赴日的影響，來往關西機場與中國的12月第二周航班數量較預期減少約34%，相信情況將持續。包括旅遊熱點大阪在內的關西地區依賴旅遊業，中國遊客減少勢影響消費收益。日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係惡劣，中國外交部發言人林劍昨敦促日方嚴肅對待中方要求，老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。

日本傳媒報道，經營日本關西、大阪(伊丹)和神戶3個機場的關西機場公司社長山谷佳之昨在披露財報的說明會上透露，關西機場冬天航季的中國航班原定每周525班，但12月第二周將減少到348班，減幅約34%；預計明年1月起航班平均減少約28%。山谷表示：「今後的情況不太明朗，希望能夠盡快恢復。」他又指未知農曆春節的影響有多大。《日本經濟新聞》稱，關西地區消費高度依賴外國旅客。據估計，10月大阪府的外國遊客人數達破紀錄156.3萬人次，較去年同期增加18%，而中國遊客佔總遊客量24%。

外交部批日本回應台灣問題遮遮掩掩

昨在外交部例行記者會上，有記者提問稱日本外相茂木敏充11月28日被問及這是否意味著「日本不承認中國對台灣的主權」時，重複了「舊金山和約」的相關說法，並稱日本政府對台灣的基本立場正如1972年的《中日聯合聲明》所述，不多也不少。發言人林劍回答稱，日方對自身在台灣問題上的立場一再遮遮掩掩，含糊其辭，對明確將台灣歸還中國的《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》避而不談，對構成中日關係政治基礎的四個政治文件避而不談，對日本政府堅持一個中國原則的政治承諾避而不談，反覆以「立場未變」敷衍搪塞，連完整重申日方立場都無法做到。

林劍指，歷史倒車開不得，和平底線碰不得。日本在口頭上搪塞敷衍，在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關，中方敦促日方以史為鑑、深刻反省，嚴肅對待中方要求，老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。

