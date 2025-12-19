日本防災報告預警：東京 7.3 級地震足以造成 1.8 萬人死亡

本世紀日本最嚴重一次地震發生在 2011 年的三陸海岸，造成 15,000 人死亡、3,000 人失蹤。此後每年 3 月 11 日，日本全國都會舉辦活動悼念。圖為東京一個商廈為記念 311 大地震設置的大屏幕。(Photo by David Mareuil/Anadolu via Getty Images)

日本政府一個委員會估計，一場在東京地底發生的強烈地震，足以奪走 18,000 人的生命，並造成 83 兆日圓（港幣約 4.15 萬億元）的經濟損失。小組警告，這場災害將會帶來全國危機，呼籲社會各界制訂計劃，舒緩災難帶來的影響。

可造成 40 萬樓宇損毀 840 萬人無家可歸

日本放送協會報道，由政府成立的防災推進國民會議審視了十二年前的地震預測報告，並檢討了過去十二年來的災難預防措施及社會變化，撰寫成一份新的預測報告，今日（19 日）呈交給內閣府防災擔當大臣赤間二郎。報告評估了 24 個可能發生的地震情景，當中以東京都及周邊地區為主。

其中一個可能發生的情景，是東京中南部地底將會發生 7.3 級地震，屆時東京及周邊的埼玉、千葉及神奈川三縣均會感受到烈度 6 -、甚至 7 級的地震。烈度 6 - 即站立困難，門有時打不開，牆壁的磚塊或窗玻璃可能破損或掉落；烈度 7 即幾乎所有未固定的傢俱發生移動或傾倒，也有些發生散落。

日本內閣府制訂了災害對策，作為重大災難發生時的應變措施。 （內閣府防災情報網站）

預測報告指，在最壞的情況下，若這場地震發生在一個大風的冬日黃昏，死亡人數可以高達 18,000 人，40 萬幢建築物因搖晃而損毀甚至燒毀。報告估計，這場地震所造成的破壞，七成是源於地震帶來的火災。今次報告預測的損毀建築物數量，比前一份報告減少了二至三成，顯示東京及周邊地區建築物的抗震能力提升，密度亦已下降。

日本外國人增多 成地震下最脆弱一群

儘管如此，報告預測，一旦發生這場地震，將會有 2,400 萬人受到電力中斷所影響，840 萬人無法回家。報告進一步警告，地震的經濟影響不限於日本國內，其他國家也會因為日本生產力下降而受到商業上的損失。由於日本旅客人數近年不斷上升，去年便錄得 3,600 萬人次，加上居日的外國僑民越來越多，一旦發生地震，針對這些外國人的救援行動將會是一項挑戰。

報告指出，身在日本的外國人，在地震發生時可能會被困於火場或其他危險境地，基於沒有足夠資訊或語言障礙，他們將無法逃生。即使找到庇護所，他們仍有可能無法取得所需支援。

在社交媒體盛行的時代，報告擔心，在災害發生時，假消息的散播會進一步令災情惡化。例如在 2016 年的熊本地震期間，有人散播獅子逃出動物園的謠言，導致人心惶惶。由於 AI 可以製造出逼真的影像，報告指出，消息的真偽更難分辨。假資訊可以防礙災民疏散及救援行動，亦會造成更大經濟損失。