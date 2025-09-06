日本雙用途銀色太陽能板與建築美學融合

日本的綠色科技初創公司 Monochrome Company Limited 最近推出了一款新型的銀色建築集成光伏（BIPV）系統。這些光伏板專為無縫融合於建築外觀而設計，與傳統的光伏板不同，後者通常是單獨安裝的。這種系統可以內嵌於牆壁、窗戶或屋頂，並且通常被認為比傳統的「貼上型」建築應用光伏（BAPV）模組更具美觀性。根據報導，這款新型 BIPV 系統提供黑色和銀色選擇。

BIPV 系統如同 Monochrome 新型號一樣，具有雙重功能：既是功能性建築元素，又是電力生成系統。這意味著其初始成本可以通過取代傳統建築材料和勞動力來抵消。這些系統能夠創造出無縫的屋頂或牆面系統，較之於散落的光伏板，顯得不那麼突兀。雖然 BAPV 更適合於現有結構的改造，並且成本效益較高，但 BIPV 更適合於新建設施或重大翻新工程。

在美觀性方面，Monochrome 表示他們在 Roof-1 系列中新增這一模組，是基於設計師和建築師尋求在建築外觀設計上更大表達自由的要求。該模組系列目前包括一款黑色模組，而銀色單元則被設計成類似鋁材，其外觀會隨光線角度的變化而變化。這一特點使得該系統對建築師具有吸引力，並為他們的項目提供了有趣的設計可能性。

根據 Monochrome 的說法，新型 BIPV 系統的尺寸為 1.9 米長、0.38 米寬和 2.8 毫米厚，面板的重量相當輕，每平方米僅重 13 千克（2.7 磅）。銀色的 BIPV 面板每塊能夠產生約 75 W 的電力，而黑色的單元則更為高效，能夠產生 110 W。儘管這些產量相比於傳統的光伏板（通常可產生 300–400 W）偏低，但其優越的美觀性和無縫集成的設計為其帶來了不同的價值。

這兩種版本均採用氟化物塗層的鋼板，使其強度和耐腐蝕性均得到提升。系統的接線盒達到 IP-68 等級，這意味著即使在水中浸泡也具備防塵和防水的能力。根據 Monochrome 的說法，該 BIPV 系統附帶 25 年的電力輸出保證。在第一年內，其效率會損失約 3%，但在 25 年後，仍能保持至少 80% 的原始功率。

報導指出，這些面板的價格大約為 ¥35,000（約 $236 / HK$ 1,839），而黑色單元則約為 ¥27,000（約 $182 / HK$ 1,419）。Monochrome 的新型光伏板系統並不僅僅集中於最大化電力生成，而是更注重使太陽能成為建築設計中不可或缺且美觀的部分。這使得建築師能夠選擇一種流線型的現代外觀，同時也能夠生成可用的電力，並且附帶長期保證。

