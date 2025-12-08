日本難複製《原神》開發模式？吉田修平：中國高工時成關鍵差異

前 PlayStation 工作室總裁、索尼互動娛樂（SIE）獨立遊戲計畫負責人吉田修平，最近出席了在中國舉辦的獨立遊戲盛會「WePlay Expo 2025」。他在接受媒體採訪時，分享了對中國遊戲產業的觀察，並直言日本遊戲工作室很難去複製像是《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等中國大作的生產規模與開發速度。

中國高工時，成為高效率的主因。（圖源：Varsapura）

根據日本媒體 4gamer.net 的採訪，吉田修平指出，中國開發團隊在人員調度上的靈活性非常高，開發流程極為迅速。吉田修平更回憶起曾和米哈遊（HoYoverse）公司交流的經驗，認為這種差異並非單純的技術層面，更牽涉到兩國在開發環境與法規上的根本不同。並提到如果日本開發者想完全照搬米哈遊的製作模式，可能會面臨法律上的問題。

廣告 廣告

他認為，中國遊戲之所以具備強大的競爭力，很大一部分原因在於其環境允許企業大量招聘人員並長時間投入工作，這種依靠龐大人力資源堆疊出的高產能，是目前日本開發環境下受到勞動法規限制而無法實現的。

此外，針對米哈遊最近公開採用 Unreal Engine 5 製作的新作《Varsapura》，吉田修平也給予了高度評價。他認為這款作品展現了該公司想要嘗試突破既有的日系動漫風格，轉向更寫實、高級畫面的野心。吉田修平觀察到，當前市場上已有許多中國甚至韓國廠商相繼推出「類米哈遊」風格的遊戲，但米哈遊通過《Varsapura》這類項目，顯示出他們並不滿足於現狀，而是想在技術與風格上持續領先競爭對手一步的商業策略。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk