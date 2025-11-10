鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通
日本旅行，火車轉乘往往是最令人頭痛的一環。尤其在冬季滑雪旺季，拖著雪具與行李穿梭月台，既費時又費力。12月日本雪季開始，從成田機場直達滑雪場的高速巴士服務亦相繼營運，而前往輕井澤滑雪場、新潟苗場滑雪場的直通巴士，亦重新啟動，落機上巴士，即達雪場滑雪，方便到極！
成田直達新潟苗場 免轉乘的滑雪快線
花時間查詢轉乘時間表、尋找正確的月台，並確認列車行駛方向，是旅行最大的煩惱。為方便一眾行李沉重的雪友，現有高速巴士每日從成田機場出發，直達苗場滑雪場，每天傍晚6pm從成田機場出發，於10:30pm抵達苗場王子酒店。抵達後即可休息，翌日一步出酒店即可開始滑雪。票價方面，成人為$406，6至12歲兒童則為$203。
輕井澤機場巴士 每日3班直達雪場
除了新潟苗場，還有高速巴士直達輕井澤王子酒店西館與滑雪場，每日更有3班。早上班次先由8:20am成田機場第三客運大樓出發，途徑第二客運大樓、第一客運大樓後，即可在12:45pm到達輕井澤，下午與傍晚亦有3:20pm與6:05pm的選擇，分別於7:45pm及10pm抵達輕井澤。票價親民，成人只需$305，3至5歲兒童更只需$127。
苗場特快巴士 - 成田機場 / 東京車站
車票：成人 $406，6至12歲 $203
成田機場 - 輕井澤高速巴士票
車票：成人 $305，3至5歲 $127
