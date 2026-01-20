日本電競大獎2025公佈電競相關流行語大獎！第一名是「Clutch_Fi」那句名言嗎！？

表彰日本國內電競界功績的年度盛典「日本電競大獎2025(JAPAN eSPORTS AWARDS 2025)」於2026年1月12日(一)在橫濱太平洋會展中心北館舉辦！

「流行語大獎」中以排名形式公佈了2025年與電競相關的流行語，從第1名到第10名。

日本電競大獎2025「流行語大獎」公佈！第一名竟是那句名言

在日本電競大獎2025中，公佈了根據問卷調查製作的、從第1名到第10名的電競相關流行語排名。

左起Clutch_Fi、ファン太、ハイタニ

作為嘉賓，ZETA DIVISION的Clutch_Fi(@Clutch_Fi)和ファン太(@Fanta_JPN)，以及隸屬於REJECT的ハイタニ(@hai090)一同出席，見證了排名的揭曉。

排名如下。

1位: 極上

2位: すまないねぇ

3位: ｷｴｰ

4位: 工場長

5位: はあ？ヤバすぎだろ

6位: なんだこいつ...

7位: 人読み7.5 対策3.5

8位: ヨのイのシのヨ

9位: League The k4sen

10位: キケスコ(キコスケ)

第10位: キケスコ(キコスケ)(1,312票)

キケスコ(キコスケ)

指在《快打旋風6》職業賽場上，先取得兩勝的一方在心理上容易產生破綻、容易被逆轉的情況。

原本應是將「危險的比分」簡稱為「キケスコ」，但其來源也包括因ふ～ど(@TheFuudo)的口誤而開始被稱為「キコスケ」。

第9位: League The k4sen(1,429票)

League The k4sen

由實況主k4sen(@k4sen)與ZETA DIVITION共同主辦的《英雄聯盟》大型活動。

極大地炒熱了《英雄聯盟》這款遊戲的熱度。

第8位：ヨのイのシのヨ(1,502票)

ヨのイのシのヨ

在《IdentityV 第五人格》的比賽中，隸屬於REJECT的Raolie(@raori_)於勝利瞬間喊出的名台詞。

其以一場大勝一掃前日的悔恨，在腎上腺素全開的狀態下，將「ヨイショ」喊成了「ヨのイのシのヨ」，從而在粉絲間廣為流行。

已成為象徵其充滿男子氣概的遊玩風格與團隊羈絆的口號。

第7位：人読み7.5 対策3.5(1,692票)

人読み7.5 対策3.5

在《快打旋風6》職業聯賽「街頭霸王聯賽」中，隸屬於FAV gaming的りゅうきち(@ryukichi1214)於受訪時說出的一句話。

雖然是充滿自信地說出，但計算一下總和卻是11成，立刻就被採訪者吐槽。

因其趣味性在粉絲間流行，也成為了迷因素材。

第6位：なんだこいつ...(1,783票)

なんだこいつ...

隸屬於Neo-Porte的VTuber昏昏アリア(@Aria_Konkon)在「League The k4sen」練習時脫口而出的一句話。

面對教練らいじん(@Eclair08)的捉弄，平時性格溫厚的昏昏アリア在困惑中不禁說出口，因而瞬間流行。

經過商品化等過程，成功躋身第6位。

第5位: はあ？ヤバすぎだろ(1,824票)

はあ？ヤバすぎだろ

實況主みっちー(@_mittiii)在直播中，目睹預期之外的遊玩操作時會脫口而出的口頭禪。

其雖擁有前職業選手般的冷靜戰略眼光，卻會在直播中變得情緒化的反差趣味性廣為流傳，成為流行語。

第4位: 工場長(1,925票)

工場長

指實況主柊ツルギ(@HiiragiTsurugi)在2025年7月直播時，因遊戲操作失誤誤開了某款PC遊戲的放送事故。

因該遊戲名稱中含有「FACTORY」，而被戲稱為「工場長」，並作為流行語傳播開來。

第3位: ｷｴｰ(3,167票)

ｷｴｰ

2025年3月，圍繞VTuber最強決定戰「快打旋風6」規則修改的論戰中誕生的詞語。

起因是主辦者澀谷Hal(@ShibuyaHAL)對批判性用戶做出了冷靜且尖銳的反駁。

然而，許多觀眾表示看到這些論戰出現在時間軸上很痛苦。

於是澀谷Hal在反駁開頭加上「ｷｴｰ」，讓不想看的人可以將其設為禁詞。

這種充滿幽默感的自衛策略，在覺得有趣的實況主和粉絲間廣為流行。

第2位: すまないねぇ(3,211票)

すまないねぇ

在VTuber最強決定戰《VALORANT》中，隸屬於ぶいすぽっ！的VTuber夜乃庫洛姆(@kuromu_yano)說出的話語。

本人只是作為謙遜的道歉表達，但因其也被納入隊名而流行並迷因化。

第1位: 極上(3,635票)

極上

在「Final Fantasy XIV The k4sen」中，挑戰高難度內容的本次嘉賓Clutch_Fi所創造的詞語。

他對自己施展的護盾，以極高亢的語氣自讚「極上的護盾」，因而瞬間流行，成功榮登第1位。

極上ーーー！！！

在2025年的電競與實況主界，發生了許多事件。

2026年將會如何發展，實在令人非常期待！

日本電競大獎2025的存檔於YouTube公開，請務必觀看。