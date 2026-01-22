立即投選年度十大消費新聞
「日本電競大獎2025」電競界的精英齊聚紅毯！
表彰國內電競界貢獻的年度盛典「日本電競大獎2025(JAPAN eSPORTS AWARDS 2025)」已於2026年1月12日(一)在橫濱太平洋會展中心北館盛大舉行！
活躍於電競界的名人走上了紅毯。
遊戲玩家們身著帥氣服裝走上紅毯
主持人是岸大河(@StanSmith_jp)、倉持由香(@yukakuramoti)。
許多粉絲聚集在現場，希望能一睹電競選手和主播的風采。
ドラ右(DORAMIGI)選手: 我緊張得說不出話來，但我很高興能夠站在這個舞台上。
我不習慣穿這種衣服，但我會享受(笑)
mkmldy選手: 人太多了，我有點緊張(笑)
去年我剛加入時遇到了一些困難，但多虧了大家，我最終贏得了世界冠軍，我覺得這很棒。
我希望今年參加的每一場比賽都能獲勝！
TASUKU選手: 今年我有機會與電競界的許多不同人士交流，也再次感受到電競的存在離不開這麼多人的努力。
我相信，我能夠站在這裡，要感謝每天支持我的人。
我會繼續盡我所能，請大家支持我！
YUUKI選手: 我現在比玩遊戲的時候緊張多了！
我成功地宣傳了魔法氣泡，，並贏得了全國都道府縣對電競錦標賽 2025 SHIGA「魔法氣泡eSports」公開組的冠軍，所以我認為這是非常棒的一年。
今年我一定會全力以赴贏得比賽，證明我的實力。
summertimer選手: 比參加世界錦標賽時還要緊張(笑)
這裡聚集了各種頭銜的選手，所以我想問他們在比賽前是如何保持心態的。
2025年對我來說是成長的一年，有許多第一次的經驗。
我希望在2026年繼續以某種形式傳播訊息。
各選手は自身のパネルにサインを行いました。
武藤壯汰選手: 電競運動仍處於起步階段，但隨著名為 UNIZONE 的職業聯賽的推出，我認為它未來只會越來越受歡迎。
2025年我獲得了許多展現自我的機會，我認為我用成績回報了這些機會。
我玩「iRacing」這款遊戲已經11年了，現在我以日本冠軍身份在世界舞台上奮戰。
我會繼續努力，爭取盡可能長時間地保持冠軍頭銜，不輸給後輩！
Tess選手: 我想如果是岸應該比較知道，但是足球比賽的觀眾99%都是男性，所以這種情況（女粉絲）讓我很緊張，因為我不太理解。
2025 年，我比以往任何時候都投入了更多的時間專注於 eFootball，所以我很高興我的努力得到了回報。
我希望繼續取得成績，回報所有支持我的人。
Obuyan選手: 我以前從未因為玩遊戲而被認出來過，所以今天將成為我人生中一段深刻的回憶。
2025年，我們贏得了「Pokémon UNITE Asia Champions League 2025」冠軍，但期間經歷了許多困難時期。
然而，我繼續盡我所能，因為我知道我所做的並沒有錯。
2026年，我首先的目標是連續第二年贏得亞洲錦標賽冠軍，然後盡我所能贏得世界錦標賽冠軍。
Vitoppo選手: 我從未想過自己會走上紅毯，所以我既緊張又興奮。
雖然我在「Pokémon World Championship 2025 寶可夢大集結組別」比賽中獲得了世界第二名的成績，但我對自己的成績一點也不滿意，所以我希望今年會是成功的一年。
我會努力成為能夠帶領團隊的明星成員！
HAMEKO。: 來了很多人，看到這麼多人觀看，我非常高興。
2025年發生了太多事情，以至於我們還沒反應過來就結束了。
解說員的職責是突顯目前賽事中的選手，所以他們會盡可能參與遊戲，以展現遊戲的優點。我認為沒有其他辦法。
我將一如既往地努力！
Jaeger: 我入行也有一段時間了，現在做現場解說時已經克服了緊張情緒，但走紅毯時我仍然很緊張(笑)
當然，出道之初我從未想過能站在這樣的舞台上，所以能夠被選中並獲得這份榮譽，我感到非常榮幸。但是，我不會滿足於這個獎項，未來我還會繼續努力！
友田一貴: 2025年真是動盪的一年。
我覺得有這麼多人玩「闇影詩章：凌越世界」真是太棒了，獲得這個獎項是我一生中得到的最好的東西。
首先，我能夠與我尊敬的岸大河在同一場地進行現場解說。
我的第一份電競解說工作是和岸先生一起工作，所以這個獎項激勵我今年更加努力。
解說員的角色是激發選手和粉絲的最佳狀態，他們將繼續運用語言的力量進行溝通！
Nico選手: 我比參加世界錦標賽時還要緊張(笑)
其實這套燕尾服是社長送給我的禮物。
我認為 2025 年是我能夠展現自己能力的一年，包括第一次兩次參加世界錦標賽。
2026年，我們的目標是“贏得勝利”，我將繼續與大家分享鬥陣特攻的魅力。
小貓真可愛。
DONPISHA: 去年我也有機會走過這條紅毯，但我從沒想過能走兩次，所以我非常高興！
我只想說・・・只有1個人！(※其他獲得主播獎的人還有k4sen、SHAKA、BODOKA，但他們當天缺席)
雖然我在 2025 年很活躍，但那一年很艱難，所以我希望 2026 年會充滿樂趣。
我想嘗試一些我以前從未做過的事情。
Alf選手: 走紅毯的感覺真好！
我有點擔心，因為2025年是我的回歸之年，但儘管有些遺憾，我認為我做得還不錯。
我認為我能夠和我的新隊友一起進步。
世界錦標賽將於 2026 年舉行，我會盡力爭取勝利。
Kznk選手: 能夠走在這裡我心中充滿了感激。非常感謝。
我沒有太多機會穿西裝，所以感覺很尷尬(笑)
2025年是充滿樂趣和艱辛的一年，但我還是撐過來了。
我希望在2026年變得更強大，無人能及(笑)
KAWANO選手: 我們去年也獲得了這個獎項，但我覺得現在我們擁有了更多觀眾，這個獎項的含金量更高了。
我忘了帶西裝，只好讓妻子趕緊出去買一套。
我買了和去年一樣的褲子，但今年穿不下了・・・。
我在 2025 年的個人比賽中成績不太理想，所以我希望在 2026 年盡我所能，爭取在團隊和個人方面都取得好成績。
GO1選手: 身為一個平常只玩遊戲的人，能夠走上這樣一個耀眼的舞台，我感到無比榮幸。
自從轉會以來，我以全新的心態迎接2025年的到來。
我在個人賽中表現不錯，但團體賽的結果令人失望，所以我會在 2026 年全力以赴！
Laggia選手: 我在「餓狼傳説 City of the Wolves」中的成績一開始並不理想，但我很高興最終能夠贏得「SNK World Championship 2025」的冠軍。
2026年，我希望更加努力，爭取更大的成就，包括參加「Esports World Cup」，這是我去年未能實現的。
LeShar選手: 能與我尊敬的選手一起走紅毯是我的榮幸，也是一次難忘的經驗。
我認為2025年是取得良好成績的一年，但我會在2026年繼續努力，爭取更好的成績。
岸、倉持也提供粉絲服務
節目結束後，岸信介和倉持也參與了粉絲福利活動。
這是一個難得的機會，可以比在其他任何賽事中都更近距離地看到身著特別服飾的電競選手！
