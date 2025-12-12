日本青森縣以東海域 6.7 級地震 氣象廳發海嘯警報｜Yahoo

【13:40 更新報道】

【Yahoo 新聞報道】日本青森縣以東海域，本港時間（下同）今早 10 時 44 分（12 日）發生黎克特制 6.7 級地震，震源深度 20 公里，屬於淺層地震。北海道、岩手縣、宮城縣等都有明顯震感。

日本氣象廳向青森縣東部沿海、北海道太平洋沿岸中部、以及宮城縣發出海嘯注意警報，提醒相關地區可能有 1 米高海嘯。氣象廳其後觀測，北海道襟裳町和青森縣八戶港有 20 厘米高海嘯。所有海嘯注意警報已經在 1 時 05 分解除。

青森縣以東海域在 12 月 8 日晚上發生 7.6 級強震，最大震度 6 強，八戶市受災較為嚴重，該次地震造成 30 人受傷。而在 12 月 9 日清晨，海域再發生過一次 6.4 級餘震。