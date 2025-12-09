精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
日本青森縣以東海域 7.6 級地震 岩手縣錄 0.7 米海嘯｜圖輯｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本青森縣以東海域，本港時間昨晚（8 日）10 時 15 分發生黎克特制 7.6 級地震，震源深度 50 公里。青森縣八戶市最大震度 6 強，北海道、岩手縣、宮城縣等都有明顯震感。日本氣象廳一度發出海嘯警報，岩手縣久慈港在今日零時 9 分錄得 70 厘米高海嘯，現時海嘯警報已經解除。
首相高市早苗指，地震造成 30 人受傷，青森縣亦錄得 1 宗建築起火報告。高市早苗說，不確定之後會否發生更強烈地震。
氣象廳首次發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，日本內閣府呼籲民眾至少未來一周內保持戒備。
