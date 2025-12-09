日本青森縣以東海域 7.6 級地震 岩手縣錄 0.7 米海嘯｜圖輯｜Yahoo

為此本文在全港991所幼稚園中，以各區等級及全港等級作分類，並以學術、升學能力、環境設備、最新師資比例和經驗等因素，整合出港島區2025 - 2026年最具教育競爭能力的幼稚園，給家長們作參考。並詳細列出25/26年度最新的師生比例、半日 / 全日制的有關收費及有否參加幼稚園學券制等資料，給家長們作參考。為打算「孟母三遷」的家長也能在這段選校的關鍵時刻，而作出最合適的選擇，繼而邁向成功的第一步。

Yahoo 親子 ・ 14 小時前