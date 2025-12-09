日本青森縣7.5級地震 入境處：未接港人求助

日本青森地震

日本青森縣近海發生7.5級地震，至少造成30人受傷。香港旅遊業議會指，約有20個香港旅行團共逾300人在當地，所有旅客都平安。日本是港人熱門旅遊目的地，臨近聖誕旺季發生地震，有旅行社指，昨接獲十組客人查詢，但目前未有人擬退團；又提醒在日旅客，留意當地狀況，隨時確保通訊設備運作良好，毋須恐慌。

日本為港人熱門旅遊目的地，本港入境處指，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐札幌總領事館及旅遊業監管局了解情況，暫未有接獲港人求助。處方會密切留意事態發展，身在外地的香港居民，如有需要可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線1868求助。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬估計，目前在日本東北及北海道，約有20個香港旅行團共逾300人在當地，所有旅客都平安，行程未有受影響。旅行社東瀛遊指暫時日本東北有3個團共60人在當地行程，全部安全。

縱橫遊：當地逾百旅客安全無恙

縱橫遊常務董事袁振寧接受本報查詢時指，地震發生時正有6團百多人身處東北，他們均有震感，幸好事發時為晚上11時，團員均在內陸住宿休息，沒人受傷；他指，已向當地導遊了解，得知地震影響不大，「起碼冇冧嘢」。袁振寧表示，所有旅行團亦沒有沿海或水上活動行程，景點亦在內陸位置，行程暫時如常。

至於未來數周出發的旅行團，袁振寧表示，昨早收到約十組客人查詢，但現時未有人退團，至於聖誕節出發的旅行團，暫未有收到查詢。他又提到，當地政府預計未來一周震央附近或可能再有強烈地震，故旅行社已提醒當地導遊要持續關注地震情況。他亦提醒在日旅客，留意當地狀況，隨時確保通訊設備運作良好，毋須恐慌。

