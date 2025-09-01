香港小姐 2025 決賽 8 大重點
日本韓國2025年經歷史上最熱夏天
（法新社東京1日電） 日本與韓國的氣象機構今天分別表示，兩國今年經歷有觀測紀錄以來最熱夏季。隨著氣候變遷加劇天氣模式的不穩定性，全球氣溫近年持續飆升。
根據日本氣象廳，日本今年6月至8月平均氣溫「較正常值高出攝氏2.36度，為1898年有紀錄以來最熱夏季」。
日本氣象廳補充道：「這已是連續第3個出現創紀錄高溫的夏季。」
大韓民國氣象廳透過新聞稿指出，韓國今年6月至8月平均氣溫為攝氏25.7度，「是1973年開始收集數據以來最高溫」。
韓國去年同期平均氣溫為攝氏25.6度，當時也刷新紀錄。
根據日本總務省消防廳，今年5月1日至8月24日期間，全國約有8萬4521人因酷熱高溫送醫住院，略高於去年同期的8萬3414人。
