日本首個沉浸式主題公園「Immersive Fort Tokyo」將於 2026 年 2 月結束營運

日本創新的沉浸式主題公園 Immersive Fort Tokyo 宣佈計劃於 2026 年 2 月底關閉。該公園於 2024 年 3 月在台場的 Venus Fort 購物中心內開幕，運營時間僅約兩年。沉浸式 Fort Tokyo 讓訪客能夠成為動畫和故事世界中的角色，通過與演員和現場表演互動來體驗故事。儘管其目標雄心勃勃，但最終未能實現經濟上的可行性。

Immersive Fort Tokyo 是日本最大的全季節、全室內主題公園之一，佔地約 30,000 平方米。根據 G o Tokyo 的網站，它提供了 12 個景點以及六家商店和餐廳，讓訪客享受完全沉浸式的互動體驗。該設施以沉浸式劇場為中心，這是全球現場娛樂的趨勢，讓訪客在故事展開過程中扮演角色，成為其中的一部分。根據宣傳網站，該公園還設有逃脫室類型的挑戰和互動活動，並向所有年齡的訪客開放，但某些活動因包含成人主題如謀殺而不適合年幼參加者。

沉浸式 Fort Tokyo 將於 2026 年關閉，其中一個著名的活動是《福爾摩斯體驗》，讓參與者在維多利亞時代的倫敦進行謀殺懸疑之旅。每場表演約持續 90 分鐘，最多可容納 180 名參與者。其他體驗還包括《邊境生死鬥：終極版》，該活動基於同名的 Netflix 系列。根據 Klook 的資料，參加者需要佩戴電動「項圈炸彈」。在這個活動中，參與者將參加刺激的智力、欺騙和心理戰遊戲，解決驚心動魄的挑戰和錯綜複雜的謎題。

該設施為室內，防風防雨，每個體驗持續 60 分鐘至 2 小時，非常適合添加到觀光行程中。根據 G o Tokyo 的說明，五歲及以下的兒童不允許進入，六至十二歲的兒童必須有成人陪同。Katana Inc. 的 CEO 森岡毅表示，該項目在財務方面與原計劃大相徑庭，這對所有參與者來說無疑是令人失望的，尤其是考慮到類似的項目 Junglia Okinawa（於 2025 年開幕）在國內外均反應熱烈。

與東京的項目不同，Junglia 是戶外和自然主題的。沉浸式 Fort Tokyo 為何失敗尚不完全明確，但可能的原因包括在日本首都的高固定運營成本。截至目前，成人票價約為 6,800 日元（$43 / 約 HK$ 335），而 4 至 11 歲兒童的票價約為 3,000 日元（$19 / 約 HK$ 148）。演員、場景、技術及設施本身的成本都是關鍵因素。另一個問題是這類業務的有限通行能力，沉浸式體驗本質上具有有限的容量，無法像傳統主題公園的遊樂設施那樣擴展。

該公司可能還面臨重複訪客留存率低、東京的房地產壓力，以及體驗深度與票價經濟之間的不匹配。相比之下，Junglia 的運營可能在每位訪客的員工配備上更為輕鬆，並且更友好於旅遊業。此外，它也可能受益於較低的地租和運營成本，這些都與東京相比更加經濟實惠。

