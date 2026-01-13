日本首創！支援腦力表現的專注飲料「NEWTRON」登場！東大與And The共同研究

株式會社And The（以下簡稱And The）宣布，將從2026年1月26日（一） 起開始販售專為思維狀態調整及集中情境設計的「專注飲料」——「NEWTRON」。

NEWTRON是一款添加了由And The與東京大學農學生命科學研究科應用生命化學專攻（以下簡稱東京大學）共同研究開發之新胺基酸配方「NootroAmino（專利申請中）」的專注飲料。

以法式薯條專賣店「AND THE FRIET」聞名的And The，發表了與東京大學共同研究開發的功能性飲料「NEWTRON」。

「NEWTRON」的靈感來自腦科學研究領域備受關注的「益智藥（Nootropic）」概念，並參考成分特性及研究報告進行配方設計。

作為日本首創的配方成分，所添加的4種胺基酸「NootroAmino」在針對小鼠的試驗中，已被報告能帶來與認知相關的評分變化。

含有「NootroAmino」的功能性飲料商品化，本產品為 日本首創 ！

無論是學習或工作時需要集中精神，還是想沉浸在遊戲中時，在各種需要專注的情境下飲用「NEWTRON」，提升你的腦力表現吧！

據悉，未來也計劃開發透過日常持續攝取以預防腦功能下降的營養補充品，以及方便攜帶的條狀果凍類型「NEWTRON」。

「NEWTRON」的特色

功能性飲料的新類別「專注飲料」

「NEWTRON」與傳統的「能量飲料」完全不同，是 專注於「思考、集中、創造力表現」的新領域飲料 。

它在您需要集中精神時補充有益的營養，並在將想法具體化的過程中提供支持。

它能在專注力即將下降的時刻，或是想再多努力一點的時間點，作為重拾原有思考力的「第二個開關」發揮作用。

與東京大學共同研究誕生的專利技術「NootroAmino」

添加了與東京大學共同研究開發的 4種胺基酸「NootroAmino」 。

這是基於神經科學領域的研究見解，為本專案獨家設計的全新胺基酸配方。

在使用小鼠進行的社會記憶相關基礎研究中，已報告其能帶來與認知相關的評分變化。

高效促進營養循環的設計「甜菜根×維生素B群」

選用備受運動員關注的超級食物「甜菜根」，以及胺基酸營養設計中不可或缺的「維生素B群」。

特別關注甜菜根所含天然色素「甜菜苷」等特性，設計時考量了全身的循環。

此外，維生素B群的添加考量了整體營養設計的平衡，是著眼於日常狀態調整及身心平衡的成分配方。

著眼於「放鬆×專注」的咖啡因與茶胺酸黃金比例

以絕妙比例添加了令人神清氣爽的咖啡因，以及帶來平穩安寧感的茶胺酸。

著眼於兩種成分的特性，並從與γ波關聯性相關研究的成分設計中獲得靈感，實現了 以理想專注模式為目標的比率設計 。

讓您能在深度平靜的同時保持思緒清晰，陪伴您度過沉浸式的時光。

產品概要 NEWTRON 2026年1月26日（一） Amazon.co.jp、樂天市場、TikTok Shop 蘋果蘇打 250ml 常溫 製造日起1年 建議零售價