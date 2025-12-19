日本首相府高官稱應該擁有核武 中俄朝持續提升核能力 擔憂美國核威懾可靠性｜Yahoo

日本首相府一位不具名高層官員認為，日本應該擁有核武。

【Yahoo 新聞報道】日本《共同社》和《朝日新聞》報道，首相府一位不具名高層官員認為日本應該擁有核武。報道引述該名官員補充，政府內部並未就此進行討論，又拒絕透露日本何時會尋求取得核武。內閣官房長官木原稔今日（19 日）表示，不會對外界每一篇報道都發表評論，不過日本政府會堅持「非核三原則」。

受制《核不擴散條約》 實現擁核有難度

報道提到，上述官員周四（18 日）在首相府接受記者非正式採訪，期間表明了其個人立場，認為日本應該擁有核武，而這名高層官員有權就安保政策及其他事項，向首相高市早苗提供建議。就著應該擁有核武的原因，這名官員解釋，日本面臨的安全環境日益嚴峻，中國核能力不斷增強，俄羅斯的核威脅日益加劇，北韓也在發展核武，他對美國核威懾的可靠性表示擔憂，認為有必要討論日本擁有核武的問題。

不過這名官員同時指出，由於《核不擴散條約》（NPT）等因素的限制，要實現「日本擁有核武」這目標並非易事。目前 NPT 只允許美國、俄羅斯、英國、法國和中國擁有核武器。

高市早苗就職前曾籲審視不引進核武原則

日本政府在 1967 年發表「非核三原則」，明確表示「不擁有、不生產、不引進」核武器，而這名官員指，重新審視「非核三原則」需要相當的政治實力。高市早苗在就職前，曾呼籲重新審視「三原則」當中的「不引進」核武原則。當她被問及在國會修訂三份安全相關文件時，是否會保留「堅持非核三原則」的措辭時，高市早苗就回覆指「現在不是我回答的時候」。

高市早苗就職前，曾呼籲審視不引進核武原則。 (Photo by Kiyoshi Ota / POOL / AFP via Getty Images)

官房長官：朝向無核武世界目標

內閣官房長官木原稔今早在記者會表示，日本政府會堅持「非核三原則」作為政策指導方針。對於核政策，木原指日本作為唯一在戰爭中遭受過原子彈轟炸的國家，將會以務實態度努力維護和加強 NPT 機制，朝向實現無核武世界目標邁進，又指自戰爭結束以來，日本一直為國際社會的和平與繁榮做出貢獻，「這一立場從未改變。」

曾於安倍晉三和石破茂時期擔任防衛大臣的眾議員中谷元就指，首相府該名官員的言論不容輕視，政府必須作出適當回應。被問到該名官員是否需要辭職，他表示這應交由首相決定。

中國外交部上月批評日本加緊「重新武裝」

上月，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上就曾經批評，日本宣稱要建立無核武器世界，卻大舉強化「延伸威懾」合作，甚至謀求修改「無核三原則」，為實現「核共享」安排打開方便之門，「這些動向表明，日本正突破專守防衛，加緊『重新武裝』」；「如果日本想重走軍國主義老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，中國人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終。」