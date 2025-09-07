日本首相石破茂宣布辭職 稱目前為適當時機

（法新社東京7日電） 日本首相石破茂今天晚間召開記者會宣布辭職下台，他擔任首相近一年時間內，執政的自民黨於去年眾議院大選、今年6月東京都議會選舉、7月參議院大選皆失利，在眾參兩院都沒取得過半席次。

石破茂還在記者會說道：「我決定辭去自民黨總裁一職。」

他表示，如今美國關稅措施談判告一段落，正是所謂「適當的時機」，「因此我決定把路讓給新的接班人」。

石破茂指出，在新總裁選出之前，他會繼續履行應盡的責任，並把未來交給新的總裁、首相。