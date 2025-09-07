日本首相石破茂決定辭職 傍晚開記者會

日本執政自民黨周一(8日)將決定是否提前舉行黨總裁選舉，現任黨總裁、首相石破茂周日(7日)突然傳出決定辭去首相職務，希望避免黨內出現分裂局面。他的辭職似乎是為了平息黨內混亂。政府也宣布，石破茂首相將於傍晚6時在首相官邸舉行記者會，預計宣布辭職。

石破茂去年10月1日就職，出任首相不足一年，自民黨於參議院選舉大敗後，包括內閣成員在內的該黨國會議員和地方組織，要求提前總裁選舉的呼聲擴大，石破茂認為政權運作變得困難。自民黨將盡快舉行總裁選舉，選出繼任者。石破茂在7月參院選舉後曾表示「不應製造政治空白」，在7月28日的兩院議員懇談會和8月8日的兩院議員全體會議上，也以落實日美關稅談判協議為由表示將繼續任職。

共同社稱，雖然石破茂堅持留任，但由於黨內批評他的聲音高漲，自民黨啟動了判斷是否提前舉行總裁選舉的黨內程序。日本放送協會(NHK)稱，自民黨295名國會議員中，已有130多人支持提早選舉。領導自民黨唯一派系的首席顧問麻生太郎也表示支持。此外，石破茂內閣中，法務大臣鈴木清一等副部長及政務官也紛紛表示支持提早黨總裁選舉。

被視為「後石破」的人選包括前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，她在去年總裁選舉中曾與石破茂在決選投票中對決，其他人選還有農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安保大臣小林鷹之和官房長官林芳正。小泉進次郎是前首相小泉純一郎的兒子。NHK報道，石破茂周六晚(6日)與黨副總裁菅義偉和小泉進次郎在首相府會面，兩人敦促他辭職。菅義偉離開首相府後，小泉進次郎續留下約2小時才離開。

