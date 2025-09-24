日本首相：承認巴勒斯坦是時間問題

（法新社紐約聯合國總部23日電） 日本首相石破茂今天在聯合國大會的一般性辯論發表演說時表示，東京當局承認巴勒斯坦國是時間問題。

近8成的聯合國會員國已承認巴勒斯坦國。在加薩戰爭持續近2年之際，英國、加拿大與法國等多國，本週紛紛宣布承認巴勒斯坦為國家。

石破茂今天演講時表示，「以色列高級官員的言論似乎明確地否決巴勒斯坦建國本身的概念，這令我感到相當憤慨」。

石破茂也表示，「對日本而言，問題不是承認巴勒斯坦國與否，而是何時承認。以色列政府持續性的片面行動，令人無法接受」。

廣告 廣告

他也補充說道：「我必須清楚表明，如果再出現阻礙實現兩國方案（two-state solution）的舉動，日本將被迫採取新的因應措施。」

多國近期相繼承認巴勒斯坦國，時間點正逢以色列軍隊加強進攻加薩市。2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列後，引發這場加薩戰爭。

而美國總統川普政府則主張，承認巴勒斯坦為國家是在「獎勵」哈瑪斯的攻擊行動。官方數據顯示，哈瑪斯2023年10月的攻擊導致1219名以色列人喪生，大多數的罹難者為平民。

然而，這場戰爭爆發近2年，以色列的軍事行動已造成6萬5382名巴勒斯坦人死亡，其中多數死者為平民。聯合國（UN）也認為相關數據可信。

亞洲其他國家如韓國與新加坡，同樣尚未承認巴勒斯坦國。 石破茂表示：「哈瑪斯發動的恐怖活動，以及我們如今在加薩見到的毀滅性景象，令許多人深感哀痛…最重要的是，巴勒斯坦能以可持續的方式，與以色列和平共存」。