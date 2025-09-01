日本首艘氨燃料商用船舶引擎即將投入運行

日本的引擎製造商日本引擎公司（Japan Engine Corporation，簡稱 J-ENG）近日推出了全球首個商業氨燃料船舶引擎，旨在徹底改變海運行業並減少溫室氣體排放。該公司總部位於明石，是全球唯一的海洋低速柴油引擎的全球授權商。J-ENG 在 8 月 30 日正式發佈了首個全功能的全尺度商業引擎 7UEC50LSJA-HPSCR。

這款引擎的直徑為 19.6 英寸（約 50 厘米），擁有七個氣缸，並配備高壓選擇性催化還原（SCR）系統。該系統通過使用催化劑和氨基還原劑（例如尿素）來降低氮排放，尿素在反應過程中會分解成氨。與傳統的海洋引擎不同，這款引擎可以使用氨和重油進行運行，實現雙燃料配置，為向更清潔的能源過渡提供了便利。

這一進展是綠色創新基金項目下的“下一代船舶開發”的一部分，該項目由新能源和工業技術開發機構（NEDO）管理。引擎在 J-ENG 的設施內經過官方性能測試，並在包括 NYK Line、日本造船廠、日本海事聯合公司（JMU）以及分類社 ClassNK 等行業重量級企業的監督下進行。根據 J-ENG 的說法，該引擎在兩種燃料模式下都通過了廣泛的性能驗證測試，並獲得了全球最大的類別協會 ClassNK 的正式認證，以其卓越的環保性能和操作安全性而著稱。

該引擎預計將於 2025 年 10 月發貨，並將安裝在目前在 JMU 有明船廠建造的氨燃料中型氣體運輸船（AFMGC）上。這艘船預計在 2026 年投入商業服務，這將標誌著全球首個全尺度氨海洋引擎的部署。J-ENG 對能夠比世界其他地方更早向客戶交付這款安全可靠的引擎感到非常高興和自豪，這是經過精心規劃的長期開發計劃的結果，該計劃在長期內積累了大量的操作數據。

在過去的幾年中，J-ENG 表示，這一成功得益於 2023 年 5 月至 2024 年 9 月期間在長崎三菱重工研發中心進行的超過 1,000 小時的單缸氨原型測試。依據測試結果和獲得的見解，J-ENG 於 2025 年 4 月開始對全尺度版本進行測試。在接下來的五個月中，該引擎累計進行了 700 小時的性能測試，特別強調了燃燒優化、泄漏預防和氨安全性。報導指出，該引擎配備了先進的監控系統，以確保船員安全並在操作過程中安全處理有毒氨。

試驗數據顯示，在 100% 負載和 95% 氨共燃的情況下，該引擎的氮氧化物（N2O）排放僅為三 ppm，這意味著溫室氣體排放減少了超過 90%。同時，與傳統油引擎相比，氮氧化物（NOx）排放減半，而未燃燒的氨排放幾乎為零，這得益於先進的後處理系統。該引擎在氨燃料操作模式下的熱效率等於或高於重油操作模式的效率。

J-ENG 還在開發一款 23.6 英寸（約 60 厘米）直徑的氨引擎，以滿足對各種尺寸的氨燃料船舶日益增長的需求，預計將於 2028 財年開始運行。作為下一代燃料引擎的先行者，J-ENG 將通過促進這些引擎的早期市場引入和廣泛應用，為日本的航運和造船行業的發展作出貢獻，同時也為減少航運業的溫室氣體排放以及實現 2050 年碳中和的目標貢獻力量。

推薦閱讀