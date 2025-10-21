楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
日本首誕女首相高市當選 公明黨不結盟 自民黨險失政權
日本誕生第一位女首相。經歷公明黨退出執政聯盟，險失去政權後，執政自民黨新任女總裁高市早苗在新盟友日本維新會支持下，於國會昨舉行的首相指名選舉中當選，成為日本史上首位女首相，打破了日本政治女性玻璃天花板。高市幾經波折圓首相夢，上任後須面對棘手的通脹及經濟問題，而她過去的鷹派立場亦令人關注中日關係發展。在北京，外交部表示，希望日方與中方相向而行，全面推進中日戰略互惠關係。
在眾議院的首輪投票，高市獲237票，超過當選門檻過半數所需的233票，擊敗獲149票的立憲民主黨的前首相野田佳彥，以及新興右翼國民民主黨代表玉木雄一郎等候選人。在之後的參議院投票，高市雖在首輪獲得123票，差1票才過半數達當選門檻，但在決選以125票，擊敗只有46票的野田當選。高市接替因自民黨選舉失利被逼辭職的石破茂，成為第104任首相。高市10月初當選自民黨總裁，出任首相十拿九穩之際，卻與盟友公明黨談判破裂。因自民黨在國會的議席不過半數須其他政黨支持，否則失執政地位。最終自民黨與右翼政黨、同高市一樣出身關西的維新會結盟成功。
新盟友維新會不入閣 小泉任防衛相
維新會雖與自民黨結盟，成員沒有加入內閣，將以閣外協作方式參與執政。高市上任後優先工作是尋求國會通過應對物價高漲的追加預算案。「自維結盟」後兩黨在參眾兩院皆未過半數，高市仍須爭取其他在野黨支持才能通過各項政策，特別是追加預算案。至於新內閣，官房長官由木原稔出任，他昨召開記者會公布新內閣名單，有10人首次進入內閣，僅2名閣員為女性少於高市所承諾，包括財務相片山皋月，是首次由女性出任此職。不少閣員來自已故前首相安倍晉三一派，保守色彩鮮明。高市的黨總裁決選對手、原任農林水產大臣小泉進次郎「升官」出任防衛相。原內閣官房長官林芳正出任總務相，自民黨前幹事長茂木敏充則出任外相。
中日關係受關注 面對經濟難題
高市被視為安倍「徒弟」，料將繼續親美抗中路線，而她過往擔任大臣及眾議員時也常因向北京強硬發言，而引發北京抨擊。高市表示，她計劃盡快與美國總統特朗普會面，以提升美日關係至新高。國際關係學者、日本國際教養大學(AlU)副教授陳宥樺向英國廣播公司(BBC)稱，高市將繼承安倍的路線是毋庸置疑的，她競選黨總裁時於演說中多次提及安倍，也用了「自由與開放的印太」關鍵字。另有學者認為，安倍的路線並非特別針對北京，他聚焦於日本的復興，同時支持自由開放的印太戰略。高市內閣或將闡述中日關係是基於建設性接觸。除了中日關係，高市的經濟政策也受關注，她當選首相後誓言將制定經濟刺激措施，以對抗通脹。她將建立一個強大的日本，建立永不放棄精神。但投資者憂慮在負債超過生產情況下，政府增加開支的能力。
