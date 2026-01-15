日本首間合法賭場｜大阪美高梅綜合度假村預定2030年秋季開幕

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
提起大阪，大家可能會聯想到環球影城或心齋橋的繁華。不過到2030年，大阪將迎來歷史性變革。日本首個包含合法賭場的綜合度假村（IR）大阪美高梅（MGM Osaka）已於2025年正式動工，並預定於2030年秋季在夢洲人工島揭幕，屆時各位遊日旅客又多一個必到地標。
萬億日圓巨額投資打造亞洲頂級娛樂城
大阪美高梅並非單純的賭場，而是一項耗資高達1.27萬億円的國家級開發計劃。該項目由美國美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）與日本歐力士集團（ORIX）牽頭，並集結了松下（Panasonic）及西日本旅客鐵道（JR西日本）等20多間在地企業共同出資。整個度假村佔地約49公頃，旨在成為關西地區在2025年世博會後，推動長期經濟發展的重要引擎。為了應對人工島的地理挑戰，建設過程採用了頂尖的鋼結構技術，並由清水建設及大林組等日本大型建築商組成的財團負責執行。
大師級建築美學與奢華設施全覽
這座耗資鉅大的度假村在建築美學上力求突破，其核心是一座高126米、共27層的弧形塔樓，設計靈感汲取自拉斯維加斯經典的Bellagio酒店，旨在透過優美流線與大阪灣的自然海景相呼應。住宿方面，度假村合共提供約2,500間客房，分佈於3間品牌鮮明的酒店。旗艦級的MGM Osaka酒店與僅設10間極致奢華套房的MGM Osaka Villa共同坐落於主塔樓內，旨在定義全球最高標準的款待服務。而另一座獨立的13層建築則由走現代和風路線的「結酒店」（MUSUBI Hotel）進駐，提供660間客房，並特別設置工作室供旅客體驗茶道及傳統手工藝，將日本文化精髓與度假體驗深度結合。
除了奢華住宿，度假村更規劃了極致豐富的娛樂與會展設施。娛樂重心為佔地約2.3萬平方米的合法博彩區域，預計設置470張賭枱及約6,400部老虎機，配備尖端的保安與規管系統。此外，設施內還設有可容納3,500人的世界級劇院，預計將引入拉斯維加斯水平的常駐表演。商業活動方面，度假村具備佔地達16.7公頃的MICE設施，包含全日本最大的會議中心與大型展覽館，目標是吸引全球商務旅客。餐飲與零售部分則由長達2.4公里的購物大道連接，匯聚國際名牌與米芝蓮星級餐飲，旅客更可從櫻島乘搭快船或經由大阪地鐵中央線延伸段直達這座「城中之城」。
政策解禁與觀光立國的博弈之路
日本首座合法賭場之所以醞釀多年，源於日本政府「觀光立國」政策與社會憂慮之間的長期博弈。雖然賽馬與彈珠機在日本存在已久，但設立賭場一直受法例禁止。直到2018年，政府正式通過《IR整備法》，期望藉此維持世博會後的經濟活力，並透過設立嚴謹的法律框架，如將賭場面積限制在總面積的3％以內，並向本地居民收取6,000円的入場費以防止沉迷。這項改革標誌著日本正式將博彩業納入規範，由以往的「灰色地帶」邁向透明且高端的娛樂產業新紀元。
大阪美高梅（MGM Osaka）
地址：大阪市夢洲
預計開幕日期：2030年秋季
