日本駐丹麥大使館辦酒會 據報中國大使王雪峰要求驅逐台灣代表不果 王離場抗議︱Yahoo

中國駐丹麥大使王雪峰

【Yahoo新聞報道】中國駐丹麥大使王雪峰今年 2 月在日本駐丹麥大使官邸舉辦的天皇生日慶祝酒會上，要求台灣駐丹麥代表鄭榮俊夫婦離席，但遭日方拒絕後憤而離場，臨走前更以手指向鄭榮俊表達不滿。事隔逾半年，事件近日經丹麥傳媒曝光，台灣外交部今回應事件時形容有關行為「粗暴卑劣」，中國外交部至截稿未有公開回應事件。

事件由丹麥歷史最悠久的《貝林時報》前日（14 日）率先報道，指王雪峰於 2 月 26 日出席日本駐丹麥大使館的酒會時，因不滿日方邀請台灣代表出席，當場要求將其驅離，但日方拒絕配合。王雪峰隨即「氣憤離席」，並用手指向鄭榮俊，舉動震驚在場各國外交官與丹麥外交界人士。

左一為鄭榮俊妻子，右一為鄭榮俊。（駐丹麥台北代表處 Facebook）

台駐丹麥代表：遭王雪烽拍攝 疑違場內規定

事件爆出後，台灣中央社昨引述駐丹麥代表鄭榮俊稱，當天典禮開始前與會人士被告知不得拍照攝影，但在儀式結束準備用餐時，與鄭榮俊同行的代表夫人發現有人拿手機對著他們拍，才發現王雪峰違反規定攝影。

鄭續指，王雪峰與同行秘書發現席上有台灣代表後，向日方工作人員抗議，提出希望驅逐台灣代表，但日方不同意，令王大為不滿。報道又引述鄭稱，王當時態度十分不客氣，令在場賓客吃驚。鄭更形容王臨走前用手指向他，「警告意味十足」。

台灣外交部發言人蕭光偉今日（16日）在記者會上回應事件時表示強烈譴責，批評上述行為是「戰狼外交的蠻橫作風」，完全不符國際禮儀。

蕭光偉表示，這種行為不僅無視國際場合應有的禮節，也企圖打壓台灣與其他國家的正常交流，屬於「粗暴卑劣行徑」。他批評中方外交人員「毫不尊重主辦方，完全悖離國際社會的文明素養」，並指此類霸凌式的言行已在國際社會引起嚴重反感。