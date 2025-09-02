夾竹桃苷是毒性強烈的神經毒素。(互聯網)

奇特的殺人招數……日本千葉縣市原市一名18歲高中男學生涉嫌在味噌湯摻入有毒植物夾竹桃的葉片，企圖毒殺與他同住的伯父。警方指，男子被捕後坦承犯案，說因為無法忍受伯父的鼻鼾聲，所以動殺機。

伯父醒目 得以保命

千葉電視台報道，案發於今年7月，該名高中3年級男生在家裡將夾竹桃葉切碎後放入味噌湯，給伯父送上。伯父喝下湯後覺得味道「怪怪的」，立即吐出。

毒素份量足以致命

所幸他立即吐出毒湯，否則可能沒命，但口裡沾了湯，即出現口腔麻痺和腹痛等症狀。警方表示，化驗部門從食物樣本中發現，伯父喝的湯裡含有毒素「夾竹桃苷」(Oleandrin)，份量足以致命。據悉，夾竹桃苷是毒性強烈的神經毒素。

高中生落毒又襲擊他人

報道指，高中生在送湯給伯父之後約6小時，在JR千葉站一個廁所持鐵鎚襲擊兩名女子，當場被捕。他接受警方問話，承認計劃毒殺伯父，原因是「受不了伯父大大的鼻鼾聲，所以想殺掉他」。

警方正調查涉案高中生從哪裡取得劇毒夾竹桃，上月已把案件移交家事法院審理。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/日本高中生味噌湯落夾竹桃碎葉毒殺伯父-供稱-因鼻鼾聲太嘈-想殺佢/595306?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral