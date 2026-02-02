中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！

赤腳山屍詭案！

這是發生在日本茨城縣築波市的中國籍女子死亡案，迅速從一樁失蹤事件演變成疑似他殺的國際焦點，受害者是一名54歲（報導中也有51歲說法）的中國婦女，遺體在山林中被發現時赤腳倒地，衣物完整但隨身物品如包包和手機不見，司法解剖顯示右側肋骨骨折、頸部疑似勒痕、皮膚多處脫落，死亡時間推估數周前。

案發前，她與丈夫分居，丈夫在2025年12月底因聯繫不上而報警，警方調閱監視畫面顯示她最後露面是12月20日在零售店購物。中國駐日大使館已介入，要求日方盡速查明死因，並提供領事協助給家屬。日媒NHK和共同社強調警方將此列為謀殺調查，重案組介入追查可疑人士，同時星島日報補充受害者從事自營工作，居住土浦市，案情牽涉日中移民社群安全，引發跨國關注。

中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！

深度細節還原

案情細節從丈夫報案拉開序幕，受害婦女長期與丈夫分居，丈夫在多日無法聯繫後，於2025年12月底前往其住處無人應門，擔憂之下通知警方。

警方初步調查發現，手機遺留在家，錢包下落不明，遺體於1月27日在築波山林被路人發現，現場無明顯打鬥痕跡，但解剖報告指出肋骨斷裂、頸部損傷，排除自殺可能，傾向他殺方向。

朝日新聞補充，受害者可能在失蹤前有經濟糾紛，警方追查其社交圈和通訊記錄，懷疑兇手熟悉其生活習慣。香港01報導則指出，這類案件在日中國移民中並非孤例，2025年類似失蹤案增15%，多與家庭或債務相關。台灣風傳媒提到，受害者持長期居留簽證，從事自營貿易，警方已封鎖現場蒐證，預計DNA比對加速破案。整起事件從失蹤到屍檢，層層疊加疑雲。

各界觀點與社群風向

媒體報導角度多元，日本NHK聚焦警方調查進度，強調他殺嫌疑大，需保護移民安全；中國環球時報痛批日本治安漏洞，呼籲加強對華僑保護。

但PTT鄉民卻質疑「51歲分居婦女，兇手可能是熟人，經濟糾紛或情殺？日警效率慢」，Dcard網友吐槽「赤腳山屍太可疑，日本山林常有棄屍案，中國移民生活壓力大」，

X上有人分享「這案子像推理小說，頸勒肋斷，兇手狠毒」，但也有人反駁「別亂猜，媒體炒作太多，等警方證實」。

星島日報說大使館介入有助真相，但鄉民認為「中國政府反應快，怕影響日中關係」。碰撞點在媒體A推測意外死亡，但網友堅持「骨折勒痕明顯他殺，別淡化」。

中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！

總結與反思

這案不只單一悲劇，還映照日中移民的邊緣困境，受害婦女的孤立生活和不明死因，戳破日本「安全天堂」假象，警方若不速破，恐引發更多猜疑與恐慌。

反思起來，跨國生活雖自由，卻藏孤獨與風險，家庭分居更添隱患，社會需多層保障別讓弱勢成受害者。

Japhub小編有話說

這案子詭異到像日劇，赤腳山屍頸勒肋斷，丈夫報案揭黑幕，網友猜兇手是熟人，小編覺得日本治安神話破滅，中國移民小心為上。

詐欺案後又來這檔，2026年開局太刺激，警方加油破案吧，別讓家屬寒心！

