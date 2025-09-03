三萬人追蹤的主婦便當 老公每天都被嚇壞！

日本女人們沒有極限啊！經常在網上看見日本地方媽媽們分享幫小孩驚喜製作的創意造型便當，想必在學校打開便當的瞬間，都會揚起幸福笑容～不過在廣島縣有一名家庭主婦，每日用心準備便當卻不是為了給孩子帶來笑容，而是要來「嚇老公」！

日本讀賣電視台的綜藝節目《大阪ほんわかテレビ》訪問了這名自稱Nancy的家庭主婦，據說她為了排解在家裡做家事的煩悶，決定將壓力宣洩在便當中，開始大展身手用食物作畫，也會將作品放在網路上和網友們分享，現在也累積了3萬名粉絲，可說是平凡家庭主婦的榮耀啊～一起來看看他的作品！

▼仿造名畫的便當

▼名人的肖像畫也能用食物來惡搞！

▼電視節目當然也不放過

節目主持人好奇問道，做家事都很麻煩了，怎麼還會想準備這更麻煩的便當？對此，Nancy回應道「我每天都會替老公做便當，但是做著做著漸漸覺得很麻煩。後來我就決定來做更麻煩的事情，就可以讓我忘記製作便當的麻煩了！」

▼Nancy老公表示，這「能面便當」是他看到最驚嚇的便當。

▼再打開便當的瞬間，還想說自己是不是做了讓老婆生氣的事XD