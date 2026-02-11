Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

日本九州新幹線車票優惠｜即減$150！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較

在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了九州新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。

九州新幹線：最快90分鐘橫跨九州

2011年全線開通，今年踏入15周年，由JR九州營運，是一條連接博多與鹿兒島中央的高速鐵路路線，共有12個站，最快90分鐘即可橫跨九州。九州新幹線與山陽新幹線實施直通運轉，部份列車行駛於新大阪與鹿兒島中央之間，提供既快速又平穩的旅行體驗。

2011年全線開通，今年踏入15周年，由JR九州營運，是一條連接博多與鹿兒島中央的高速鐵路路線。（圖片來源：Getty Images）

九州新幹線共有12個站，最快90分鐘即可橫跨九州。（圖片來源：Getty Images）

九州新幹線：列車種類

九州新幹線提供了兩種不同的車種，包括800系列及N700系列車，前者擁有外觀，內部設計注重節能和高效能，亦加入西陣織風座位及金箔牆身等細節，提供良好乘坐體驗，來往博多及鹿兒島中央共12個站，包括熊本、久留米等；後者以高速性能和先進技術聞名，最大運行速度可達每小時300公里，部份座位設自動調節座椅、免費Wi-Fi等，且與山陽新幹線實施直通運轉，來往新大阪與鹿兒島中央共22個站，包括岡山、廣島、熊本、久留米等。

800系列內部設計注重節能和高效能，亦加入西陣織風座位及金箔牆身等細節。（圖片來源：JR九州）

800系列來往博多及鹿兒島中央共12個站，包括熊本、久留米等。（圖片來源：JR九州）

N700系列車以高速性能和先進技術聞名，最大運行速度可達每小時300公里，部份座位設自動調節座椅、免費Wi-Fi等。（圖片來源：JR九州）

N700系列車來往新大阪與鹿兒島共22個站，包括岡山、廣島、熊本、久留米等。（圖片來源：JR九州）

九州新幹線：車廂座位種類及行李限制

九州新幹線分為三種，包括商務座位「綠色車廂指定席」、提前預訂座位的「普通車廂指定席」、不設劃位的「自由席」，價錢、設備及舒適度各異。值得留意的是長、寬、高三邊合計介於160cm以上至250cm以下的大型行李，需預訂「特大行李放置處附帶席」或「特大行李放置區附帶席」，如果攜帶大件行李但沒有事先預約，搭車當日必須支付1,000円（約港幣$52）的行李保管費。至於超過250cm的超大型行李則無法上車。

九州新幹線：購票方法＋票價

大家可預先線上購票或現場到「綠色窗口」購買九州新幹線車票，不過由於旅客通常都需要預訂行李存放付帶位，因此建議預先透過「JR九州」或各大旅遊產品平台購票，其中各大旅遊平台不時推出折扣優惠，如Klook就推出東亞或交通銀行信用卡即減最多$150優惠，以及Payme即減最多$40優惠，價錢比官網更划算！

博多往來熊本：自由席5,310円（約港幣276.1元）；指定席5,640円（約港幣293.3元）；綠色車廂指定席7,910円（約港幣411.3元）

博多往來鹿兒島中央：自由席11,420円（約港幣593.8元）；指定席11,750円（約港幣611元）；綠色車廂指定席15,410円（約港幣801.3元）

博多往來新大阪：自由席14,750円（約港幣767元）；指定席15,820円（約港幣822.6元）；綠色車廂指定席21,890円（約港幣1,138.3元）

鹿兒島中央往來新大阪：自由席23,090円（約港幣1,200.7元）；指定席23,420円（約港幣1,217.8元）；綠色車廂指定席33,680円（約港幣1,751.4元）

票價會依最繁忙期、繁忙期及淡季而有所不同。

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂 按此經Trip.com預訂

