中國客大雪墮崖低溫症發作！消防山岳隊18人5小時搶命！

日本北海道滑雪驚魂記：中國客墮崖5小時獲救，禁止區遇難消防山岳隊出動18人搶命！

哇，日本北海道這雪國天堂本該是滑雪天堂，誰知1月17日兩名中國遊客在俱知安町樺山附近滑雪時墮崖遇難，嚇壞大家。幸好男子用手機報警，警方和消防出動18人搜救，歷時5個半小時將他們從禁止進入的山區救出，兩人都意識清醒，無大礙。這事發生在格蘭比羅夫滑雪場和二世古村滑雪場之間，提醒遊客別亂闖禁區，雪地危險多。

據札幌電視台報導，下午3點半左右，一名講中文男子報案說自己墮崖受傷動不了，還有女子同樣遇難。北海道俱知安警方根據訊號定位，派出山岳救助隊聯同消防趕赴現場。

廣告 廣告

中國客大雪墮崖低溫症發作！消防山岳隊18人5小時搶命！

這區域是滑雪場間的山中，禁止進入，因為積雪厚重、坡度陡，容易出事。搜救隊在雪地跋涉，終於晚上9點找到他們，男子腿傷，女子低溫症，但都保住一命。

據NHK新聞，這類滑雪事故北海道年均100多件，2025年已20多宗，多因偏離路線或天氣突變。這兩位遊客疑似為體驗野雪闖禁區，北海道氣象局數據，當日風雪大，視線模糊，坡度達30度以上，墮崖風險高。網上討論熱烈，有人說「中國客愛冒險，但雪地不比熱帶」，有人分享「我上次去二世古也差点滑錯路，幸好有導遊」。

中國客大雪墮崖低溫症發作！消防山岳隊18人5小時搶命！

俱知安是熱門滑雪地，年吸引百萬遊客，警方加強巡邏，推「安全滑雪指南」，建議穿亮色衣、帶哨子、報備行程。總之，這遇難案像場意外考驗，提醒大家冬遊多備裝備，享受雪景也顧安全。

Japhub小編有話說

這中國客雪中墮崖5小時獲救，簡直像極限生存！你有冬遊防凍小妙招嗎？留言交流，我們一起笑防禍，平安賞雪去～

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！