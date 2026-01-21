專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
中國客大雪墮崖低溫症發作！消防山岳隊18人5小時搶命！
日本北海道滑雪驚魂記：中國客墮崖5小時獲救，禁止區遇難消防山岳隊出動18人搶命！
哇，日本北海道這雪國天堂本該是滑雪天堂，誰知1月17日兩名中國遊客在俱知安町樺山附近滑雪時墮崖遇難，嚇壞大家。幸好男子用手機報警，警方和消防出動18人搜救，歷時5個半小時將他們從禁止進入的山區救出，兩人都意識清醒，無大礙。這事發生在格蘭比羅夫滑雪場和二世古村滑雪場之間，提醒遊客別亂闖禁區，雪地危險多。
據札幌電視台報導，下午3點半左右，一名講中文男子報案說自己墮崖受傷動不了，還有女子同樣遇難。北海道俱知安警方根據訊號定位，派出山岳救助隊聯同消防趕赴現場。
這區域是滑雪場間的山中，禁止進入，因為積雪厚重、坡度陡，容易出事。搜救隊在雪地跋涉，終於晚上9點找到他們，男子腿傷，女子低溫症，但都保住一命。
據NHK新聞，這類滑雪事故北海道年均100多件，2025年已20多宗，多因偏離路線或天氣突變。這兩位遊客疑似為體驗野雪闖禁區，北海道氣象局數據，當日風雪大，視線模糊，坡度達30度以上，墮崖風險高。網上討論熱烈，有人說「中國客愛冒險，但雪地不比熱帶」，有人分享「我上次去二世古也差点滑錯路，幸好有導遊」。
俱知安是熱門滑雪地，年吸引百萬遊客，警方加強巡邏，推「安全滑雪指南」，建議穿亮色衣、帶哨子、報備行程。總之，這遇難案像場意外考驗，提醒大家冬遊多備裝備，享受雪景也顧安全。
Japhub小編有話說
這中國客雪中墮崖5小時獲救，簡直像極限生存！你有冬遊防凍小妙招嗎？留言交流，我們一起笑防禍，平安賞雪去～
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
家常菜食譜｜馬蹄豬肉卷 Tofu Skin Roll with Water Chestnut and
呢道馬蹄豬肉卷嘅餡料非常豐富，有豬肉、馬蹄、冬菇、蝦米⋯⋯仲有腐皮包住，煎香咗真係好吸引，雖然預備工夫好似多少少，但其實都唔復雜。最重要係呢道菜鮮味得來又香口，家人一定食得開心！Cook1Cook煮一煮 ・ 3 小時前
迪麗熱巴「超短髮造型」帥翻！甜美女神變高冷帥哥 網驚豔：形象大轉變
近日，一組迪麗熱巴超短髮造型的路透照曝光，她罕見換上齊耳長度的狼尾短髮，和過去常見的長髮造型差異明顯，一亮相就引發討論。俐落短髮搭配立體五官，讓她整體風格更有冷傲感，讓不少網友直呼形象大轉變。姊妹淘 ・ 7 小時前
陳妍希憑《狙擊蝴蝶》翻紅！41歲離婚後越活越順，這段婚姻困住她的是什麼？
42歲的陳妍希在去年經歷了離婚，也因為演出《狙擊蝴蝶》再度翻紅。她在劇中詮釋的姐姐角色，結合外表與歷練帶出的沉穩氣質，讓不少觀眾留下深刻印象。宣傳期間，她大方回顧過去與陳曉的求婚片段，不僅沒有引起網友反感，網路上反而出現不少正面回應。姊妹淘 ・ 6 小時前
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 7 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
男嬰頸留斷針全身布滿針孔 疑母親放血接診醫生報警
【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。on.cc 東網 ・ 8 小時前
搏收購失敗 土瓜灣71年「廢墟」斷供淪銀主盤 7年前150萬買入 今午290萬開拍
土瓜灣拍賣場出現「另類」銀主盤。忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣譚公道142號一伙舊樓單位今日（21日）下午三時推出公開拍賣，單位實用面積589平方呎，開拍價290萬元，折合呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，市場消息指，業主約7年前以150萬元買入，原打算靜候發展商收購重建後套現離場，惟收購未見進展之際，單位先因斷供變成銀主盤。閱讀更多：銀主盤與另類單位市場 參與物業拍賣的須知康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍忠誠拍賣發言人表示，是次拍賣物業位於譚公道142號，今日（21日）於忠誠拍賣行公開拍賣，開價290萬元。拍賣資料及相片所見，單位屬舊式唐樓，內部狀况殘舊，近乎「廢墟」。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面散落碎石及建築廢料，部分水電喉管外露且變形，整體明顯欠缺保養。 投資者「博收購」未果 單位未修繕終變銀主盤市場人士稱，原業主屬投資者，當年看好舊樓重建帶動樓價上升的空間，於2019年8月以150萬元置業購入上址，並計劃待發展商收購時「一筆過」套現，因此一直未有替單位進行修繕或翻新。不過，其後經濟環境及樓市氣氛轉變，發28Hse.com ・ 9 小時前
38歲童顏糖妹公開雪卵全過程 單身多年如買「生育保險」 閨蜜王敏奕幫手打針
38歲的歌手藝人糖妹（黃山怡，洋名Kandy）身型外貌仍如少女，但外表凍齡的她，如要生育就已經被稱為「高齡產婦」。糖妹為了保障未來生育機會與質素，日前在個人YouTube頻道拍片記錄自己雪卵經過，形容這是「人生大事」，去年生日後就決定送給自己一份有意義的生日禮物，稱這是一份「生育保險」，其閨蜜王敏奕更親自出手幫忙打針，更被大讚「好手勢」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
李亞鵬醫院欠租金逾1億元 房東首開腔表態：養虎為患
【on.cc東網專訊】天后王菲與前夫李亞鵬於2012年創辦嫣然天使兒童醫院，最近因長期拖欠房租、物業費及其他開支，費用累計已超過1.1萬億元人民幣，被法院判決須騰退場地，掀起外界熱議。李亞鵬曾表示，醫院開業以來，已完成1.1萬台唇顎裂手術，服務患兒超過50萬人次東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
姜麗文生日大飽口福 父親秦沛驚喜現身甚溫馨
【on.cc東網專訊】藝人姜麗文（Lesley）曾經歷抑鬱症，去年底在社交平台發千字文自爆抑鬱症再復發，令人擔心。近日她在社交平台出Po近況，1月28日便40歲生日的她，透露身在加拿大溫哥華，正在慶祝生日月，她分享多張吃喝玩樂照，有在家中吃大餐，食物放滿一枱，她東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
強積金買樓養老 至少存在兩道難關？
有立法會議員向財爺建議放寬強積金買樓，理據係年老時可以申請安老按揭套現資金養老，今次財爺陳茂波未有即時落閘，指會全面看看。不過要落實用強積金買樓養老，至少存在兩道難關。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
天頌苑保安變「人肉CCTV」 開工胸口夾Cam錄影收音 網民：咁過年點收利是？
天水圍居屋天頌苑近日向住戶發通告，指為提升屋苑保安質素，保安人員將開始使用「音視頻紀錄儀（Body Worn Video Cameras）」，即類似警方「隨身攝錄機」的裝置，可同時錄影及收音，用作記錄現場情况。通告在網上流傳後引起討論，有人支持稱可保障前線保安「自保」及處理糾紛時留證；亦有聲音憂慮私隱及實際成效，形容保安變相成為「人肉 CCTV」。28Hse.com ・ 2 小時前
CHANEL新款Jennie同款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？
「人間香奈兒」Jennie再次為Chanel拍攝全新珠寶廣告，主角正是Coco Crush系列2026年的新作。她的演繹讓這系列高級珠寶一推出即備受矚目，即使定價高昂，討論熱度依舊高企！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
日本十年一遇最強寒流｜日本氣象廳發出大雪警戒／交通障害警戒！即睇受影響地區
遊日注意！日本正面臨今冬最強且持續時間最長的「十年一遇」級別寒流，日本氣象廳已針對多個地區發出大雪及交通障害警戒，預料由1月21日起，日本海側地區將出現極端降雪，且至少持續至1月25日。打算在這段期間前往日本旅遊的朋友，務必留意以下整理的受影響區域及安全建議。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 1 天前
黎智英案｜英據報研究引用移交協定 安排黎赴英服刑 保安局：不適用於中國公民｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英上月被裁「串謀勾結外國勢力」和「串謀發布煽動刊物」罪成，法院擇日判刑。《明報》專欄「聞風筆動」昨日（20 日）指，聽聞英國政府正在探討可否引用英國與香港仍生效的「移交被判刑人協定」（Transfer of Sentenced Persons Agreement），尋求擁有英籍的黎智英移送英國服刑。Yahoo新聞 ・ 5 小時前