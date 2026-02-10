黃子華騷肌自比「阿叔行沙灘」 鄭秀文求再開棟篤笑
3招讓你「高效率玩京都」！京都自由行旅遊行程這樣安排最省時
終於來到想來已久的京都！走出JR京都車站之後，「從這裡開始要怎麼繞才能節省移動時間呢？」有這種想法的旅客朋友一定非常多吧。
最理想的京都觀光方式就是花個幾天慢慢在此遊玩，但是旅客通常日數有限，都是短時間馬上又要到下一個地方。這樣的話當然會有「要用最高的效率去逛！」的想法。接下來就讓LIVE JAPAN來幫助大家實現這個願望！
在京都觀光交通很困難？
京都市是被四方群山包圍的盆地地形。這裡神社寺廟最大的特徵就是很多都是依山而建成為美景。也因為這樣，通常離最近的電車站很遠，結果不知道怎麼轉乘巴士的朋友非常多，對於第一次來的朋友要高效率觀光其實很困難。
想要高效率觀光要先把握3個重點。
１．電車、巴士、走路要並用
京都市内有很多鐵路公司的電車在運行。無論是哪家電車的班數都非常的多，等待時間也大約是10～20分鐘。好好利用電車的話，還可以漫步在街上，邊欣賞街景邊前往目的地。公車的路程幾乎都是在大路上，所以漫步的好處就是可以近距離走進那些公車上所看不到的巷弄風情。
對於不太想走路的朋友，建議購買京都市交通局發行的「地下鐵・巴士一日乘車券」可以用很划算的價格暢遊京都。一張票一整天可以隨便坐地下鐵及巴士，在京都市内移動變得非常輕鬆，將各路線及交通工具串連在一起觀光更加便利。
2p2play / Shutterstock.com
２．住宿選在往各處起點的「京都車站」周邊還是最方便
京都市内有非常多的住宿設施，但以高效率觀光的角度來考慮的話，還是所有交通工具聚集的JR京都車站附近最方便。JR京都車站附近有很多置物櫃，對於那些帶著大型行李的旅客們，在Check in前或是Check out 之後，是非常重要的設施。
【情況ㄧ：搭乘高速巴士一大早到達京都車站時】
大型行李先放進置物櫃（京都車站週邊有4000個置物櫃）後再去觀光，傍晚回來拿了行李再去附近的飯店Check in。
【情況二：從JR京都車站附近的飯店Check out之後】
大型行李放在飯店或是京都車站置物櫃後再去觀光。傍晚回來取走行李後前往下一個都市。京都車站週邊可以乘坐新幹線、在來線、高速巴士等非常方便。
３．建築物相關的入場為9點～17點
大多數的神社，基本上參觀沒有時間的限制，但是寫朱印帳或是購買護身符的話，神社辦事處就有時間上的問題。
寺廟的開門跟關門時間基本上都是固定的。參訪時最好抓在09:00～17:00之間。關門的時間有時會因為季節不同而有所變動。日落比較早的冬天甚至約16:00就會關門，櫻花或是紅葉時因為會打燈的關係有時會開到晚間21:00，最好事先確認一下。
若是想要欣賞風景，可以調整早上及傍晚的行程跟建築物一起觀賞。清爽的早晨和羅曼蒂克的夜晚也會成為美好的回憶。
接下來，就來介紹2個行程安排示範，若是到京都自由行的人，將大型行李寄放在京都車站後就可出發囉～
■只需要搭乘電車就可以將超知名景點一口氣全部繞完！（伏見稻荷神社週邊→清水寺週邊→金閣寺週邊→嵐山週邊）
這是使用多種電車繞行觀光景點的行程。
擔心「購買車票好像非常困難...」的朋友也沒關係！推薦可以購買專為提供給外國遊客的交通IC卡「KANSAI ONE PASS」，只要這一張，所有交通工具都能使用，非常方便。
9:00 前往「伏見稻荷大社」參拜：從JR「京都站」前往奈良線「稻荷站」下車（乘車約7分鐘，150日圓）
首先來到以千鳥居聞名的「伏見稻荷大社」週邊觀光。從車站走到入口只需要一分鐘。從表參道往內經過樓門、本殿、千鳥居、奧舍奉拜所、熊鷹殿，參拜一圈大約60分鐘。
結束伏見稻荷大社的參拜後，邊欣賞參道風景邊前往位在JR「稻荷站」西邊的京阪「伏見稻荷站」（走路約5分鐘）。
68, Fukakusayabunouchicho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
稻荷
075-641-7331
10:20 參拜「清水寺」：從京阪「伏見稻荷站」前往京阪「清水五条站」（乘車約6分鐘，210日圓）
beeboys / Shutterstock.com
從京阪「清水五条站」往東走路大約30分鐘，朝著以清水舞台為名的「音羽山，清水寺」前進。途中參道兩旁的商店非常的多，推薦可以邊逛商店邊前往清水寺。就算是爬坡也一點都不累！
穿過清水寺仁王門、胎內巡迴、清水舞台、地主神社、奧之院、音羽瀑布（參拜一圈大約90分鐘）。
1-294 Kiyomizu, Higashiyama-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture
祇園四條
075-551-1234
12:30 在「清水寺」周邊享用午餐
清水寺仁王門往北方，經過寧寧之道、八坂神社再前往京阪「祇園四條站」（走路約30分鐘）。途中找個餐廳吃個午餐吧！
京都的醃製物非常有名，種類會因為季節有所不同，而且種類多的驚人。在這附近有個京都醃製物及茶泡飯吃到飽的有名餐廳，有機會可以前往試試看，素食者也沒問題唷。
14:00 來去「金閣寺」觀光：從京阪「祇園四条站」前往地下鐵「北大路站」（約28分鐘，420日圓）
接著前往金閣寺，從京阪「祇園四条站」搭地下鐵前往「三條站」（約2分鐘，160日圓），再前往京都市營地下鐵東西線「三條京阪站」換車（走路約2分鐘）。搭乘地下鐵前往「烏丸御池站」轉乘烏丸線在「北大路站」下車（乘車時間約11分鐘，260日圓）。
從車站往西走路約40分鐘，慢慢朝著「金閣寺」前進，一邊感受一下京都街道的風景。
金閣寺的正式名稱為「鹿苑寺」。以內外貼有金箔的3層樓閣建築的舍利殿為主，整個寺院全體總稱為金閣寺，在京都內是數一數二有名的觀光景點。鹿苑寺從黑門入口開始，參拜一圈大概需要40分鐘。
1, Kinkakujicho, Kita-ku, Kyoto-shi, Kyoto
北野白梅町
075-461-0013
16:00 「嵐山」週邊觀光：從京福「北野白梅町站」前往京福「嵐山站」（乘車約19分鐘，220日圓）
前往最後的目的地「嵐山」，就搭乘緩慢的路面電車悠閒的前往吧。鹿苑寺的黑門參拜入口走到最近的車站‧京福「北野白梅站」約20分鐘。再搭乘北野線在「帷子之辻（帷子の辻）站」轉乘嵐山線前往「嵐山站」。
從車站走路約5分鐘，就可以抵達與嵐山景色融為一體的「渡月橋」。
以說是嵐山代表也不為過的渡月橋為中心，春天的櫻花、夏天的新綠、秋天的紅葉，一年四季的美景令人看都看不膩。在附近的竹林裡散步、參訪週邊的神社、邊逛伴手禮店，我們慢慢往晚上的餐廳移動吧。
渡月橋
〒616-8383 京都府京都市右京区嵯峨中ノ島町
18:00在嵐山・嵯峨野周邊享用晚餐
說到嵐山・嵯峨野的晚餐，就一定會提到豆腐料理・湯葉（豆皮）料理。
代表性的豆腐料理‧湯豆腐。讓身體恢復疲勞，整個身心都溫暖起來。嵐山・嵯峨野週邊有非常多可以邊欣賞日本庭園邊用餐的餐廳。吃飽喝足後，就可以直接回京都車站了。
從有很多餐廳的渡月橋走到JR「嵯峨嵐山站」約10～15分鐘，回京都站的話，則是搭乘「嵯峨嵐山站」最為方便（乘車約17分鐘，240日圓）。
■有效使用地下鐵+巴士的超值套票「地下鐵・巴士一日乘車券」
（京都御苑週邊→二條城週邊→南禪寺週邊→銀閣寺週邊→祇園週邊）
有效使用「地下鐵・巴士一日乘車券」（900日圓），可以用超值的價格在京都市内移動觀光。一日券在地下鐵各站都能購買。有些觀光景點只要出示一日券就會有優惠，購買入場券記得出示看看喔。
08:45 參觀「京都御苑」：從京都市營地下鐵「京都站」前往「今出川站」（乘車約10分鐘）
beeboys / Shutterstock.com
到1869年之前，原本是天皇實際居住的「京都御苑」。要前往「京都御所」的入口「清所門」就要從「今出川站」走路約6分鐘。參觀京都御所、迎賓館等一圈大約120分鐘。南北偏長的京都御所內，大約是一個地下鐵車站的距離。接下來就前往位於靠近南邊的地下鐵「丸太町站」。
3, Kyotogyoen, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
今出川
11:00 參觀「元離宮二條城」：從地下鐵烏丸線「丸太町站」前往地下鐵東西線「二條城前站」（乘車約3分鐘）
Tang Yan Song / Shutterstock.com
接下來就是以櫻花名所聞名的「元離宮二條城」週邊。從京都御所前往「丸太町站」，搭乘烏丸線地下鐵至「烏丸御池站」，再轉乘東西線於「二條城前站」下車。
從「二條城前站」往二條城入口的「二條城東大手門」走路約3分鐘。二條城為平城（建築在平地的城），也是江戶幕府時代起點及終點。總共參觀的時間包含庭園大約90分鐘。
541 Nijojocho, Horikawa Nishiiri, Nijo-dori, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
二條城前
075-841-0096
13:00 前往「南禪寺」～「銀閣寺」觀光，順便吃個午餐：搭乘地下鐵東西線從「二條城前站」前往「蹴上站」（約9分鐘）
回到地下鐵東西線「二條城前站」，前往「蹴上站」。以日本禪寺中地位最高的「南禪寺」週邊為目的地，順便來個稍微晚一點的午餐。這附近有許多烏龍麵店，很推薦來這裡吃吃看。大部分的店家都還有準備天婦羅及丼飯。
再吃飽飯之後，前往南禪寺三門、及連續優美曲線的南禪寺拱橋水路參觀。（散步、參觀約90分鐘）。接著走過每到春天櫻花盛開美麗的「哲學之道」，一邊享受悠閒的散步一邊前往「銀閣寺」(走路約26分鐘）。
南禪寺水路閣
〒606-8435 京都府京都市左京区南禅寺福地町
哲學之道
銀閣寺是以「WABI・SABI（侘・寂）」為主題的東山文化代表中心地。一起欣賞這個以簡單典雅的美景。從慈照寺總門開始參觀大約需要60分鐘左右。結束後從慈照寺總門往銀閣寺參道走路約5分鐘，前往京都市營巴士站「銀閣寺前」。
2, Ginkakujicho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
元田中
075-771-5725
17:00 晚上來去「祇園」感受京都的夜晚：搭乘京都市營巴士從「銀閣寺前」前往「祇園」（乘車約21分鐘，有可能會因塞車而延遲）
Tang Yan Song / Shutterstock.com
天色也慢慢暗了下來，就前往夜晚的祇園吧。
Shawn.ccf / Shutterstock.com
從京都市營巴士站「銀閣寺前」搭乘「往100號・京都車站」路線公車，至「祇園」下車。在祇園若是運氣好的話搞不好還可以遇到藝妓或是舞妓也說不定。但是，拿著照相機或是手機跟拍是絕對不行的唷！漫步在街道感受一下京都夜晚的氣氛吧。
19:00 晚餐就在「祇園」享受會席料理
接著，就從河原町往四條站方向前進，順便找晚餐的地方。這附近有親民的居酒屋到高級的料亭，種類跟選擇都非常多，若是不知道要挑選什麼餐點，可以試試看會席料理。從前菜、烤物、炸物、煮物、菜色豐富種類繁多，擺盤賞心悅目。
吃飽飯後，就可以回京都站了。從地下鐵烏丸線「四條站」到「京都站」乘車約4分鐘。
想要高效率玩京都，旅遊行程的安排方式最重要！
高效率觀光，最重要的就是事前的準備。打開京都的地圖把想去的地方畫圈，事先確認參觀時間。將這些點跟點連結起來，盡可能把路線移動時間縮短，這樣個人專屬的地圖就完成了。再把起點設在可以放大型行李的車站或是飯店就更完美啦！
另外，考慮到乘坐電車及走路，推薦還是穿運動鞋會比較好。其它事先準備好穿脫簡單的雨衣和上衣，在京都遊玩必要時可以派上用場。旅行中寶貴的每一天都好好把握、不浪費！
※本文為2020年的資訊，最新營業時間請至官網確認
▼你還會有興趣
其他人也在看
Trip.com 農曆新年旅遊以亞太短線遊最受歡迎
隨着農曆新年臨近，今年的「請二放九」長假期帶動港人出遊。根據Trip.com最新航班及酒店數據，亞太區短至中程旅程仍為港人旅遊首選，反映出旅遊市場復甦強勁且需求持續穩定。 Trip.com航班數據顯示，今年港人農曆新年的平均旅程長度約為7.7天，約四成香港旅客在出發前31至60天進行預訂，近一半香港旅客甚至提早2個月以上進行預訂，其他市場如台灣、新加坡及日本亦呈現類似趨勢，顯示各地旅客均提早部署農曆長假期，希望能夠制訂最心儀的旅遊行程。 亞太地區為熱門目的地,家庭與多世代出行成主流。在目的地選擇方面，日本、泰國、南韓、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及印尼持續成為港人熱門旅遊目的地，長線旅程方面則以澳洲及英國最受青睞。中短途行程佔整體約六成，反映港人偏好文化體驗與休閒度假兼具的旅遊模式。 除出境熱潮外，香港亦成為亞太旅客農曆新年期間的熱門旅遊目的地。Trip.com數據顯示，入境旅客主要來自日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞及新加坡，同時英國與美國長途旅客比例亦顯著上升。近八成入境旅客選擇入住四星或以上酒店，反映外地旅客對優質住宿體驗的重視。 今年農曆新年期間，不少東亞及東南亞目的地受惠於
銀娛(00027.HK)「嘉佩樂」酒店正式開幕 提供95間套房和別墅
銀河娛樂(00027.HK)旗下最新酒店「嘉佩樂」正式啟幕，為府邸式渡假酒店，針對高端賓客，提供95間套房和別墅，賓客可享有24小時私人管家服務、行李裝拆等服務。 酒店內的別墅設兩房及四房戶型，當中天際四房式別墅面積近700平方米，設有專屬室內花園、休閒室、健美室、遊戲室及多媒體娛樂室等；而天際兩房式別墅亦配備多項專屬設施，更設有專為家庭而設的童趣房。至於尊尚兩房式及尊尚套房由128平方米起，設有室內私人泳池、日光浴床及大理石浴室等。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
去東京血拚住這超方便！新宿、池袋等鬧區車站周邊飯店精選
說到東京自由行，就會想到血拼購物行程！在短暫的東京旅遊中，最重要的就是與時間賽跑，有效率的運用時間把想去的地方都跑遍。除了行程流暢、安排交通為首要方法之外，選擇飯店也是需要下功夫！找到一間能夠去哪都便利的飯店就成了非常重要的事囉。 東京都內有幾個重要車站，除了有多條鐵路通過外，附近更是好逛好買。只要選定這些車站附近的飯店作為據點，那麼出外瘋狂購物再也不需要繞遠路。LIVE JAPAN將精選新宿、池袋、澀谷以及秋葉原，這些許多觀光客都知道的大站，將飯店精選清單整理給大家，這樣下次的東京行就不用煩惱該怎麼挑飯店啦！ 首圖照片來源：Booking.com
蛋糕食譜｜三色迷彩戚風蛋糕
三色迷彩戚風蛋糕? 幾種口味一次滿足? Color chiffon
東京離島旅行趣～伊豆群島、小笠原群島的島嶼介紹＆交通、推薦住宿
許多人都以為想要在日本享受熱帶島嶼氛圍的話，最好的選擇就是前往日本最南端的沖繩。其實偷偷告訴大家，東京其實也有許多讓人驚艷的秘境離島，能讓你享受天堂般的美景以及愉快放鬆的小島氛圍喔！ 這篇文章要介紹的「東京島群」也被稱為「伊豆群島」。這些島都隸屬於東京，而且從東京搭乘渡輪或飛機很方便快速就能到達。其中包括以大島、利島、式根島、新島、神津島、三宅島、禦藏島、八丈島和青島組成的九個伊豆群島，以及涵蓋父島和母島兩個主要小島的小笠原群島。這些小島們同樣都擁有溫暖的天氣、透明湛藍的無敵海景，魅力一點也不輸給位於南方的熱帶島嶼們。 從東京前往東京島群島不需要太多的舟車勞頓，而且其中不少島嶼一整年都有活動可以參加。不過想要感受「熱帶島嶼度假感」的話，建議大家在春末和初秋之間拜訪。以下就由距離東京最近的島嶼開始一一介紹給大家。 首頁照片：PIXTA
不只鳳梨酥、小泡芙！外國學生瘋搶５台灣零食，這款超有面子、連老師都愛
出國求學時，許多人會攜帶家鄉美食來緩解思鄉之情，近日一名女網友便分享她在宿霧語言學校的奇妙經歷，原本只是想和同學分享台灣味零食，沒想到這些平凡的點心竟讓她成為校園風雲人物。每到下課時間，她的座位瞬間變
【東京上野景點】不只有櫻花！上野公園的春夏秋冬四季不同的面貌&活動資訊
位於東京台東區的「上野恩賜公園」（以下稱「上野公園」），於1873年被指定為日本第一座公園，是處蘊含歷史的熱門景點。由於園內處處皆是綠意盎然的景色、因此別名也稱作「上野之森」。另外，在總面積約53萬平方公尺的廣大占地內，除了因大貓熊而聞名的「恩賜上野動物園」之外，「東京國立博物館」、「東京都美術館」以及「國立西洋美術館」等等的藝術文化景點也非常的豐富充實。 除此之外，上野公園從江戶時代開始便是著名的「熱門賞櫻景點」，每到春天絡繹不絕的賞櫻遊客，使得公園熱鬧不已，但其實除了春天以外，四季分明的風貌也是必賞之處喔！接下來讓我們來各別介紹上野公園春‧夏‧秋‧冬四季夢幻美景的迷人之處喔。 main image：KungChuyada / Shutterstock.com
為什麼大家都愛逛東京老街？讓你愛上東京老街的10個理由
多數人對東京第一個印象是繁華忙碌的大都市，新穎現代化的建築、總是不斷更迭的流行趨勢和關注不完的新話題。但是東京各地也有許多洋溢著樸實恬靜的生活步調的老街，日語通稱為「下町」的地方; 近年來一些老街區域並沒有因為時代的變遷而逐漸沒落，反而異軍突起愈來愈受人歡迎，不僅日本人也愛上去老街探訪，亦是各國遊客旅遊時熱絡造訪的行程之一。老街(下町) 有哪些鮮明的特色?有什麼讓人流連忘返、還想再訪的魅力之處呢?請看接下來的介紹 。
渡邊圭祐高挑身材迷妹瘋狂！ 帥氣外表下藏著可靠男友力！
渡邊圭祐那張帶點狐狸眼的帥臉，一出場就讓人感覺像從漫畫裡走出來的理想男友，高挑182公分的身材配上那種從容不迫的氣質，簡直是迷妹的終極幻想。
高市早苗穩坐鐵娘子寶座！ 自民黨316席破紀錄大勝！
高市早苗以壓倒性姿態帶領自民黨在眾議院選舉中大獲全勝，單獨拿下316席，不僅打破1986年中曾根康弘時代的紀錄，更創下1955年自民黨創黨以來最高席次。
銀娛(00027)旗下澳門銀河 嘉佩樂昨日正式啓幕
銀河娛樂(00027.HK)旗下澳門銀河 嘉佩樂昨日正式啓幕。這間酒店僅提供95間套房和別墅,通過有限的房間數量專注怡人的親切感和專屬感。澳門銀河 嘉佩樂的開幕,進一步鞏固「澳門銀河」作為區內首屈一指體驗式旅遊目的地的地位。銀河娛樂集團首席營運總監 — 澳門祁嘉杰表示:「『澳門銀河』自創立以來,即致力打造匯聚全球頂級款待服務與極致奢華體驗的目的地。我們欣然向來自世界各地的珍貴賓客呈獻『澳門銀河 嘉佩樂』酒店,此全新項目體現了我們標誌性且不斷進化的『傲視世界 情繫亞洲』服務理念——不僅是專崇個性化,更預見所需,承諾真正的奢華不再僅關乎盛大場面,而在於稀世珍享。」嘉佩樂酒店集團高級運營副總裁 Clive Edwards 表示:「此次與『澳門銀河』的強強聯合,是嘉佩樂品牌願景的獨特詮釋:於綜合度假城之中打造一處私密而具府邸格調的避世雅境。賓客在臻享『澳門銀河』各項世界級設施的同時,體驗嘉佩樂備受讚譽的待客之道,沉浸於嘉佩樂文旅官精心策劃的專屬體驗,探索澳門特有的深厚文化底蘊。」銀河娛樂集團主席呂耀東總結:「澳門銀河 嘉佩樂以建築美學、精細服務、經典美饌,以及私密居停為我們最講究的貴賓構建全面
【龍豐】金鐘廊店免費派發福袋（即日起至14/02）
龍豐金鐘廊分店正式開業，由即日起至2月14日，龍豐將於新店附近每日免費派發1000個福袋，同時仲有震撼嘅特價優惠！
專家來教你泡湯！日本溫泉「有效入浴法」以及泡湯新手必備的溫泉禮儀
日本各地存在著許多擁有古老神話或各種開湯傳說的「温泉」，在歐洲，泡溫泉被視為一種帶有醫療的行為，而溫泉在日本除了同樣有治癒功效之外，泡溫泉還能欣賞風景與獨享寧靜，連心靈一併得到釋放，長久以來深受大人小孩的喜愛。 來到日本旅遊不僅是單純的泡湯，日本的溫泉文化還有什麼樣的樂趣呢？我們有請專家來幫忙解答囉！
澳門新年煙花匯演2026｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳煙花套票81折優惠！$682起包自助晚餐＋觀光層門票
農曆新年去澳門，重頭戲當然是看煙花！今年澳門將於2月19日（年初三）、2月23日（年初七）及3月3日（正月十五）舉行3場「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演，想在旅遊塔下或者海邊看煙花，至少要提早幾小時霸位，又要忍受人擠人的痛苦，未看先累透。想舒舒服服欣賞煙花，同時還能品嚐豐富美食？推介全澳門必去打卡觀賞點——澳門旅遊塔360°旋轉餐廳。最近KKday和Klook均推出「澳門煙花匯演旋轉餐廳煙花套票」81折優惠，自助晚餐連觀光層門票只需$682起！今個新年，一於帶另一半或屋企人，在223米高空過一個儀式感滿滿的新春吧！
首爾版『中環＋深水埗』？聖水洞必行區域曝光，文青同潮人竟然可以同時滿足！
行厭咗明洞弘大？首爾最潮聖水洞攻略！一文睇晒DIOR旗艦店、Tamburins、馬鈴薯排骨湯、Cafe Onion等必去景點，仲有詳細交通指南同住宿推介，帶你深入韓國後生仔最愛嘅創意街區！
日本山陽新幹線車票優惠｜送日本景點9折優惠碼！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了山陽新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
生蠔食譜｜蜂巢炸生蠔
蜂巢皮跟平常用的酥皮漿完全不同，但炸出來的口感比酥皮更加鬆脆，似炸芋角的皮，脆到掉渣。
二戰礦災調查背後致命隱患？ 台潛水員赴日撈骨命喪海底！
這起發生在日本山口縣宇部市的潛水悲劇，讓人忍不住感慨歷史的陰影竟延伸到現代。一名57歲的台灣魏姓男子，本是抱著公益心態參與打撈二戰礦難遺骨的調查，卻在下水僅半小時後突發痙攣，失去意識，最終心肺停止不治身亡。
【中環解密】李嘉誠基金請外傭遊迪士尼
李嘉誠基金會聯同香港迪士尼，分別於3月29日及4月12日邀請5000名外籍各族傭工暢遊奇妙國度，向默默耕耘的外籍家庭傭工致以由衷謝意。
中山親子遊 1 小時直達！5 大必去景點 + 抵住親子酒店全攻略
Trip.com 為你推介 5 大中山親子遊必玩景點、親子住宿推薦，以適合親子的角度計劃你的中山親子遊，讓大家都能玩得安心又盡興。