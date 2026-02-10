3招讓你「高效率玩京都」！京都自由行旅遊行程這樣安排最省時

終於來到想來已久的京都！走出JR京都車站之後，「從這裡開始要怎麼繞才能節省移動時間呢？」有這種想法的旅客朋友一定非常多吧。

最理想的京都觀光方式就是花個幾天慢慢在此遊玩，但是旅客通常日數有限，都是短時間馬上又要到下一個地方。這樣的話當然會有「要用最高的效率去逛！」的想法。接下來就讓LIVE JAPAN來幫助大家實現這個願望！

在京都觀光交通很困難？

京都市是被四方群山包圍的盆地地形。這裡神社寺廟最大的特徵就是很多都是依山而建成為美景。也因為這樣，通常離最近的電車站很遠，結果不知道怎麼轉乘巴士的朋友非常多，對於第一次來的朋友要高效率觀光其實很困難。

想要高效率觀光要先把握3個重點。

１．電車、巴士、走路要並用

京都市内有很多鐵路公司的電車在運行。無論是哪家電車的班數都非常的多，等待時間也大約是10～20分鐘。好好利用電車的話，還可以漫步在街上，邊欣賞街景邊前往目的地。公車的路程幾乎都是在大路上，所以漫步的好處就是可以近距離走進那些公車上所看不到的巷弄風情。

廣告 廣告

對於不太想走路的朋友，建議購買京都市交通局發行的「地下鐵・巴士一日乘車券」可以用很划算的價格暢遊京都。一張票一整天可以隨便坐地下鐵及巴士，在京都市内移動變得非常輕鬆，將各路線及交通工具串連在一起觀光更加便利。

2p2play / Shutterstock.com

2p2play / Shutterstock.com

２．住宿選在往各處起點的「京都車站」周邊還是最方便

京都市内有非常多的住宿設施，但以高效率觀光的角度來考慮的話，還是所有交通工具聚集的JR京都車站附近最方便。JR京都車站附近有很多置物櫃，對於那些帶著大型行李的旅客們，在Check in前或是Check out 之後，是非常重要的設施。

【情況ㄧ：搭乘高速巴士一大早到達京都車站時】

大型行李先放進置物櫃（京都車站週邊有4000個置物櫃）後再去觀光，傍晚回來拿了行李再去附近的飯店Check in。

【情況二：從JR京都車站附近的飯店Check out之後】

大型行李放在飯店或是京都車站置物櫃後再去觀光。傍晚回來取走行李後前往下一個都市。京都車站週邊可以乘坐新幹線、在來線、高速巴士等非常方便。

３．建築物相關的入場為9點～17點

大多數的神社，基本上參觀沒有時間的限制，但是寫朱印帳或是購買護身符的話，神社辦事處就有時間上的問題。

寺廟的開門跟關門時間基本上都是固定的。參訪時最好抓在09:00～17:00之間。關門的時間有時會因為季節不同而有所變動。日落比較早的冬天甚至約16:00就會關門，櫻花或是紅葉時因為會打燈的關係有時會開到晚間21:00，最好事先確認一下。

若是想要欣賞風景，可以調整早上及傍晚的行程跟建築物一起觀賞。清爽的早晨和羅曼蒂克的夜晚也會成為美好的回憶。

接下來，就來介紹2個行程安排示範，若是到京都自由行的人，將大型行李寄放在京都車站後就可出發囉～

■只需要搭乘電車就可以將超知名景點一口氣全部繞完！（伏見稻荷神社週邊→清水寺週邊→金閣寺週邊→嵐山週邊）

這是使用多種電車繞行觀光景點的行程。

擔心「購買車票好像非常困難...」的朋友也沒關係！推薦可以購買專為提供給外國遊客的交通IC卡「KANSAI ONE PASS」，只要這一張，所有交通工具都能使用，非常方便。

9:00 前往「伏見稻荷大社」參拜：從JR「京都站」前往奈良線「稻荷站」下車（乘車約7分鐘，150日圓）

首先來到以千鳥居聞名的「伏見稻荷大社」週邊觀光。從車站走到入口只需要一分鐘。從表參道往內經過樓門、本殿、千鳥居、奧舍奉拜所、熊鷹殿，參拜一圈大約60分鐘。

結束伏見稻荷大社的參拜後，邊欣賞參道風景邊前往位在JR「稻荷站」西邊的京阪「伏見稻荷站」（走路約5分鐘）。

伏見稻荷大社

68, Fukakusayabunouchicho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto

稻荷

075-641-7331

10:20 參拜「清水寺」：從京阪「伏見稻荷站」前往京阪「清水五条站」（乘車約6分鐘，210日圓）

beeboys / Shutterstock.com

beeboys / Shutterstock.com

從京阪「清水五条站」往東走路大約30分鐘，朝著以清水舞台為名的「音羽山，清水寺」前進。途中參道兩旁的商店非常的多，推薦可以邊逛商店邊前往清水寺。就算是爬坡也一點都不累！

穿過清水寺仁王門、胎內巡迴、清水舞台、地主神社、奧之院、音羽瀑布（參拜一圈大約90分鐘）。

清水寺

1-294 Kiyomizu, Higashiyama-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture

祇園四條

075-551-1234

12:30 在「清水寺」周邊享用午餐

清水寺仁王門往北方，經過寧寧之道、八坂神社再前往京阪「祇園四條站」（走路約30分鐘）。途中找個餐廳吃個午餐吧！

京都的醃製物非常有名，種類會因為季節有所不同，而且種類多的驚人。在這附近有個京都醃製物及茶泡飯吃到飽的有名餐廳，有機會可以前往試試看，素食者也沒問題唷。

14:00 來去「金閣寺」觀光：從京阪「祇園四条站」前往地下鐵「北大路站」（約28分鐘，420日圓）

接著前往金閣寺，從京阪「祇園四条站」搭地下鐵前往「三條站」（約2分鐘，160日圓），再前往京都市營地下鐵東西線「三條京阪站」換車（走路約2分鐘）。搭乘地下鐵前往「烏丸御池站」轉乘烏丸線在「北大路站」下車（乘車時間約11分鐘，260日圓）。

從車站往西走路約40分鐘，慢慢朝著「金閣寺」前進，一邊感受一下京都街道的風景。

金閣寺的正式名稱為「鹿苑寺」。以內外貼有金箔的3層樓閣建築的舍利殿為主，整個寺院全體總稱為金閣寺，在京都內是數一數二有名的觀光景點。鹿苑寺從黑門入口開始，參拜一圈大概需要40分鐘。

金閣寺（鹿苑寺）

1, Kinkakujicho, Kita-ku, Kyoto-shi, Kyoto

北野白梅町

075-461-0013

16:00 「嵐山」週邊觀光：從京福「北野白梅町站」前往京福「嵐山站」（乘車約19分鐘，220日圓）

前往最後的目的地「嵐山」，就搭乘緩慢的路面電車悠閒的前往吧。鹿苑寺的黑門參拜入口走到最近的車站‧京福「北野白梅站」約20分鐘。再搭乘北野線在「帷子之辻（帷子の辻）站」轉乘嵐山線前往「嵐山站」。

從車站走路約5分鐘，就可以抵達與嵐山景色融為一體的「渡月橋」。

以說是嵐山代表也不為過的渡月橋為中心，春天的櫻花、夏天的新綠、秋天的紅葉，一年四季的美景令人看都看不膩。在附近的竹林裡散步、參訪週邊的神社、邊逛伴手禮店，我們慢慢往晚上的餐廳移動吧。

渡月橋

〒616-8383 京都府京都市右京区嵯峨中ノ島町

18:00在嵐山・嵯峨野周邊享用晚餐

說到嵐山・嵯峨野的晚餐，就一定會提到豆腐料理・湯葉（豆皮）料理。

代表性的豆腐料理‧湯豆腐。讓身體恢復疲勞，整個身心都溫暖起來。嵐山・嵯峨野週邊有非常多可以邊欣賞日本庭園邊用餐的餐廳。吃飽喝足後，就可以直接回京都車站了。

從有很多餐廳的渡月橋走到JR「嵯峨嵐山站」約10～15分鐘，回京都站的話，則是搭乘「嵯峨嵐山站」最為方便（乘車約17分鐘，240日圓）。

■有效使用地下鐵+巴士的超值套票「地下鐵・巴士一日乘車券」

（京都御苑週邊→二條城週邊→南禪寺週邊→銀閣寺週邊→祇園週邊）

有效使用「地下鐵・巴士一日乘車券」（900日圓），可以用超值的價格在京都市内移動觀光。一日券在地下鐵各站都能購買。有些觀光景點只要出示一日券就會有優惠，購買入場券記得出示看看喔。

08:45 參觀「京都御苑」：從京都市營地下鐵「京都站」前往「今出川站」（乘車約10分鐘）

beeboys / Shutterstock.com

beeboys / Shutterstock.com

到1869年之前，原本是天皇實際居住的「京都御苑」。要前往「京都御所」的入口「清所門」就要從「今出川站」走路約6分鐘。參觀京都御所、迎賓館等一圈大約120分鐘。南北偏長的京都御所內，大約是一個地下鐵車站的距離。接下來就前往位於靠近南邊的地下鐵「丸太町站」。

京都御苑

3, Kyotogyoen, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

今出川

11:00 參觀「元離宮二條城」：從地下鐵烏丸線「丸太町站」前往地下鐵東西線「二條城前站」（乘車約3分鐘）

Tang Yan Song / Shutterstock.com

Tang Yan Song / Shutterstock.com

接下來就是以櫻花名所聞名的「元離宮二條城」週邊。從京都御所前往「丸太町站」，搭乘烏丸線地下鐵至「烏丸御池站」，再轉乘東西線於「二條城前站」下車。

從「二條城前站」往二條城入口的「二條城東大手門」走路約3分鐘。二條城為平城（建築在平地的城），也是江戶幕府時代起點及終點。總共參觀的時間包含庭園大約90分鐘。

元離宮二條城

541 Nijojocho, Horikawa Nishiiri, Nijo-dori, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

二條城前

075-841-0096

13:00 前往「南禪寺」～「銀閣寺」觀光，順便吃個午餐：搭乘地下鐵東西線從「二條城前站」前往「蹴上站」（約9分鐘）

回到地下鐵東西線「二條城前站」，前往「蹴上站」。以日本禪寺中地位最高的「南禪寺」週邊為目的地，順便來個稍微晚一點的午餐。這附近有許多烏龍麵店，很推薦來這裡吃吃看。大部分的店家都還有準備天婦羅及丼飯。

再吃飽飯之後，前往南禪寺三門、及連續優美曲線的南禪寺拱橋水路參觀。（散步、參觀約90分鐘）。接著走過每到春天櫻花盛開美麗的「哲學之道」，一邊享受悠閒的散步一邊前往「銀閣寺」(走路約26分鐘）。

南禪寺水路閣

〒606-8435 京都府京都市左京区南禅寺福地町

哲學之道

哲學之道

銀閣寺是以「WABI・SABI（侘・寂）」為主題的東山文化代表中心地。一起欣賞這個以簡單典雅的美景。從慈照寺總門開始參觀大約需要60分鐘左右。結束後從慈照寺總門往銀閣寺參道走路約5分鐘，前往京都市營巴士站「銀閣寺前」。

銀閣寺（慈照寺）

2, Ginkakujicho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

元田中

075-771-5725

17:00 晚上來去「祇園」感受京都的夜晚：搭乘京都市營巴士從「銀閣寺前」前往「祇園」（乘車約21分鐘，有可能會因塞車而延遲）

Tang Yan Song / Shutterstock.com

Tang Yan Song / Shutterstock.com

天色也慢慢暗了下來，就前往夜晚的祇園吧。

Shawn.ccf / Shutterstock.com

Shawn.ccf / Shutterstock.com

從京都市營巴士站「銀閣寺前」搭乘「往100號・京都車站」路線公車，至「祇園」下車。在祇園若是運氣好的話搞不好還可以遇到藝妓或是舞妓也說不定。但是，拿著照相機或是手機跟拍是絕對不行的唷！漫步在街道感受一下京都夜晚的氣氛吧。

19:00 晚餐就在「祇園」享受會席料理

接著，就從河原町往四條站方向前進，順便找晚餐的地方。這附近有親民的居酒屋到高級的料亭，種類跟選擇都非常多，若是不知道要挑選什麼餐點，可以試試看會席料理。從前菜、烤物、炸物、煮物、菜色豐富種類繁多，擺盤賞心悅目。

吃飽飯後，就可以回京都站了。從地下鐵烏丸線「四條站」到「京都站」乘車約4分鐘。

想要高效率玩京都，旅遊行程的安排方式最重要！

高效率觀光，最重要的就是事前的準備。打開京都的地圖把想去的地方畫圈，事先確認參觀時間。將這些點跟點連結起來，盡可能把路線移動時間縮短，這樣個人專屬的地圖就完成了。再把起點設在可以放大型行李的車站或是飯店就更完美啦！

另外，考慮到乘坐電車及走路，推薦還是穿運動鞋會比較好。其它事先準備好穿脫簡單的雨衣和上衣，在京都遊玩必要時可以派上用場。旅行中寶貴的每一天都好好把握、不浪費！

※本文為2020年的資訊，最新營業時間請至官網確認

▼你還會有興趣

▶「人力車＆嵐山嵯峨野小火車」小編的第一手體驗心得！穿梭京都巷道玩樂趣