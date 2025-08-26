遊客擠爆日本的隱藏稅務代價！住宿稅風暴下的旅遊圈套真相！

訪日熱潮掀起稅收新計畫

哇，日本旅遊熱到不行，2024年1到9月訪日旅客已突破2688萬人，創下歷史新高！這股熱潮讓各地政府眼冒金光，紛紛想靠「住宿稅」大撈一筆。

根據共同社2025年8月24日報導，一項6至7月的問卷調查顯示，全國32個都道府縣的92個地方政府正摩拳擦掌，計畫推出住宿稅，準備用稅收來振興旅遊、應對過度旅遊的亂象。

聽起來好像不錯，但這背後藏著什麼貓膩？😏 快跟小編一起來挖挖看！

住宿稅的運作方式

這住宿稅是什麼？簡單說，就是住酒店、旅館或民宿時得額外付一筆稅，通常每人每晚100到500日圓（約台幣20到100元），各地標準不同。

根據《Travel And Tour World》2025年3月22日報導，這稅收會用來改善旅遊設施、加強基礎建設，像東京2002年就開始徵收，現在大阪、京都、福岡等地也跟進。

調查顯示，92個地方政府中，有些想對日本人和外國人一視同仁收稅，有的則考慮只收外國旅客——這話題在X上吵翻天，@take_yt_jigyo就說：「只收外國人比較合理，不然會嚇跑本地客！」😅

地方政府的挑戰與爭議

推出住宿稅聽起來簡單，但問題一堆！《The Japan Times》2024年11月27日提到，地方政府得先訂法規，還要通過內務大臣批准。

截至2025年7月，全國35個地方政府已獲准，12個正式開徵，23個預計2026年底前上路，還有7個在等許可。可小型旅館業者卻叫苦連天，說收稅會增加行政負擔，可能嚇跑客人。

@mirislot1在X上吐槽：「地方政府想賺錢，卻把麻煩推給小業者！」😓 再加上稅收用途得公開透明，不然民眾可不買單！

過度旅遊的壓力驅動

為什麼突然想收住宿稅？因為過度旅遊讓日本熱門城市快喘不過氣了！《Travel Trade Journal》2025年3月22日報導，東京、京都、大阪這些地方被遊客擠爆，基礎設施吃不消。

像京都2026年3月起把住宿稅最高調到1萬日圓，打算修復文化遺產、緩解擁擠。北海道則計畫2026年4月開徵，預計每年收45億日圓，改善交通和旅遊體驗。

X網友@kyodo_english直呼：「92個地方都想收稅，會不會讓遊客卻步啊？」😰

業界與民眾的兩極反應

這政策可不是人人叫好！旅遊業者擔心稅負讓遊客望而卻步，尤其小旅館本來就利潤薄。@Y42870914在X上抱怨：「這不就是變相增稅？外國人收就好了！」

但也有網友支持，@TABIZUKey說：「用稅收改善設施挺好，但得公平分配！」

《Asahi Shimbun》2025年2月10日提到，北海道知事鈴木直道認為這能讓旅遊更吸引人，形成「良性循環」。看來這場稅收風暴，還得看政府怎麼平衡各方聲音！

Japhub小編有話說

日本的住宿稅計畫聽起來像個搶錢大計，但背後真的是為了讓旅遊更永續嗎？😉 小編覺得，遊客多是好事，但基礎設施跟不上確實麻煩。

希望這稅收真能改善旅遊體驗，而不是讓大家荷包大失血！去日本玩的你，覺得這稅合理嗎？快留言跟小編聊聊你的看法吧～