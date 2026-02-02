13個台灣人遊日住宿最常有的問題！日本飯店人員現身說法＆解答

大家來到日本觀光最重要的首先就是搞定機加酒問題，不過很多事情都是到了當地才會臨時需要求救，這時在語言不通的情況下想要獲得解答更是宛如隔層紗。這次小編訪問了幾位在日本飯店前台從業的朋友，台灣旅客常會遇到的疑難雜症及問題，包含飯店服務、景點及交通資訊等等，在出發之前不如就先來做一下心理建設或是準備，以免到了現場遇到問題有苦說不出呀！

※本文純屬受訪者個人意見，不代表日本全體住宿業

遊日住宿常見問題：入住、服務篇

日本住宿常見問題①飯店可以代收包裹嗎？

許多台灣人在到日本旅遊前喜歡先在網路上買東西，收貨地址會填飯店地址請飯店櫃台代收，一般若有事先以電子郵件或是電話知會飯店的話都是Ok的，但這裡要建議包裹的收件人最好和預約住宿時的姓名相同以方便櫃台確認，並且不要東西買太多或是太大的東西，不然包裹體積太大也會給飯店造成困擾，包裹數量也是不要超過1件為佳，畢竟飯店不是社區大樓管理室，沒有義務騰出空間幫忙代收、保管住宿客人的包裹哦。

日本住宿常見問題②房間可以多睡一人或是加床嗎？

日本住宿設施人頭計算非常嚴格，一般預訂房間時就能知道房間規定的住宿人數限制，需要按照飯店規定走。值得一提的是台灣旅客喜歡投宿的日本商務飯店通常都只有單人或雙人房，而房間空間通常都是無法再多塞一張床下去，所以想要三人同睡一間那就需要去找提供三人～四人房或附註可加床（エキストラベッド）房型的飯店。

日本住宿常見問題③嬰兒或孩童該如何計費？

一般日本飯店預約系統會將大人和孩童人數分開計算，如果在房間人數規定中看見「添い寝無料」字樣的話，那表示嬰幼孩童是可以免費入住不算在人頭內的。不過因為嬰幼兒究竟算不算在人頭內並沒有一個明文標準，所以也是需要遵照各飯店各自規定，真的有疑慮的話可以事先詢問。

日本住宿常見問題④最晚幾點要Check In？來不及怎麼辦？

日本飯店的Check In開始時間通常會是14:00～16:00之間，在那之前即使人到飯店也是還沒有辦法讓旅客進房的，但是可以先在櫃台寄放行李，結束行程後再回來辦理Check In手續。

另外要注意如果飯店前台並非24小時有人駐點，那麼通常最晚必須在22:00～24:00之間辦理入住，也會有許多飯店要求旅客如果來不及在最晚Check In時間內前來必須事先通知，還需要自行多注意，不然到時候人到了現場結果不得其門而入損失的可是自己呀。

日本住宿常見問題⑤最晚幾點前要退房？超過時間退房會怎樣？

大部分日本飯店的退房時間會是10:00、11:00居多，通常超過10分鐘以內飯店人員都會通融、得過且過，但如果超過30分鐘以上的話很可能會被多收延遲退房費用，一般會是住宿費用的30%～50%不等，所以還是建議大家乖乖照著飯店規定走才能避免不必要的開銷支出。

日本住宿常見問題⑥入住前／退房後可以寄行李嗎？

自助旅人最煩惱的行李問題有許多人都會選擇交給投宿的飯店，因為日本飯店通常在入住前及退房後都能為住宿旅客提供行李寄存服務，不過要注意這僅限於「當日」！假設是週五入住週日退房，那麼在週五入住前及週日退房後的「當日」是能夠為旅客寄存行李的，但想要將行李寄存過夜的話一定要先詢問並知會飯店人員，以避免誤會或者是糾紛發生。

遊日住宿常見問題：住宿設施周邊資訊篇

日本住宿常見問題⑦距離最近的車站該怎麼走？要走多久？

有些旅客是搭乘機場直達的巴士抵達飯店，所以會不曉得距離投訴設施最近的車站的詳細位置，這時候前去問飯店前台都能獲得相當詳細的資訊情報。另外飯店的網站中通常都會有一個名為「アクセス」的頁面，裡頭會記載大眾運輸工具、自行開車前往該飯店的交通方式，在出發之前可以先多加利用。

日本住宿常見問題⑧附近有超商／超市嗎？

台灣人來日本的樂趣之一就是去逛便利超商及超市看看有什麼新鮮貨，而且在結束一天行程之後也會想要買些宵夜回飯店吃，所以自然是相當關心住宿設施周邊的生活機能啦。除了事先利用google地圖來查詢之外，在前往飯店時也可以多注意街道上的商家，如果真的沒看到的話直接前去詢問熟悉當地環境的飯店前台人員當然也是OK的呦。

日本住宿常見問題⑨有推薦的餐廳或者是美食嗎？

台灣人出國還有一個重點就是吃美食！據受訪飯店人員表示，大多數的台灣旅客都會事先做好功課才前來，不過有一些是住宿前幾日才預約的臨時出遊就可能會沒時間先查好口袋名單，若是碰到這種問題飯店人員大多會列出與飯店有合作關係的餐廳、觀光客間頗為知名的人氣美食商家等等，幸運的話說不定還能打探到只有當地人才知道的祕密美食！不過美食這事是很主觀的，如果前去飯店推薦的餐廳但並不符合自己口味的話也不要因此怨懟飯店喲。

日本住宿常見問題⑩距離某景點會很遠嗎？要怎麼去？

雖然台灣人都會事先調查好想去的景點，但不可否認的是有許多人只是單純查了想去的地方而沒有確認過交通方式，所以飯店人員也滿常遇到詢問景點資訊相關的問題，若是像晴空塔、淺草雷門之類的必訪景點的話那或許飯店人員能夠順利為您解惑，但若是相較冷門的私房景點的話那可能飯店人員也不曉得，所以建議還是在出發前先自行查詢會比較好。

遊日住宿常見問題：其它各種疑難雜症篇

日本住宿常見問題⑪可以幫忙加熱食物嗎？有餐具嗎？

上面有提到台灣人喜歡到超商或超市買宵夜回飯店吃，不過還滿多人會忘記買完之後直接在店裡加熱或是索取餐具，這時候就只能向飯店前台求助了。值得慶幸的是飯店前台大多會備有餐具，不過加熱的話就不一定了，因為不是所有日本飯店都會有微波爐能讓旅客使用或是代為加熱，所以建議大家如果買需要使用微波爐加熱的食物記得在店裡加熱好再帶回飯店。

日本住宿常見問題⑫有充電器嗎？

幾乎所有從在飯店前台從夜的人都一定碰過住宿客人詢問充電器的情況，以日本飯店來說前台可能會有手機充電線可供借用，但是型號和數量就不太一定了。

因為日本人使用I phone手機比較多，所以其它廠牌的手機充電線很可能會沒有，如果真的忘記帶、飯店前台也沒有的話，日本超商或是百元商店也會販售各型號的手機充電線。另外還要補充的有非常多住宿旅客會將手機充電線直接忘在房裡沒帶走，大家退房時也記得多注意不要忘了帶走自己的充電線哦。

日本住宿常見問題⑬房間太小了…可以換到大一點的房間嗎？

許多台灣人入住日本商務旅館都會非常訝異房間很小，甚至連要把行李廂攤平都無法，因此也會有人到飯店前台要求換房，不過很可惜的是日本商務飯店幾乎每一間的大小都差不多，想要換到大一點的房間是不太可能的，即使加價換房所得到的房間很可能也不是如期望中大，所以建議選擇投宿商務旅店的話在入住前就要先有心理準備。

在日本住宿遇到問題或有需求時，記得主動找工作人員吧！

除了上述問題，台灣人如果發現飯店櫃檯人員也同為台灣人還會很愛寒暄問暖一番（笑）。無論是可以事先預防還是臨時發生的問題，到日本玩的時候若是能盡量避免意外或是問題發生，對於飯店人員來說也是幫了大忙的，大家在赴日之前不妨多做點功課，或是注意一下出遊前及期間會不會碰到這些台灣人常有的疑難雜症吧！

