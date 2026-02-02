宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
13個台灣人遊日住宿最常有的問題！日本飯店人員現身說法＆解答
大家來到日本觀光最重要的首先就是搞定機加酒問題，不過很多事情都是到了當地才會臨時需要求救，這時在語言不通的情況下想要獲得解答更是宛如隔層紗。這次小編訪問了幾位在日本飯店前台從業的朋友，台灣旅客常會遇到的疑難雜症及問題，包含飯店服務、景點及交通資訊等等，在出發之前不如就先來做一下心理建設或是準備，以免到了現場遇到問題有苦說不出呀！
※本文純屬受訪者個人意見，不代表日本全體住宿業
遊日住宿常見問題：入住、服務篇
日本住宿常見問題①飯店可以代收包裹嗎？
許多台灣人在到日本旅遊前喜歡先在網路上買東西，收貨地址會填飯店地址請飯店櫃台代收，一般若有事先以電子郵件或是電話知會飯店的話都是Ok的，但這裡要建議包裹的收件人最好和預約住宿時的姓名相同以方便櫃台確認，並且不要東西買太多或是太大的東西，不然包裹體積太大也會給飯店造成困擾，包裹數量也是不要超過1件為佳，畢竟飯店不是社區大樓管理室，沒有義務騰出空間幫忙代收、保管住宿客人的包裹哦。
日本住宿常見問題②房間可以多睡一人或是加床嗎？
日本住宿設施人頭計算非常嚴格，一般預訂房間時就能知道房間規定的住宿人數限制，需要按照飯店規定走。值得一提的是台灣旅客喜歡投宿的日本商務飯店通常都只有單人或雙人房，而房間空間通常都是無法再多塞一張床下去，所以想要三人同睡一間那就需要去找提供三人～四人房或附註可加床（エキストラベッド）房型的飯店。
日本住宿常見問題③嬰兒或孩童該如何計費？
一般日本飯店預約系統會將大人和孩童人數分開計算，如果在房間人數規定中看見「添い寝無料」字樣的話，那表示嬰幼孩童是可以免費入住不算在人頭內的。不過因為嬰幼兒究竟算不算在人頭內並沒有一個明文標準，所以也是需要遵照各飯店各自規定，真的有疑慮的話可以事先詢問。
日本住宿常見問題④最晚幾點要Check In？來不及怎麼辦？
日本飯店的Check In開始時間通常會是14:00～16:00之間，在那之前即使人到飯店也是還沒有辦法讓旅客進房的，但是可以先在櫃台寄放行李，結束行程後再回來辦理Check In手續。
另外要注意如果飯店前台並非24小時有人駐點，那麼通常最晚必須在22:00～24:00之間辦理入住，也會有許多飯店要求旅客如果來不及在最晚Check In時間內前來必須事先通知，還需要自行多注意，不然到時候人到了現場結果不得其門而入損失的可是自己呀。
日本住宿常見問題⑤最晚幾點前要退房？超過時間退房會怎樣？
大部分日本飯店的退房時間會是10:00、11:00居多，通常超過10分鐘以內飯店人員都會通融、得過且過，但如果超過30分鐘以上的話很可能會被多收延遲退房費用，一般會是住宿費用的30%～50%不等，所以還是建議大家乖乖照著飯店規定走才能避免不必要的開銷支出。
日本住宿常見問題⑥入住前／退房後可以寄行李嗎？
自助旅人最煩惱的行李問題有許多人都會選擇交給投宿的飯店，因為日本飯店通常在入住前及退房後都能為住宿旅客提供行李寄存服務，不過要注意這僅限於「當日」！假設是週五入住週日退房，那麼在週五入住前及週日退房後的「當日」是能夠為旅客寄存行李的，但想要將行李寄存過夜的話一定要先詢問並知會飯店人員，以避免誤會或者是糾紛發生。
遊日住宿常見問題：住宿設施周邊資訊篇
日本住宿常見問題⑦距離最近的車站該怎麼走？要走多久？
有些旅客是搭乘機場直達的巴士抵達飯店，所以會不曉得距離投訴設施最近的車站的詳細位置，這時候前去問飯店前台都能獲得相當詳細的資訊情報。另外飯店的網站中通常都會有一個名為「アクセス」的頁面，裡頭會記載大眾運輸工具、自行開車前往該飯店的交通方式，在出發之前可以先多加利用。
日本住宿常見問題⑧附近有超商／超市嗎？
台灣人來日本的樂趣之一就是去逛便利超商及超市看看有什麼新鮮貨，而且在結束一天行程之後也會想要買些宵夜回飯店吃，所以自然是相當關心住宿設施周邊的生活機能啦。除了事先利用google地圖來查詢之外，在前往飯店時也可以多注意街道上的商家，如果真的沒看到的話直接前去詢問熟悉當地環境的飯店前台人員當然也是OK的呦。
日本住宿常見問題⑨有推薦的餐廳或者是美食嗎？
台灣人出國還有一個重點就是吃美食！據受訪飯店人員表示，大多數的台灣旅客都會事先做好功課才前來，不過有一些是住宿前幾日才預約的臨時出遊就可能會沒時間先查好口袋名單，若是碰到這種問題飯店人員大多會列出與飯店有合作關係的餐廳、觀光客間頗為知名的人氣美食商家等等，幸運的話說不定還能打探到只有當地人才知道的祕密美食！不過美食這事是很主觀的，如果前去飯店推薦的餐廳但並不符合自己口味的話也不要因此怨懟飯店喲。
日本住宿常見問題⑩距離某景點會很遠嗎？要怎麼去？
雖然台灣人都會事先調查好想去的景點，但不可否認的是有許多人只是單純查了想去的地方而沒有確認過交通方式，所以飯店人員也滿常遇到詢問景點資訊相關的問題，若是像晴空塔、淺草雷門之類的必訪景點的話那或許飯店人員能夠順利為您解惑，但若是相較冷門的私房景點的話那可能飯店人員也不曉得，所以建議還是在出發前先自行查詢會比較好。
遊日住宿常見問題：其它各種疑難雜症篇
日本住宿常見問題⑪可以幫忙加熱食物嗎？有餐具嗎？
上面有提到台灣人喜歡到超商或超市買宵夜回飯店吃，不過還滿多人會忘記買完之後直接在店裡加熱或是索取餐具，這時候就只能向飯店前台求助了。值得慶幸的是飯店前台大多會備有餐具，不過加熱的話就不一定了，因為不是所有日本飯店都會有微波爐能讓旅客使用或是代為加熱，所以建議大家如果買需要使用微波爐加熱的食物記得在店裡加熱好再帶回飯店。
日本住宿常見問題⑫有充電器嗎？
幾乎所有從在飯店前台從夜的人都一定碰過住宿客人詢問充電器的情況，以日本飯店來說前台可能會有手機充電線可供借用，但是型號和數量就不太一定了。
因為日本人使用I phone手機比較多，所以其它廠牌的手機充電線很可能會沒有，如果真的忘記帶、飯店前台也沒有的話，日本超商或是百元商店也會販售各型號的手機充電線。另外還要補充的有非常多住宿旅客會將手機充電線直接忘在房裡沒帶走，大家退房時也記得多注意不要忘了帶走自己的充電線哦。
日本住宿常見問題⑬房間太小了…可以換到大一點的房間嗎？
許多台灣人入住日本商務旅館都會非常訝異房間很小，甚至連要把行李廂攤平都無法，因此也會有人到飯店前台要求換房，不過很可惜的是日本商務飯店幾乎每一間的大小都差不多，想要換到大一點的房間是不太可能的，即使加價換房所得到的房間很可能也不是如期望中大，所以建議選擇投宿商務旅店的話在入住前就要先有心理準備。
在日本住宿遇到問題或有需求時，記得主動找工作人員吧！
除了上述問題，台灣人如果發現飯店櫃檯人員也同為台灣人還會很愛寒暄問暖一番（笑）。無論是可以事先預防還是臨時發生的問題，到日本玩的時候若是能盡量避免意外或是問題發生，對於飯店人員來說也是幫了大忙的，大家在赴日之前不妨多做點功課，或是注意一下出遊前及期間會不會碰到這些台灣人常有的疑難雜症吧！
▼你還會有興趣
其他人也在看
屯門凌晨連環兩宗縱火案 焚毁多輛私家車及單車 警方拘捕2名非華裔男子｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】周五（30日）清晨屯門連續發生兩宗縱火案，早上5時許，和田邨對開有數輛單車、一輛電單車起火焚毁；約一小時後，即早上六時許，於 200 米外的塘亨路寶塘下村一個露天停車場有 7 輛車起火。警方今（31 日）交代案情指，消防到場救火後，認為起火原因有可疑，現場亦發現有閉路電視被破壞。
搞笑女神回歸！《臥底洪小姐》朴信惠挑戰喜劇極限，私下全靠「減法保養」養出發光肌
水分與補給的「黃金公式」朴信惠非常看重體內的基礎代謝與水潤感。她堅持每天喝超過 2,000cc 的溫水，利用水分讓肌膚由內而外飽滿有光澤。此外，她也掌握了睡前的黃金保養期，固定補充膠原蛋白與維他命 C，這不僅能修復整天拍攝的疲累感，更是她維持透亮膚色的秘密武器。極簡...
《大行》中金料內房股去年業績續承壓 潤地(01109.HK)中海外(00688.HK)建發國際(01908.HK)利潤規模尚屬可觀
中金研究報告指，內地房地產行業中，預計覆蓋公司2025年盈利較2024年繼續明顯下行，其中華潤置地(01109.HK)、中國海外發展(00688.HK)、建發國際(01908.HK)的2025年盈利或錄得15%至20%左右的按年跌幅，但利潤規模尚屬可觀；綠城中國(03900.HK)、越秀地產(00123.HK)、中國海外宏洋(00081.HK)、保利置業(00119.HK)、新城控股(601155.SH)等或可錄得正向利潤，但幅度微薄；龍湖(00960.HK)、城建發展(600266.SH)等或錄得小幅虧損；濱江(002244.SZ)和中國金茂(00817.HK)核心利潤或穩中有增。 經營端，中金指2025年結果亦略低於預期，2026年或暫時保持審慎取態。統計覆蓋標的2025年實際銷售額平均按年下降20%，拿地強度37%，略低於此前市場預期。進入2026年，認為房企或暫時維持相對審慎的經營取態，後續視市場趨勢動態調整。 中金集中調整覆蓋標的2025至2026年盈利。維持「覆蓋」標的評級，目標價維持不變。對今年地產板塊維持積極取態。在負面盈利預期充分計入以後，前方中金所識別的潛在風險可能
巴士安全帶｜守法變「坐監」？返工男佩戴安全帶被困 45 分鐘驚恐頭暈送院！解析密閉空間生理反應
巴士安全帶｜守法變「坐監」？返工男佩戴安全帶被困 45 分鐘驚恐頭暈送院！解析密閉空間生理反應。本港巴士強制佩戴安全帶新例實施不足一週，隨即爆發一宗意想不到的「受困驚魂」。早前（29 日）一名男乘客在乘坐城巴上班途中，因遵守法例扣上安全帶，卻在準備下車時發現安全帶鎖扣離奇失靈，最終被「反鎖」在座位上長達 45 分鐘。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：東張西望
跑步也能變成旅行！日本5大特色馬拉松，富士山下、櫻花雨⋯邊跑邊收集風景！
石垣島馬拉松｜日本最南端的馳騁時刻想要擺脫在冬季跑步的寒冷，熱愛跑步的旅人不妨將目光投向日本國土的最南端的「沖繩」「石垣島」。這裡的馬拉松不僅是一場體育賽事，更是一場在海島中進行的身心靈療癒跑步之旅。石垣島馬拉松賽道沿著海岸線延伸，可一邊奔跑一邊欣賞海景...
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
農曆新年將至，同時迎來2026年第一個節氣「立春」！「立春」由2026年2月4日起至2月18日的半個月時間，正是一眾犯太歲者攝太歲的好時機。犯太歲人士可以按吉日前往廟宇拜神攝太歲，務求馬年順順利利。Yahoo Travel為大家整合2026年丙午馬年犯太歲生肖、需要佩戴的飾物、攝太歲最佳吉時及注意事項，並列出本地6間廟宇開放安排。
陳茂波：對今年本港經濟審慎樂觀
新一份《財政預算案》2月25日發表，財政司司長陳茂波表示，由於金融市場造好，令股票印花稅的收入增加，不過同一時間來自物業的印花稅亦減少，他說政府的經營賬目有盈餘，綜合來說，財政上的確提早恢復平衡，但他指出，由於要加快北部都會區及基建發展，當局需要兼顧現金流，以應對長遠發展需要，當中要有緩衝，加上地緣政治不確定因素，政府要有一定儲備，以「頂住」一些外來的攻擊。
【壽司郎】2月逢星期一 指定外賣自取盛合買二送一
凡於2月嘅所有星期一，即2月2、9、16及23日到壽司郎，購買指定壽司郎外賣自取盛合（一人前）任選2盒，即送1盒【C・超值三文魚盛合（一人前）】！
特朗普不打伊朗了？坦言美伊正在談判、打擊行動保密、伊朗發聲
美國媒體近日指出，美國總統特朗普可能最早於週日（1 日）授權美軍對伊朗採取軍事行動。不過，特朗普於週六（31 日）親口證實，美方目前正與伊朗進行談判，但強調並未將動用武力的選項排除在外。而伊朗總統則表示，戰爭既不符合伊朗利益也不符合美國利益。
陳茂波:公共財政狀況確實改善
新一份《財政預算案》本月25日發表。財政司司長陳茂波表在網誌指出,公共財政狀況確實改善中,仍須審慎管理公共資源的使用,讓公共開支增速不高於收入增長。陳茂波指出,經營賬目方面,受惠於去年金融市場表現暢旺、港股日均成交額按年增加近倍至約2500億港元,股票印花稅收入較原來預算高;加上持續推進的財政整合工作,管控了開支增幅,政府經營賬目將於本財政年度恢復盈餘,較原來估算提早一年。至於非經營賬目,由於持續加大對基建和北部都會區的投入,仍須發債支持。陳茂波認為,仍須審慎管理公共資源的使用,讓公共開支增速不高於收入增長。他提到,《預算案》諮詢期間,不同界別等提出訴求,希望加強照顧其需要;同時面對人工智能等科技變革的巨大機遇等,市場期望政府加大投資力度、加快開拓更多高增值新產業,創造更多優質就業機會,讓經濟可加速發展,更好惠及不同階層市民。他相信,當前社會普遍期望加快拼經濟、謀發展,照顧好社會不同需要。陳茂波提到,本星期公布的12月零售業銷貨額將繼續增長,增速較前一個月稍為加快;海外企業對投資香港信心亦正在加強。面對外圍市場必然的波動及難以預料的波幅,需要維持金融體系的強大緩衝,亦必須預留充份財政資
日航推「零過夜」遊印度 點樣做得到！？
廉航推凌晨航班後，港人周末「快閃」遊日本是平常事。想不到日航推出成田去印度德里航線，順勢提供「零過夜」遊印度之旅，究竟點樣可以在25小時內玩一轉印度？
深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會
2026年情人節將至，想避開商場人潮，又想有氣氛、有景觀、有記憶點，不妨把約會場地轉到深圳。深圳近年湧現不少高質感餐飲空間，由臨海日落餐廳、峇里島風懸崖咖啡廳，到南法復古莊園與洞穴風格藝術餐廳，重點是價錢比香港平一大截，以下精選多間深圳情人節餐廳推介，讓你與另一半共度難忘節日。
羅淑佩：今年訪港旅客量或突破5,000萬 對農曆新年旅遊市道樂觀
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，對農曆新年期間本港旅遊市道感到樂觀，預計全年訪港旅客數字可突破5,000萬人次。
卡塔爾航空於Fortnite推出首個虛擬目的地「QVerse Island」
卡塔爾航空公司於全球最受歡迎的遊戲平台之一 Fortnite 中,首度推出全新虛擬目的地「QVerse Island」。此沉浸式體驗以卡塔爾首都多哈為藍本重新構築,為旅客提供探索城市風貌的全新沉浸式體驗,同時深度融入航空公司的品牌互動旅程。遊戲場景始於哈馬德國際機場,玩家可與卡塔爾航空的虛擬機艙服務員 Sama 互動,並探索包括 「The ORCHARD」在內的多個特色區域。登島後,玩家將在 Sama 的引導下,穿梭於多哈地標及經典景點之間,完成一系列充滿趣味的任務挑戰。島上更隱藏多處神秘角落,玩家有機會發掘「黃金機票」,贏取航空旅遊獎賞及免費機票。 (BC)#卡塔爾航空
九天新春黃金周料帶旺旅遊 羅淑佩：全年訪港旅客有望破5千萬
農曆新年將至，香港正全力準備迎接新春旺季。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，農曆新年與聖誕節相隔較遠，令旅客更有意欲訪港；加上內地農曆新年黃金周假期較長，本港又有多項節目，相信可吸引大量內地旅客訪港，並預計全年訪港旅客人次有望突破5千萬。保安局長鄧炳強亦預期農曆新年黃金周期間，出入境人數會有增長，惟暫未有意延長通關時間。羅淑佩表示，自政府宣布落實舉辦農曆新年煙花匯演後，酒店業即時反映訂單有上升，不少遊客希望留港觀賞煙花。至於生態旅遊及山徑方面，漁護署亦已安排人員停止新春休假，加派人手駐守景點，加強清潔及管理；當局亦會主動發布人流資訊，並加強宣傳教育，確保遊客有良好體驗。
當局對農曆新年旅遊市道感樂觀 加派人手駐守生態旅遊景點
【on.cc東網專訊】踏入2月，即將迎來農曆新年。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(2月1日)在電視節目上表示，對農曆新年旅遊市道感到樂觀，認為今年的農曆新年假期，與聖誕節假期相隔較長，加上舉辦煙花匯演及是次內地農曆新年假期比較長，提高外地旅客旅遊意欲。針對山徑等
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年