Alo Yoga官網全網7折
日本便利商店美味的「熱輕食」最不受歡迎的No.1竟然是這個？
與世界各國相比，日本的便利商店無論是店內所販售的商品、還是所提供的服務，品質之高都很受到肯定。除了可以買到生活用品或食品以外，現在還設有ATM、並提供領取宅配商品等，各種便利服務基本上都是24小時全年無休，對忙碌現代人而言可說是救世主般的存在。
而在日本便利商店的收銀機台旁，還有販售許多吸引人目光的美食，從可樂餅、熱狗等熱輕食，到甜甜圈等甜點類型，種類選擇琳瑯滿目。而即使是同樣的菜色，不同的便利商店公司還會推出獨自開發的新商品，讓人總是忍不住想要每家都吃吃看、比比看。
那麼這些對日本人來說已經十分熟悉，又不可或缺的熱輕食，在外國人心中又有甚麼樣的想法呢？這次我們以住在日本的外國朋友為對象，請他們協助針對「便利商店中最喜歡跟討厭的熱輕食」來進行問卷調查，究竟會有哪些令人意想不到的回答呢？
最受歡迎的便利商店熱輕食No.1是「雞肉類」！
「我最喜歡7-11的『Uma辛辣口味炸雞』 （うま辛チキン）了。日本便利商店中所販售的雞肉類熱食，每個都好香嫩多汁，比美國賣的好吃10倍以上！特別是若能剛好買到剛炸起來的炸雞，真的會覺得很幸運呢！」（美國／男性／30幾歲）
「炸雞類的熱輕食真的非常好吃！雖然在韓國也吃得到，但果然還是日本的比較多汁美味。」（韓國／男性／20幾歲）
率先脫穎而出的就是雞肉類美食！炸雞塊、炸雞等各種雞肉類的餐點，基本上整體來說都非常有人氣，說它是熱食區中不敗的經典美食也不為過。也有人表示：「能這樣輕輕鬆鬆就吃到好吃的雞肉類熱食，真的很令人開心呢！」。根據不同地區或時期，便利商店也經常會推出限定商品，種類選擇多元，讓人怎麼吃也吃不膩。而這些多變的口味菜單，也只有在日本才能品嘗到，對外國朋友來說或許會覺得很稀奇喔！
榮登人氣第二名的則是肉類輕食「法蘭克香腸」！
「在超市裡賣的香腸都小小的，但在便利商店卻能買到大支法蘭克香腸，我個人非常喜歡！」（香港／男性／20幾歲）
獲得人氣No.2的就是法蘭克香腸。果然對外國人來說，肉類熱食還是最受歡迎呢！順道一提，香腸（ソーセージ／Sausage）是將肉攪拌成泥狀後，灌入腸衣製作的食品總稱，而維也納香腸（ウインナー／Vienna sausage）、法蘭克香腸（フランクフルト／Frankfurt sausage）都是其中的一種，只是根據粗細度等不同，名稱也會有所改變。在便利商店中熱食區所販售的法蘭克香腸，由於份量十足，絕對是肚子餓、想要解解饞時的最佳選擇。
寒冷冬天裡必吃的「中華肉包」也很有人氣！
「來日本之後才知道有這麼美味的東西！中華肉包真心想推薦給各國外國人嚐試！」（中國／男性／20幾歲）
「我很常吃，特別是披薩口味肉包最好吃，我最喜歡了！從包子中流出來的起司實在是太誘人啦！」（蒙古／女性／20幾歲）
沒想到日本的中華肉包，能如此受到中華料理大本營「中國」朋友們的好評。他們似乎對於包子的美味程度也感到非常驚訝，甚至表示：「我在中國也沒吃過外皮如此蓬鬆軟綿的包子。大家想著是被騙也好，有機會請一定要吃吃看！」。
順道一提，雖然不是熱食，但也有外國朋友這麼說：「我到便利商店一定會買的就是『起司蒸蛋糕』（チーズ蒸しパン／Cheese Mushi Pan），口感蓬鬆柔軟，真的非常美味！！」(台灣／20幾歲／男性)。那種鬆軟輕盈的口感，似乎在亞洲國家中也相當具有人氣呢。
外國人最不喜歡的熱輕食No.1竟然是「關東煮」
「說真的，我覺得關東煮的價格有點貴，加上自己在家也能作，所以我不會特地到便利商店購買。」（印尼／男性／20幾歲）
「關東煮這種燉煮類的料理，我本來就不是很喜歡吃。」（美國／女性／20幾歲）
「雖然關東煮是很健康的料理，但我覺得吃起來並不是那麼好吃，所以我很少買。」（美國／男性／30幾歲）
對日本人而言，關東煮（おでん，Oden）可說是冬天必吃的熱食餐點。「寒冬裡的關東煮最療癒了」、「工作結束後買回去當消夜吃剛剛好」等等，深受日本人喜愛的關東煮，外國朋友們的接受度似乎不是那麼高。用高湯長時間熬煮入味的蔬菜等食材，或許對外國人而言其實吃不太出來味道差異，這結果還真是令人感到震驚呢！
不過，比起味道不符合口味外，關東煮不受歡迎的主要原因還有一個，就是「明明都是同一個火鍋中的食材，卻要一個一個分開購買，結果不知不覺就花了好多錢」。的確，這個也想吃，那個也想買，結果買下來，其實跟一頓正餐所需的費用也差不多，以CP值來說確實不算高。尤其是在訴求簡單、實惠的便利商店，價格也是客人們在購物時很重要的考量關鍵之一！另外，還有一些饕客也表示：「想吃關東煮的話，就要去專門店享用才道地。」
今後也會持續進化的便利商熱食區美食，絕對能大大吸引你的目光與味蕾！
透過這次的問卷調查，我們可以發現看似人氣的炸薯條、可樂餅或美式熱狗等，或是雞肉以外的炸物，甜甜圈或霜淇淋等甜食類全部都沒有上榜。其中又以甜食類的商品認知度最低。另外，出乎意料不受好評的則是關東煮，或許它還是比較受到原本就有鍋物料理文化的日本人青睞吧！
不過，便利商店中大多數的輕食，都並非僅是做好以後放在保溫箱中販賣，而是會在現場現炸或現蒸，這一點則非常受到大家的好評。另外，「便利商店真的很方便！甚麼都有賣，每次去都覺得非常有趣！」、「我幾乎每天都會去！」等等，不分國籍，幾乎所有外國朋友都有一樣的感想喔！
近年來熱食區的商品種類越來越進化，其中也有不少吸睛的產品。比起過去只是想買來當作解饞小點心享用，現在甚至可以用它來取代晚餐主菜，或是做為下酒小菜也很適合。另外還有味道不輸給專業咖啡廳的道地咖啡，與奶昔等飲品，看來餐點種類還會再陸續擴充呢！「沒想到便利商店竟然會賣這個！」，日本的便利商店，接下來究竟還會推出哪些令世界各國驚訝的美味熱輕食呢？就讓我們一起拭目以待吧！
Written by:Miyuki Yajima
感謝問卷調查協力
▼你還會有興趣
其他人也在看
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物！附12款高分安全餅乾名單 麥維他消化餅、嘉頓威化餅都上榜
消委會餅乾大檢閱！餅乾方便又美味，是不少人喜愛的零食。但這次消委會測試市面上60款餅乾，發現全部樣本均檢出不同程度的污染物或基因致癌物！當中為港人喜愛的其中一款無印良品夾心餅乾更檢出的丙烯酰胺含量超出歐盟的基準水平，有機會會引致生殖及發育問題外，報告更指出丙烯酰胺屬基因致癌物！Yahoo Food ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 22 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 49 分鐘前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 3 小時前
台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼
近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。Yahoo Food ・ 6 小時前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
英超話題 ｜愛華頓內訌領紅 隊友打交有單更經典
計埋今次，這是英超史上第3次自己球員衝突，而被球證趕出場。但講到經典，拖肥糖今次只係濕濕碎。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
56歲唐文龍擁健碩身形 網民錯焦點被指撞樣羅莽 髮線後移歲月催人老
唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假 醫生問為何說謊 被告：社運不想上前線
一名已被停職的32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他否認一項欺詐罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。曾發出病假紙的外科醫生供稱，2022年方得悉被告是警員後有問「點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。 被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10am730 ・ 22 小時前
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
劍擊｜蔡俊彥榮膺年終世一 港隊歷來第三人
應屆世界冠軍兼「世一」的香港花劍運動員蔡俊彥，獲國際劍擊總會FIE頒發「年終世一」大獎，是繼兩度獲獎的退役劍后江旻憓，以及去年得獎的張家朗之後，港隊歷來第3位劍手贏得年終世一殊榮。am730 ・ 20 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 6 小時前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 19 小時前