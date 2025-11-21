焦點

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排

魔鬼藏在細節裡！日本女生「零死角」保養術：從指緣、美頸到全身香氣，7款細節控必備好物

廖怡婷
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

為什麼日本女生總有一種從頭到腳都完美無瑕的精緻感？其實真正的美麗往往不只在臉蛋，更在於那些容易被忽略的細節——指尖的柔嫩、頸部的線條、身體的觸感，甚至是經過身邊時那一抹若有似無的香氣。這些「微小」的地方，才是決定一個人質感的關鍵。今天，就讓我們深入日本女生的保養哲學，盤點7款針對身體細節、能提升整體氛圍的保養神物，讓妳從指尖到髮梢，都散發令人心動的精緻魅力。

沐浴即保養：THREE 香氛甦活系列

對日本女生而言，洗澡不只是清潔，更是身心重整的儀式。THREE秉持「肌膚與心靈一體」的理念，將每日沐浴昇華為療癒時光，尤其洗澡完絕對會擦上身體乳來保持身體皮膚的細緻與柔嫩感。

廣告

香氛甦活沐浴乳：以植物性潔淨成分為基底，添加5種天然AHA果酸，溫和代謝老廢角質，改善身體肌膚的暗沉粗糙。清新的草本柑橘香氣，更能消除異味困擾，洗後肌膚透亮細緻。

THREE 香氛甦活沐浴乳 280mL／1,100元（圖／品牌提供）
THREE 香氛甦活沐浴乳 280mL／1,100元（圖／品牌提供）

香氛甦活精油身體乳 01 花境：結合乳霜的豐盈與精油的滋養，塗抹間轉化為細緻油膜，深層滋潤。添加植物性視黃醇「巴克醇」，賦予肌膚彈性光澤。迷迭香與天竺葵的草本花香，讓保養後的肌膚與心靈同步深呼吸。

THREE 香氛甦活精油身體乳 01 花境 100mL／1,500元（圖／品牌提供）
THREE 香氛甦活精油身體乳 01 花境 100mL／1,500元（圖／品牌提供）

指尖的溫柔：蕾莉歐 & 歐舒丹

雙手是女人的第二張臉，指緣或者手心的乾燥脫皮絕對是大扣分！日本女生非常注重手部呵護，每天一定都會擦護手霜好幾次，指緣油則是更加乘保養效果。

蕾莉歐 經典護手霜禮盒：來自義大利的國民品牌，以藝術插畫包裝增添儀式感。禮盒內含玫瑰、檸檬與手部修護霜，輕盈質地搭配宜人香氣，是年末交換禮物或犒賞自己的首選。

蕾莉歐 經典護手霜禮盒／699元（圖／品牌提供）
蕾莉歐 經典護手霜禮盒／699元（圖／品牌提供）

歐舒丹 晨曦花梨指緣油 (限量)：以普羅旺斯晨曦為靈感，揉合牡丹、茶花與清甜梨香。蘊含30%乳油木果油等多重植物油，能密集修護乾燥指緣與脆弱甲面，讓指尖散發柔嫩細緻的香氣。

歐舒丹 晨曦花梨指緣油 (限量) 7.5ml／700元（圖／品牌提供）
歐舒丹 晨曦花梨指緣油 (限量) 7.5ml／700元（圖／品牌提供）

隨身防護與潤澤：Carmex小蜜媞 & 簡單JAN DAN

真正的精緻，是隨時隨地都能保持完美狀態。日本女生的皮膚通常完美無瑕，源自於他們超級注重防曬，夏天甚至戴帽子、袖套、防曬頸巾都是必備物品，所以防曬霜以及防曬護唇膏都是日本女生化妝包必備。

Carmex 小蜜媞 mini 草莓唇唇圈：將護唇膏變身可愛的包包掛飾！隨手一轉即可塗抹，不用翻找化妝包。添加SPF15防曬係數與維生素E，隨時對抗唇部老化與紫外線，散發甜美草莓香 (全台 7-ELEVEN 獨家上市)。

Carmex 小蜜媞「mini 草莓唇唇圈」掛飾鑰匙圈／130 元（圖／品牌提供）
Carmex 小蜜媞「mini 草莓唇唇圈」掛飾鑰匙圈／130 元（圖／品牌提供）

簡單 輕透水感/亮顏潤色防曬：秉持「防曬即保養」，簡單JAN DAN推出兩款全護型防曬。融合物理與化學優勢，添加維他命B5修護成分，穩定肌膚屏障。無論四季變換，都能為肌膚提供高效且舒適的隱形防護罩。

簡單 輕透水感防曬乳 SPF50 PA++++／1,280元（圖／品牌提供）
簡單 輕透水感防曬乳 SPF50 PA++++／1,280元（圖／品牌提供）
簡單 亮顏潤色防曬霜 SPF50 PA++++／1,280元（圖／品牌提供）
簡單 亮顏潤色防曬霜 SPF50 PA++++／1,280元（圖／品牌提供）


