BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
魔鬼藏在細節裡！日本女生「零死角」保養術：從指緣、美頸到全身香氣，7款細節控必備好物
為什麼日本女生總有一種從頭到腳都完美無瑕的精緻感？其實真正的美麗往往不只在臉蛋，更在於那些容易被忽略的細節——指尖的柔嫩、頸部的線條、身體的觸感，甚至是經過身邊時那一抹若有似無的香氣。這些「微小」的地方，才是決定一個人質感的關鍵。今天，就讓我們深入日本女生的保養哲學，盤點7款針對身體細節、能提升整體氛圍的保養神物，讓妳從指尖到髮梢，都散發令人心動的精緻魅力。
沐浴即保養：THREE 香氛甦活系列
對日本女生而言，洗澡不只是清潔，更是身心重整的儀式。THREE秉持「肌膚與心靈一體」的理念，將每日沐浴昇華為療癒時光，尤其洗澡完絕對會擦上身體乳來保持身體皮膚的細緻與柔嫩感。
香氛甦活沐浴乳：以植物性潔淨成分為基底，添加5種天然AHA果酸，溫和代謝老廢角質，改善身體肌膚的暗沉粗糙。清新的草本柑橘香氣，更能消除異味困擾，洗後肌膚透亮細緻。
香氛甦活精油身體乳 01 花境：結合乳霜的豐盈與精油的滋養，塗抹間轉化為細緻油膜，深層滋潤。添加植物性視黃醇「巴克醇」，賦予肌膚彈性光澤。迷迭香與天竺葵的草本花香，讓保養後的肌膚與心靈同步深呼吸。
指尖的溫柔：蕾莉歐 & 歐舒丹
雙手是女人的第二張臉，指緣或者手心的乾燥脫皮絕對是大扣分！日本女生非常注重手部呵護，每天一定都會擦護手霜好幾次，指緣油則是更加乘保養效果。
蕾莉歐 經典護手霜禮盒：來自義大利的國民品牌，以藝術插畫包裝增添儀式感。禮盒內含玫瑰、檸檬與手部修護霜，輕盈質地搭配宜人香氣，是年末交換禮物或犒賞自己的首選。
歐舒丹 晨曦花梨指緣油 (限量)：以普羅旺斯晨曦為靈感，揉合牡丹、茶花與清甜梨香。蘊含30%乳油木果油等多重植物油，能密集修護乾燥指緣與脆弱甲面，讓指尖散發柔嫩細緻的香氣。
隨身防護與潤澤：Carmex小蜜媞 & 簡單JAN DAN
真正的精緻，是隨時隨地都能保持完美狀態。日本女生的皮膚通常完美無瑕，源自於他們超級注重防曬，夏天甚至戴帽子、袖套、防曬頸巾都是必備物品，所以防曬霜以及防曬護唇膏都是日本女生化妝包必備。
Carmex 小蜜媞 mini 草莓唇唇圈：將護唇膏變身可愛的包包掛飾！隨手一轉即可塗抹，不用翻找化妝包。添加SPF15防曬係數與維生素E，隨時對抗唇部老化與紫外線，散發甜美草莓香 (全台 7-ELEVEN 獨家上市)。
簡單 輕透水感/亮顏潤色防曬：秉持「防曬即保養」，簡單JAN DAN推出兩款全護型防曬。融合物理與化學優勢，添加維他命B5修護成分，穩定肌膚屏障。無論四季變換，都能為肌膚提供高效且舒適的隱形防護罩。
看更多 CTWANT 文章
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
孫藝真短髮露背太辣！第46屆青龍獎紅毯「最美TOP6」，潤娥頂級美貌搭紅色禮服根本是「人間玫瑰」
韓國影史最甜一刻！玄彬、孫藝真青龍獎封帝后，孫藝真「兩輪大滿貫」無人能敵
其他人也在看
「被戴綠帽」經歷，出軌已算低級！Lily Allen「最強復仇專輯」數盡5大伴侶Red Flag徵兆
近日歐美熱議英國歌手 Lily Allen 的最新專輯《West End Girl》，透過 14 首歌道出「被渣男惡劣對待」的全經過，更被封為比戴安娜王妃更狠的「復仇專輯」！一起來看看《West End Girl》中所道出的五大伴侶 Red Flag 徵兆，猶如親身感受「被戴綠帽」的痛！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
張員瑛同款Miu Miu麂皮外套索價八萬！親民價做千金，ZARA、Alo Yoga「麂皮外套推薦」幫到你
今年秋冬，衣櫥裡絕對少不了一件「麂皮外套」！從韓星愛用的高價設計到千元有找的親民款式，各種預算都能找到適合自己的「麂皮外套」選擇，快來看看哪一款最符合你的穿搭風格！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
暖風機推薦｜冬天必備暖風機推介！最平低至$174／Dyson三合一暖風空氣清新機平近$1,400
近日氣溫急降，在家中就算穿了Heattech都仍不夠暖，很希望有部暖風機，讓整個屋企環境變得溫暖，不用凍到震。如果你還心大心細，不知從何入手暖爐，可以參考以下6款暖風機推薦，當中暖風機最平低至$174，還有三合一暖風空氣清新機，一年四季都用到！以下會教大家選購暖風機時的要點，根據自己需要去買一部心水暖風機，待在家裡暖笠笠！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
對外人超堅持原則！這4大星座寵你「沒底線」，把你當成唯一例外
感情裡最打動人的瞬間，大概就是那個平時講究規矩、守著底線的人，唯獨對你卸下所有框架，把「不行」變成「可以」，把「規矩」變成「特例」。以下4個星座，對外人嚴格，對愛的人卻是毫無保留的寵溺型。姊妹淘 ・ 2 小時前
5款羽絨外套不只好看、還熱度爆表！Canada Goose、CHUMS、Discovery…穿上又瘦又暖
羽絨外套推薦：COVERNAT經典連帽羽絨外套這款COVERNAT Civic Hooded Short Down經典連帽羽絨外套，咖啡新色首次亮相，以雙層拼接設計搭配中性米色調層次，溫柔又有份量感。羽絨外套推薦：CHUMS Stealth Sheet Down Parka羽絨外套面對氣溫驟降或海外旅遊的嚴寒氣候，來自美國...styletc ・ 1 天前
避免35歲後「斷崖式老化」！膠原流失、壓力堆疊、妝越補越卡？三招救回彈亮狀態！
膠原開始大量下滑，彈力支撐比保濕更重要35歲後最大的變化不是乾，而是「塌」！膠原蛋白量每年以更快速度下降，臉頰開始失去支撐，細紋變得明顯，整體輪廓也容易鬆掉！這個年紀若只靠保濕，效果會愈來愈有限，因為真正流失的是讓臉維持飽滿的彈力結構，當支撐力下降，即使睡...styletc ・ 2 小時前
【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）
松本清香港全線分店由即日起至11月23日，限時3日舉行狂歡購物祭，指定化妝護膚品可享85折優惠！不少產品都有特價優惠，抵買推介有天然純淨化妝棉低至$13、休足時間舒適清涼足貼18片平均每件$42.1、THE RETINOTIME 抗皺修復潤手霜低至$107.7，折扣不包括&be, cipicipi, WONJUNGYO及EXCEL產品，優惠不可與其他優惠券同時使用。YAHOO著數 ・ 3 小時前
身材不胖，體脂卻減不下來？小秘訣曝光：高鉀飲食搭配「碳水後置法」更穩定控制
許多小基數族群在減脂時常遇到瓶頸，體重變化緩慢、稍不注意又容易回彈。近期有減重者分享，透過「高鉀飲食」搭配「碳水後置」的飲食順序調整，成功從60公斤下降到50公斤，體重更維持得相對穩定，日常飲食不再需要強烈節制，相對容易執行，負擔也更小。姊妹淘 ・ 1 小時前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
洗頭水推介2025｜頭皮出油點算好？美編實測5款人氣洗頭水 第三款竟是「油頭救星」、漂染頭髮切忌用這款！韓國Olive Young熱賣款實力...
作為齊瀏海兼油性髮質人士之一，美編非常理解在香港天氣下，頭皮出油、髮絲細軟扁塌是多數人的日常煩惱，冬天更會毛燥易打結。有見及此﹐久違的美編實測一於為大家測試市面5款受歡迎且討論度高的洗頭水，一一檢視它們的控油實力、蓬鬆效果與洗後感受等，希望能為同樣在尋找本命洗髮精的你提供一份最實用的參考指南。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
申敏兒、金宇彬宣布結婚！41歲申敏兒凍齡護膚保養技巧公開靠紗布洗臉養成滑嫩肌！
申敏兒、金宇彬宣布結婚，消息一出即刻掀起全城熱話，相戀11年的兩人終於修成正果，而41歲的申敏兒亦再次成為話題焦點，皮膚依舊緊緻透亮、身形纖瘦緊緻，完全看不真實年齡！以下和大家公開申敏兒凍齡方法，解構她的獨門減肥及護膚保養心得！申敏兒、金宇彬宣布結婚申敏兒和金宇彬於2015年因廣告合作結緣，戀愛十年間始終保持低調，感情卻維持得相當穩定。特別是在金宇彬因患上鼻咽癌暫別幕前的那段日子，申敏兒始終陪在身邊，一同成長、共渡難關。如今這對神仙情侶正式宣布結婚，粉絲們紛紛送上祝福，為這段跨越十年的愛情長跑終於開花結果而感動不已！申敏兒《因為不想吃虧》與金永大相差12年由申敏兒、金永大、李相二、韓智賢主演的《因為不想吃虧》主要講述孫海英 (申敏兒飾) 因為不想吃虧，從而舉行假婚禮，因為緣份而選擇與金志旭 (金永大飾) 假結婚的浪漫喜劇故事。劇中申敏兒和金永大飾演情侶也十分相襯，其實他們相差12年，站在一起卻毫無遺和感，一起看看申敏兒的凍齡秘訣吧！申敏兒凍齡方法：豌豆減肥法 37歲的申敏兒依然保持纖瘦身段的原因是什麼呢？原來她曾經在IG曝光過自己的減肥食譜，附圖寫上「黃瓜與豌豆的組合，對仙女來說是可以ELLE.com.hk ・ 4 小時前
中醫診所推薦 | 中醫走進美容界！美顏針/抗衰老/去眼袋/修面提拉/美胸 由內而外調理養生
在追求自然美的年代，中醫美容以其「由內而外、標本兼治」的理念，成為現代人的美麗新選擇。有別於傳統醫美，中醫美容強調透過體質調理，從根本解決肌膚問題。美顏針是甚麼？中醫怎樣透過不同手法為女士們提升美麗？本文精選3家各具特色的中醫診所，無論是頑固暗瘡、肌膚老化，還是氣色調理，都能為你量身訂做專屬方案，一起來體驗中醫美容的新趨勢。中醫美容推介 |「肌筋膜」調理提升輪廓肌源中醫診所將其筋骨調理專業應用於美容領域，提出「結構性美顏」概念。中醫認為，臉部暗沉、鬆弛與皺紋，不僅是皮膚問題，更與深層筋膜緊繃、氣血循環不暢息息相關。肌源中醫的美容服務以「筋骨平衡」為核心。醫師會透過面部結構評估，分析因筋膜緊繃導致的紋路與下垂。治療上，由醫師親自運用美容針灸（美顏針），精準鬆解筋膜沾黏，刺激膠原蛋白，並結合源自經筋理論的獨特手法進行輪廓提拉，將筋膜刀技術用於臉部，深層促進氣血循環。InMedic肌源中醫診所地址： 沙田新城市商業大廈10樓1001-04 &12室 尖沙咀漢口道28號亞太中心10樓06-09室 銅鑼灣分店: 世貿中心14樓01-03室網址：https://inmedic.com.hk/ 中醫ESDlife 生活易 ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 分鐘前
劉小慧罕談舊愛郭晉安「我對得起呢段感情」 曾被傳劈腿蘇志威致分手
鍾慧冰嘅youtube節目《冰姐的花樣人生》邀請90年代人稱「學生情人」嘅劉小慧接受訪問，除咗談及近年小慧學中醫、當年出道原因之外，小慧仲罕有提及同舊愛郭晉安嘅關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 23 小時前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
Reuters高市早苗「台灣有事」言論已引發中國對日本的全力反制。 中國政府接連出招，試圖迫使日本首相高市早苗撤回涉及台灣防務言論。面對排山倒海的壓力，「鐵娘子」高市目前似乎仍未「退縮」。 繼發出停止赴日旅遊與留學警告、日本電影在華「被下架」後，據日本共同社報導，東京當局先後接獲北京通知，暫停進口日本水產，並停止日本牛肉對華出口磋商。 韓國當局星期四（11月20日）稱接獲北京通知，原訂即將在澳門舉行的第16次中日韓文化部長會議延期舉行。中國外交部發言人毛寧說，高市早苗言論「破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍」，導致開會條件「暫不具備」。 ...BBC News 中文 ・ 8 小時前
陳煒奪50萬晒「勝利V」 陳展鵬痛失大獎反應曝光
【on.cc東網專訊】無綫台慶的壓軸大獎每年都是焦點所在，不過，今年的抽獎過程跟以往不同，結果更引起不少爭議。今年由陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明共10位藝人作為代表進行抽獎，其他藝人則在10人中選擇在一人身上落注，若東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 1 天前
灣仔美食｜前「糖朝」主理人重返甜品界開手工糕點店「甜入心」 招牌芒果糯米糍/斑蘭千層糕
香港甜品界迎來新勢力！位於灣仔的手工糕點小店「甜入心」，由90年代人氣糖水店「糖朝」創辦人洪翠娟主理，於2025年8月悄然開業。洪翠娟2012年賣盤退休後，相隔14年復出，每日手工製作一系列甜品，包括招牌芒果糯米糍、千層糕和朱古力等，成為近日街坊熱話。Yahoo Food ・ 8 小時前