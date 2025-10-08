遊日必睇！2026年請假攻略 5月、9月日本最多連假、是日本旅遊高峰期

計劃2026年遊日本的朋友要留意了！日本內閣府已正式公布明年的國定假日安排，當中最值得注意的莫過於黃金週將會延長，以及相隔多年再次出現的「白銀週」。日本全年共有十數個國定假日，每逢這些假期，熱門景點必定人山人海，熱門酒店和機票價格容易上漲，想試的餐廳也可能訂不到位。假日天數多少，連假到底放什麼假，這些細節掌握好，就能避開觀光人潮，選擇聰明出遊時機。提前查清日期，預訂住宿及交通，避開人潮高峰期，才能玩得輕鬆自在，有更好的旅遊體驗。

每年黃金週期間，日本人都會計劃國內旅行，如大家不想人潮擁擠的話，記得要避開這段日子。（Getty Images）

三大長假期 酒店價格隨時double up

日本全年固定有16個國定假日，而國內旅遊旺季通常落在春季櫻花期、黃金周、秋季紅葉季，以及年末年始。當中最受當地人重視的三大長假分別是年末年始（12月底至1月初）、黃金週（4月底至5月初）和盂蘭盆節（8月中旬）。以2026年為例，黃金週從4月29日昭和之日開始，一直放到5月6日，足足8日長期，是全年最長假期。期間新幹線車票經常售罄，熱門路線如東京至大阪的希望號列車，指定席更要提早一個月預訂。至於年末年始，雖然官方假期只有元旦1月1日，但大部分公司會從12月30日開始放假至1月4日，不少餐廳及店舖在1月1日至3日期間都會休息，摸門釘的機會甚大。盂蘭盆節雖非法定假日，但8月13至16日前後，不少日本人都會趁機會回鄉探親，高速公路經常出現嚴重塞車情況，如從東京開車到箱根的路程，平時只需90分鐘，連假期間隨時要3小時以上。

日本全年官方法定節假日約有16個，但有時因為時節或特別日子而添加假期。（Getty Images）

年末年始期間，許多日本家庭會到明治神宮進行參拜，排隊人龍從鳥居一直延伸至原宿站。（Getty Images）

最長的連假通常是黃金周。2026年黃金周由四個國定假期連同補假日形成最多可放8日假。（Getty Images）

4月30日、5月1日和5月2日雖然不是假日，但不少日本人會在黃金週請多幾日假，變成8日連假。

白銀週重現 相隔11年再有5連假

2026年最特別之處，是9月將出現罕見的「白銀週」5天連假。根據日本祝日法第3條第3項規定，當兩個國定假日之間只相隔一天，中間那天也會變成假日。如9月21日是敬老之日（星期一），9月23日是秋分之日（星期三），因此9月22日也會變成休息日，連同週末形成9月19至23日的5連休。上一次出現白銀週是2015年，下次要等到2032年才會再出現。此外，2026年還有3個補假日：2月23日天皇誕生日剛好是星期一，與週末連成3天假期；5月3日憲法紀念日是星期日，因此5月6日星期三會補假，令黃金週延長；3月20日春分之日是星期五，與週末形成3連休。這些補假安排都是根據日本法例，當國定假日碰上星期日，下一個平日就會自動變成補假。除此之外，日本有些國定假，會因應時節而改變，就如我們的中秋節及農曆新年，而在日本亦有類似情柷，如之前提及過的「春分日」以及9月23日的「秋分日」，這些節日根據太陽黃經的變化計算，每年日期略有調整。大家去日本旅遊時，記得留意呀！

5月和9月是假期最密集的月份，各有5天和4天國定假日，是日本國內旅遊高峰期。（Getty Images）

補假制度讓2026年增加2天額外假期，5月6日和9月22日都因此變成休息日，令連假天數大幅增加。（Getty Images）

