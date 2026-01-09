龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
日本全國7縣630枚假貨氾濫！ 中國籍主管涉案背後組織？
日本昭和天皇銀幣山寨風波：全國7縣630枚假貨橫行，警方逮4嫌包括中國籍主管！
哎呀，日本的假幣案子最近鬧得挺大，連昭和天皇在位60周年的紀念銀幣都遭山寨了！2026年1月7日，警視廳聯手茨城和埼玉警方，逮捕4名男子，涉嫌用偽造的1萬日圓銀幣在金融機構兌換現金。
其中包括36歲中國籍公司主管薛志偉和48歲建築工人山口健二。這團夥從去年起行動，警方懷疑是有組織犯罪，損失高達630萬日圓以上，讓人聽了直搖頭。
這枚紀念銀幣是1986年發行的純銀貨幣，原本可當一般錢用，但假貨橫行，全國7都縣的信用金庫和農協發現約630枚偽幣。這些假幣表面粗糙、無光澤，直徑比真貨小一點，容易分辨，
但有些驗證不嚴的機構還是中招。警方透露，嫌犯去年5月中到6月上旬，在東京信用金庫分店兌換79枚，薛志偉一人就換了25枚。他們用假名填單，現金到手後溜之大吉。
財務省去年就發注意，提醒大家小心，但假幣還是流竄。更有趣的是，這不是孤案。福岡警方也逮到28歲中國籍男子レンダーユー，他去年11月在博多區金融機構換了55枚假幣。
這些案子疑似連環，警方正追查假幣來源和流通途徑。網上討論熱烈，有人調侃「天皇幣都敢假，膽子真大」，也有人擔心經濟影響。畢竟，這類假幣案雖不常見，但一旦爆發，
就得全體機構加強檢查，麻煩大了。總之，這案子提醒大家，錢幣收藏或兌換時多留心，別讓假貨坑了。警方全力偵辦，希望快點破案，還大家安心。
